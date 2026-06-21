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Měl kolem sebe lásku, ale to sebedestrukci nezastavilo. Geislerová natočila film o otci

Autor:
  8:29
Dvě deci tuše je dokumentární film Ester Geislerové o potřebě zmapovat, obsáhnout a pochopit život a osobnost jejího předčasně zesnulého otce. Film vznikl v produkci její sestry Ani Geislerové a Ondřeje Trojana. Premiéru bude mít na 60. ročníku MFF Karlovy Vary. Už nyní se ale můžete podívat na trailer.

Trailery

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Dvě deci tuše má představit otce sester Geislerových, novináře, japanologa a kaligrafa Petra Geislera, v celé šíři jeho lidských kvalit i pochybení, profesních úspěchů i selhání. Z kaligrafií, fotografií, novinových článků, překladů, básní a dopisů sesbíraných v archivech a soukromých sbírkách i ze vzpomínek žen, přátel, dětí, studentů a kolegů se skládá mnohovrstevnatý portrét.

Kontrast mezi realitou totalitního Československa a Tokiem osmdesátých let ilustruje rozpor mezi touhou po svobodě, vzhlížením k ideálu a ubíjející každodenností.

Aňa Geislerová se svým otcem Petrem (2006)
Z výstavy Petra Geislera GA-I-SU-RA v Centru současného umění DOX
Ester a Anna Geislerovy na výstavě v DOX o díle svého otce, významného českého japanologa Petra Geislera.
Z výstavy Petra Geislera GA-I-SU-RA v Centru současného umění DOX
39 fotografií

„Chceme poukázat na zvláštní a téměř neuvěřitelný jev: že se v Praze, v srdci Evropy, objevil a rozvinul talent našeho otce Petra Geislera, člověka, který mluvil japonsky tak dokonale, že rodilí mluvčí neslyšeli žádný přízvuk. Přestože v Japonsku strávil za celý život dohromady jen několik měsíců, dokázal proniknout hluboko do jeho jazyka, kultury i způsobu myšlení,“ říká Geislerová.

„Ve svém volném čase se věnoval psaní kaligrafií ve staré japonštině a klasické čínštině, a to na takové úrovni, že byl později pozván učit kaligrafii na univerzitu v Jokohamě,“ dodává autorka námětu i režisérka filmu.

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Po jeho smrti začala procházet rodinný archiv a objevovat jeho kaligrafie, fotografie, diapozitivy, dopisy i další stopy jeho tvorby. Původně chtěla otcův svět znovu otevřít jen prostřednictvím výstavy; postupně však bylo stále zřejmější, že z tohoto hledání může vzniknout i film.

„Tátova tvorba se pro mě stala světem, do nějž jsem ráda utíkala,“ vzpomíná Ester Geislerová.

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„Táta byl nakombinován z mnoha protichůdných prvků. Měl talent na tolik věcí a zároveň tomu nepřikládal žádný větší význam. Uměl všechno, pro co se rozhodl - od jazyků přes hru na hudební nástroje a řezbářství až po umění kaligrafie -, a přesto asi v ničem netoužil prorazit. Byl krásný a měl kolem sebe spoustu dětí i lásky, ale ani to ho nezastavilo před sebedestrukcí,“ říká producentka filmu Aňa Geislerová.

Petr Geisler v roce 2009 podlehl cirhóze jater den před svými šedesátinami. Až do své smrti pracoval jako zahraniční redaktor pro japonský deník Yomiuri Shimbun, kde měl svůj sloupek. „Natáčeli jsme i v Japonsku, což byl asi můj největší producentský výkon. Točili jsme tam týden a za tu dobu zvládl i rozhovory s lidmi, kteří tátu znali,“ řekla v rozhovoru pro iDNES.cz Aňa Geislerová.

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„Je to neuvěřitelné, ale spousta lidí na něj doteď opravdu vzpomíná. Byl nesmírně populární, chodily mu dopisy od čtenářů, ke kterým se teď Eťa dostala,“ dodala.

Slavnostní premiérová projekce filmu Dvě deci tuše proběhne 7. července v Městském divadle Karlovy Vary. Do české distribuce vstupuje 6. srpna.

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