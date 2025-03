Hvězda hororů To i Nosferatu znovu v Praze. S Petrem Jáklem uvedl thriller V pasti

V pasti je remakem úspěšného argentinského filmu 4x4 z roku 2019. Pouliční zlodějíček Eddie v podání Skarsgårda se v něm pokusí vykrást luxusní SUV. Auto se však v momentě, kdy do něj nasadne neprodyšně uzavře a Eddie se stává loutkou v rukou majitele vozu Williama (Anthony Hopkins).

Svým neoprávněným vniknutím do vozu přilil poslední kapku do poháru Williamovy trpělivosti. Terčem zlodějů se totiž stal už mnohokrát a všichni vyvázli bez trestu. Tak přebírá spravedlnost do svých rukou a proti Eddiemu používá různé zbraně: elektrické šoky, nekontrolovatelné vyhřívání nebo klimatizování interiéru i ohlušující zvuk polky. „Nervydrásající příběh o přežití, spravedlnosti a temných stránkách lidské mysli“ režíroval David Yarovesky, tvůrce filmů Syn temnoty nebo Strašidelné příběhy na dobrou noc.

Tvůrčí delegaci přivezla na červený koberec flotila pěti ikonických Defenderů. Ještě před projekcí Petr Jákl prozradil, že se s Billem Skarsgårdem, synem Stellana Skarsgårda známým z filmů Dobrý Will Hunting, Mamma Mia nebo seriálu Černobyl, setkal, když v Praze natáčel drama Nosferatu. „Potkali jsme se jen na patnáct minut, pak ale po pár hodinách zjistili, že spolu asi chceme udělat film,“ popsal Jákl první setkání.

Skarsgård pak před plným sálem promluvil o natáčení, kdy byl v podstatě 14 dní v kuse denně zavřený sám v autě. „Bylo to dost náročné. Udělalalo mi velkou radost, když se po čtrnácti dnech na place konečně objevil Anthony Hopkins. Setkání s ním před kamerou považuju za jeden z milníků své kariéry,“ uvedl.

Petr Jákl taky prozradil, že pro účely natáčení musely být zhotoveny hned tři speciální vozy, jejichž vývoj a výroba stály přes dvacet milionů korun. Každé ze tří SUV bylo navrženo a upraveno přímo na míru specifickým potřebám jednotlivých scén. První z nich nemělo dveře ani střechu a bylo určeno pro detailní záběry ve studiu. Absence těchto částí umožňovala štábu zachytit herce z potřebných úhlů, což dodalo záběrům na intenzitě.

Druhé vozidlo bylo použito pro filmování v exteriéru a pro realistické zobrazení v pohybu. Zvenčí vypadalo autenticky a zvládalo standardní jízdu. Třetí auto bylo vytvořeno pro akční scény a bouračky, jeho konstrukce musela vydržet extrémní fyzické zatížení a náročné podmínky. „Auto bylo inspirováno modelem Defender od Land Roveru,“ upřesňuje český producent a dodává, že konečnou podobu návrhu ovlivnila i temná estetika Batmobilu z filmu Matta Reevese.

Film zamíří do českých kin příští týden, konkrétně 3. dubna.