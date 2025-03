Při nástupu do ČT jsem manažerům pustil scénu z Pulp Fiction, vzpomíná Dvořák

Pochází z Jeseníků, ale před více než dvaceti lety zakotvil v Praze. Přesto si do zamlžených hor pořád rád odskakuje, podobně jako přepíná mezi psaním hudby a kreslením. „Zatímco obrázek se dá...

Zemřel zpěvák David Johansen, frontman protopunkové skupiny New York Dolls

Ve věku 75 let zemřel zpěvák David Johansen, frontman glamrockové a protopunkové skupiny New York Dolls. V 80. letech začal působit také pod pseudonymem Buster Poindexter. Zemřel v pátek v New Yorku...