Finanční odměnou podpořím bratra bez domova, říká česká vítězka Berlinale

Autor:
  10:36
Režisérka Pepa Lubojacki zaznamenala fenomenální úspěch. Její dokument získal hned dvě ceny na mezinárodním filmovém festivalu Berlinale. Několik let natáčela na mobilní telefon svého bratra a dva bratrance, jejichž život poznamenala závislost. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o tom, co ji motivovalo odhalit takovým způsobem svou rodinu i jak naloží s finanční odměnou.

Dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato získal ocenění pro nejlepší dokument 76. ročníku filmového festivalu Berlinale a k tomu ještě jedno z vedlejších ocenění – Caligariho cenu. Je to vaše prvotina?
Co se celovečerního dokumentu týče, tak ano. Předtím jsem natočila jeden krátký studentský film.

Mapovala jste život vašeho staršího bratra a dvou bratranců ve snaze pochopit, proč se potýkají se závislostí a bezdomovectvím. Bylo náročné jít s kůží na trh a odhalit takto členy své rodiny?
Bylo to velmi náročné. Měla jsem velký strach. Ale strach a stud nás izolují od ostatních. Bohužel rodin, kde je závislost, je skutečně velmi mnoho. Jsme od sebe izolovaní studem za tuto situaci. Ale sdílení a prolomení studu může pomoci jak jednotlivcům, tak celé společnosti. Závislost není ostuda. Skončit na ulici není ostuda. Ta hranice mezi domovem a ulicí je, zvláště v době současné rostoucí bytové krize, až příliš tenká.

Česko-slovenský film Pepy Lubojacki získal na Berlinale cenu za nejlepší dokument

Zpětná vazba, kterou jsem po promítání dostávala, mě ohromila. Chodili za mnou lidé se svými příběhy. Protože jsem se já ve filmu hodně otevřela, oni dělali totéž. Sdíleli se mnou své vlastní zkušenosti se závislostí nebo zkušenosti svých příbuzných. Jak mi řekla jedna slečna, teď parafrázuji: „Celý život jsem se styděla za tátovu závislost. Řekla jsem o tom jen jednomu člověku. Po tomhle filmu mám poprvé pocit, že se už nemusím stydět. Připadám si najednou mnohem víc svobodná.“ To bylo krásné. A těch příběhů bylo tolik, že mě to ohromilo, rozesmutnilo a dojalo zároveň.

Film jste natočila na mobilní telefon a doplnila fotografiemi, které jsou animovány pomocí AI. Co si myslíte o využívání umělé inteligence ve filmu?
Ač film využívá AI, začala jsem s ní pracovat v době, kdy se ještě neřešila její etická stránka ani zátěž na životní prostředí. Tato témata ve veřejném prostoru ještě neexistovala. Internet tehdy ještě nebyl zahlcen zábavnými AI videi. Věřím, že je třeba k AI přistupovat zodpovědně, vybírat si firmy, které tyto nástroje poskytují a nejsou napojené na problematické lidi, a myslet i na to, že každé vygenerované video spotřebovává vodu a energii. Zkrátka přistupovat k AI zodpovědně, ne bezmyšlenkovitě.

Čekala jste, že by právě váš snímek mohl získat cenu na Berlinale?
Ne. (smích) Ještě třeba před dvěma měsíci jsem si u sebe doma v lese dostříhávala film. To, že jsme se s filmem dostali na Berlinale, byla báječná zpráva. To, že jsme vyhráli cenu Caligari, bylo neuvěřitelné. Když pak přišla i hlavní cena za dokumentární film, bylo to už jen wow wow wow.

Co pro vás takové ocenění znamená?
Dává mi možnost komunikovat témata, o kterých je třeba mluvit. Je na čase přestat lidi, kteří mají zkušenost se závislostí nebo životem na ulici, vyčleňovat ze společnosti, odsouvat na pomyslné okraje. Je třeba přestat vnímat závislost jako ten zdrojový problém, proti kterému je třeba bojovat. Bojujeme pak totiž proti již tak velmi zranitelné skupině lidí.

Závislost je velmi často propojená s traumatem. Původně to také často byla snaha vlastní situaci řešit, způsob, jak se vyrovnat se ztrátou práce, vztahu, rodiny, s jakoukoli jinou bolestivou událostí, prázdnotou, strachem, úzkostí… Postupem času závislost přerostla ve vlastní velký problém.

