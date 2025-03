Na streamovacích platformách jsou filmy a seriály vykastrované, říká producent

Místo klubu Na Rampě budou milovníci hudby chodit v Jablonci nad Nisou nově do klubu Stage. V září ho ve zdejším Eurocentru otevře bubeník kapely Krucipüsk a bývalý provozovatel libereckého klubu...

Říká o sobě, že je líný, ale pokud se podíváte na jeho dosavadní život, dá se tomu jen těžko věřit. Stačí připomenout jen zlomek z toho, co má Janek Ledecký za sebou: Žentour, muzikály Hamlet a...

Animovaný Spermageddon slibuje „první jízdu na plné koule“. Doslova

Norský animovaný muzikál by asi řada diváků přehlédla, kdyby se nejmenoval Spermageddon a nebyl do patnácti let nepřístupný. Na teenagerskou komedii o prvním sexu z pohledu spermií zve distributor...