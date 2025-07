Do Karlových Varů přivezl rodák z Illionis s dánskými kořeny svůj další film, ve kterém nahlíží do útrob novinářské práce. Snímek Mnichov 1972 se odehrává během letní olympiády, kdy se sportovní redakce americké televize, která do té doby reportovala jen o výsledcích amerických sportovců na hrách, začala v přímém přenosu věnovat teroristickému útoku na izraelský olympijský tým.

Začal jsem si všímat, že lidé v extrémních situacích často úplně ztuhnou, odpojí se od sebe. Dnes se snažím zachytit i tu odpojenost. To, že člověk nemusí vykřičet svou bolest jen nahlas, ale že je někdy v tichém šoku.