Česká režisérka Pepa Lubojacki. Na 76. ročníku Berlinale získala ocenění za nejlepší dokument za česko-slovenský film Kdyby se holubi proměnili ve zlato. (21. února 2026)
Česká režisérka Pepa Lubojacki. Na 76. ročníku Berlinale získala ocenění za nejlepší dokument za česko-slovenský film Kdyby se holubi proměnili ve zlato. (21. února 2026)
Dokument Pepy Lubojacki - Kdyby se holubi proměnili ve zlato
Pepa Lubojacki přebírá cenu na festivalu Berlinale. (21. února 2026)
Pepa Lubojacki přebírá cenu na festivalu Berlinale. (21. února 2026)
9 fotografií

Lidé se zkušeností se závislostí a životem na ulici potřebují podporu a pomoc, ne odsouzení. A my jako společnost potřebujeme prevenci, dostupné léčení a psychologickou a psychiatrickou pomoc, státem podporované služby, které v mnoha případech nyní suplují neziskové organizace. Přestaňme se lidí se zkušeností se závislostí a s životem na ulici ptát „co je s tebou špatně?“ a začněme se ptát „co se ti stalo?“ To je princip trauma informovaného přístupu, který upřednostňuje soucit a uzdravení před studem a odsouzením.

Jak reagoval na ocenění váš bratr, který je prakticky hlavní hvězdou filmu?
Za bráchou byla moje první zastávka po návratu z Berlína. Potěžkal si placku s medvědem, měl velkou radost. Poděkovala jsem mu, že to se mnou zvládl, a řekla mu, že jsem na něj hrdá. Protože jsem. I přesto všechno to nevzdává.

Co s filmem plánujete dál? Díky vítězství hlavní ceny můžete pomýšlet i na Oscara.
Zatím se radujeme hlavně ze současných dvou cen, co jsme si z Berlína přivezli.

Budete pokračovat v natáčení vaší rodiny a tomto tématu?
Natáčení rodiny už se neplánuji věnovat, těch 7 let bylo dlouhých. Chci ale zůstat u tématu problematiky závislosti, života na ulici, potřeby trauma informovaného přístupu k závislosti, k potřebě sociálního bydlení a harm reduction. Budeme s českou distribucí připravovat impact kampaň, která se bude těmito tématy zabývat.

Máte už něco rozpracovaného?
Se scenáristou, dramaturgem a mým blízkým přítelem Luborem Dohnalem pracujeme na krátkém experimentálním filmu o stáří, umírání a lese.

S cenou se pojí i finanční odměna. Využijete ji na další tvorbu?
Využiji ji na podporu bratra, aby mohl mít důstojné bydlení mimo systém ubytoven, který vydělává na tom, že nemáme dostupné sociální bydlení a na tom, že čelíme bytové krizi.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Herci mají hrát a mlčet! opřel se Kozub do angažovaných umělců. Pak otevřel diář

Štěpán Kozub neustále buší v posilovně

Štěpán Kozub vyvolal bouřlivou debatu videem, v němž se opřel do angažovaných umělců. Nadával hercům, muzikantům a jiným umělcům do lepšolidí a řekl, že by měli mlčet. V diskusi pod videem se strhla...

Věnec od prezidenta, záběry z filmů. Lidé se loučili s Brejchovou, rodina ji už pohřbila

Záběr z rozloučení ze zesnulou Janou Brejchovou. Ve Velkém sále kina Lucerna...

V pražském kině Lucerna se v úterý uskutečnilo poslední rozloučení s Janou Brejchovou. Ze známých tváří dorazili Jaroslav Satoranský, Aleš Cibulka či Ondřej Kepka. Samotná rodina se s herečkou...

Zemřel herec Eric Dane, bojoval s ALS. Hvězdě Chirurgů bylo 53 let

Eric Dane ve Washingtonu (1. října 2025)

Americký herec Eric Dane, známý ze seriálů Chirurgové a Euforie, zemřel necelý rok poté, co odhalil, že trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Bylo mu 53 let. Poslední měsíce svého života...

Stačily dvě věty. Souboj Toma Cruise a Brada Pitta šokoval Hollywood

AI video ukazuje souboj Brada Pitta a Toma Cruise.

Rozruch, pobouření a strach. Takové emoce Hollywoodu vyvolal jen patnáctisekundový snímek souboje mezi Bradem Pittem a Tomem Cruisem vytvořený pomocí umělé inteligence. Špičky filmového průmyslu...

Čekali na mne dvacet let, ale já si pořád připadám mlaďounká, hlásí Ivana Chýlková

Premium
Ivana Chýlková

Na vysněnou roli pro Ivanu Chýlkovou si autor musel počkat dvacet let. Herečka totiž nechtěla věk v roli hollywoodské scenáristky jen předstírat. Pořád si připadám mlaďounká, ale to nevadí, popisuje...

Finanční odměnou podpořím bratra bez domova, říká česká vítězka Berlinale

Pepa Lubojacki přebírá cenu na festivalu Berlinale. (21. února 2026)

Režisérka Pepa Lubojacki zaznamenala fenomenální úspěch. Její dokument získal hned dvě ceny na mezinárodním filmovém festivalu Berlinale. Několik let natáčela na mobilní telefon svého bratra a dva...

