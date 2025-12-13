Herce Petera Greena našli v pátek mrtvého v jeho newyorském bytě. Tragickou zprávu potvrdil tisku jeho manažer Gregg Edwards, příčinu úmrtí ovšem nesdělil. Policie nemá podezření na cizí zavinění.
Greene měl v lednu začít natáčet thriller po boku Mickeyho Rourka a na příští podzim měl naplánováno natáčení kriminálního dramatu State of Confusion.
Peter Greene se narodil v New Jersey. V patnácti letech ale utekl z domova a žil v ulicích New Yorku. Užíval v té době drogy a taky s nimi obchodoval.
|
Hvězdy Pulp Fiction se sešly po 30 letech. Willise zastoupily žena a dcera
Na začátku 90. let získal několik filmových a televizních rolí. V roce 1994 se proslavil rolemi ve filmech Maska a Pulp Fiction. V roce 1995 si zahrál ve filmu Obvyklí podezřelí.
Stále ale bojoval se závislostí na drogách a v roce 1996 s pokusil o sebevraždu. Pak teprve vyhledal odbornou pomoc. Objevil se pak v mnoha více či méně úspěšných filmech, většinou v záporných rolích. Nikdy však nedostal hlavní roli.