23. února 2026  10:36

Harry Hole míří na Netflix. Na autenticitu seriálu dohlédl sám spisovatel Jo Nesbo

Seriál Harry Hole

Milovníci drsného severského krimi a mysteriózních příběhů už netrpělivě vyhlížejí konec března. Legendární detektiv Harry Hole se totiž objeví na Netflixu. Slibuje mrazivý zážitek, na jehož...

23. února 2026  9:03

Pan Nikdo proti Putinovi získal cenu BAFTA, vyhrála i Jedna bitva za druhou

Z plakátu filmu Pan Nikdo proti Putinovi

Snímek Pan Nikdo proti Putinovi získal cenu BAFTA za nejlepší dokumentární film. Vznikl v české koprodukci a je nominován i na Oscara. Cenu za nejlepší film získala Jedna bitva za druhou, kde hlavní...

22. února 2026  19:57,  aktualizováno  21:12

Na festival Pragueshorts se vrátí pivní Hurikán, přidá se i alternativní porno

Z filmu Hurikán

Festival krátkých filmů Pragueshorts vstupuje do 20. ročníku. Na počest jubilea připravil slavnostní zahájení v retrostylu včetně variace na Bollywood, od 25. února až do 1. března pak nabídnou...

22. února 2026  16:16

Píše nové případy Hercula Poirota. Je to čest, proč se stresovat, říká britská autorka

Premium
Spisovatelka Sophie Hannah (2025)

Poirot neumřel, Poirot žije. Nejen díky neustálým televizním reprízám, ale také britské autorce Sophie Hannah, kterou dědicové Agathy Christie před třinácti lety pověřili napsáním dalších románů o...

22. února 2026

GLOSA: Tak nám muzikál Dracula už zase vstal z mrtvých. Obstál by i dnes?

Snímek z koncertního provedení muzikálu Dracula v O2 areně (11. února 2026,...

Muzikálový Dracula, který znovu vstal ze své rakve ku příležitosti třicátého výročí od premiéry, svou pouť po velkých halách už ukončil. Stalo se tak minulý týden, kdy završil svou jízdu dvěma...

22. února 2026  11:15

RECENZE: Kterak si Josef Carda a Dana Morávková zařádí v apartmá hotelu Plaza

Josef Carda a Dana Morávková v komedii Apartmá v hotelu Plaza

Dáma v nejlepších letech se spokojeně rozhlédne po hotelovém pokoji. Ano, to je to místo, kde s manželem před pětadvaceti lety strávili nezapomenutelnou svatební noc! Bude ta dnešní stejně...

22. února 2026  9:15

Berlinale má vítěze. Zlatého medvěda získal snímek o politickém pronásledování

Režisér Ilker Catak přebírá Zlatého medvěda za nejlepší film za snímek „Gelbe...

Zlatého medvěda za nejlepší snímek 76. ročníku filmového festivalu Berlinale získal film Gelbe Briefe (Žluté dopisy) německého režiséra tureckého původu Ilkera Çataka. Na slavnostním večeru v Berlíně...

21. února 2026  20:54

Česko-slovenský film Pepy Lubojacki získal na Berlinale cenu za nejlepší dokument

Česká režisérka Pepa Lubojacki. Na 76. ročníku Berlinale získala ocenění za...

Na 76. ročníku filmového festivalu Berlinale uspěl česko-slovenský film Kdyby se holubi proměnili ve zlato české režisérky Pepy Lubojacki. Získal ocenění za nejlepší dokument. Autorka ve filmu...

21. února 2026  14:27,  aktualizováno  19:20

Putin ve filmu Čaroděj z Kremlu budí vášně i pohoršení. Jako by Rusové točili Trumpa

Premium
Jude Law jako Putin ve filmu Čaroděj z Kremlu

Patřil k nejočekávanějším filmům roku, jenže první reakce na titul Čaroděj z Kremlu, který do Česka dorazí koncem února, nejsou zrovna nadšené. Padají v nich i výrazy jako brak, karikatura nebo...

21. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Profesor Snape by oslavil 80. narozeniny. Připomeňte si oblíbeného Alana Rickmana

Alan Rickman v roli profesora Snapea v Harrym Potterovi

Britský herec Alan Rickman se narodil 21. února 1946. Je známý zejména rolí profesora Snapea z filmových příběhů o čaroději Harrym Potterovi. První velkou slávu ale zažil už v 80. letech minulého...

21. února 2026  11:15

TELEVIZIONÁŘ: Závod, kde musí stačit euro na den. Konečně začíná Asia Express

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Více než dvacet let po svém vzniku dorazila do Česka soutěžní reality show, kterou pod názvem Asia Express nyní uvádí streamovací služba prima+ a o týden později nasadí Prima.

21. února 2026  8:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.