Dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato získal ocenění pro nejlepší dokument 76. ročníku filmového festivalu Berlinale a k tomu ještě jedno z vedlejších ocenění – Caligariho cenu. Je to vaše prvotina?
Co se celovečerního dokumentu týče, tak ano. Předtím jsem natočila jeden krátký studentský film.
Mapovala jste život vašeho staršího bratra a dvou bratranců ve snaze pochopit, proč se potýkají se závislostí a bezdomovectvím. Bylo náročné jít s kůží na trh a odhalit takto členy své rodiny?
Bylo to velmi náročné. Měla jsem velký strach. Ale strach a stud nás izolují od ostatních. Bohužel rodin, kde je závislost, je skutečně velmi mnoho. Jsme od sebe izolovaní studem za tuto situaci. Ale sdílení a prolomení studu může pomoci jak jednotlivcům, tak celé společnosti. Závislost není ostuda. Skončit na ulici není ostuda. Ta hranice mezi domovem a ulicí je, zvláště v době současné rostoucí bytové krize, až příliš tenká.
Česko-slovenský film Pepy Lubojacki získal na Berlinale cenu za nejlepší dokument
Zpětná vazba, kterou jsem po promítání dostávala, mě ohromila. Chodili za mnou lidé se svými příběhy. Protože jsem se já ve filmu hodně otevřela, oni dělali totéž. Sdíleli se mnou své vlastní zkušenosti se závislostí nebo zkušenosti svých příbuzných. Jak mi řekla jedna slečna, teď parafrázuji: „Celý život jsem se styděla za tátovu závislost. Řekla jsem o tom jen jednomu člověku. Po tomhle filmu mám poprvé pocit, že se už nemusím stydět. Připadám si najednou mnohem víc svobodná.“ To bylo krásné. A těch příběhů bylo tolik, že mě to ohromilo, rozesmutnilo a dojalo zároveň.
Film jste natočila na mobilní telefon a doplnila fotografiemi, které jsou animovány pomocí AI. Co si myslíte o využívání umělé inteligence ve filmu?
Ač film využívá AI, začala jsem s ní pracovat v době, kdy se ještě neřešila její etická stránka ani zátěž na životní prostředí. Tato témata ve veřejném prostoru ještě neexistovala. Internet tehdy ještě nebyl zahlcen zábavnými AI videi. Věřím, že je třeba k AI přistupovat zodpovědně, vybírat si firmy, které tyto nástroje poskytují a nejsou napojené na problematické lidi, a myslet i na to, že každé vygenerované video spotřebovává vodu a energii. Zkrátka přistupovat k AI zodpovědně, ne bezmyšlenkovitě.
Čekala jste, že by právě váš snímek mohl získat cenu na Berlinale?
Ne. (smích) Ještě třeba před dvěma měsíci jsem si u sebe doma v lese dostříhávala film. To, že jsme se s filmem dostali na Berlinale, byla báječná zpráva. To, že jsme vyhráli cenu Caligari, bylo neuvěřitelné. Když pak přišla i hlavní cena za dokumentární film, bylo to už jen wow wow wow.
Co pro vás takové ocenění znamená?
Dává mi možnost komunikovat témata, o kterých je třeba mluvit. Je na čase přestat lidi, kteří mají zkušenost se závislostí nebo životem na ulici, vyčleňovat ze společnosti, odsouvat na pomyslné okraje. Je třeba přestat vnímat závislost jako ten zdrojový problém, proti kterému je třeba bojovat. Bojujeme pak totiž proti již tak velmi zranitelné skupině lidí.
Závislost je velmi často propojená s traumatem. Původně to také často byla snaha vlastní situaci řešit, způsob, jak se vyrovnat se ztrátou práce, vztahu, rodiny, s jakoukoli jinou bolestivou událostí, prázdnotou, strachem, úzkostí… Postupem času závislost přerostla ve vlastní velký problém.
Lidé se zkušeností se závislostí a životem na ulici potřebují podporu a pomoc, ne odsouzení. A my jako společnost potřebujeme prevenci, dostupné léčení a psychologickou a psychiatrickou pomoc, státem podporované služby, které v mnoha případech nyní suplují neziskové organizace. Přestaňme se lidí se zkušeností se závislostí a s životem na ulici ptát „co je s tebou špatně?“ a začněme se ptát „co se ti stalo?“ To je princip trauma informovaného přístupu, který upřednostňuje soucit a uzdravení před studem a odsouzením.
Jak reagoval na ocenění váš bratr, který je prakticky hlavní hvězdou filmu?
Za bráchou byla moje první zastávka po návratu z Berlína. Potěžkal si placku s medvědem, měl velkou radost. Poděkovala jsem mu, že to se mnou zvládl, a řekla mu, že jsem na něj hrdá. Protože jsem. I přesto všechno to nevzdává.
Co s filmem plánujete dál? Díky vítězství hlavní ceny můžete pomýšlet i na Oscara.
Zatím se radujeme hlavně ze současných dvou cen, co jsme si z Berlína přivezli.
Budete pokračovat v natáčení vaší rodiny a tomto tématu?
Natáčení rodiny už se neplánuji věnovat, těch 7 let bylo dlouhých. Chci ale zůstat u tématu problematiky závislosti, života na ulici, potřeby trauma informovaného přístupu k závislosti, k potřebě sociálního bydlení a harm reduction. Budeme s českou distribucí připravovat impact kampaň, která se bude těmito tématy zabývat.
Máte už něco rozpracovaného?
Se scenáristou, dramaturgem a mým blízkým přítelem Luborem Dohnalem pracujeme na krátkém experimentálním filmu o stáří, umírání a lese.
S cenou se pojí i finanční odměna. Využijete ji na další tvorbu?
Využiji ji na podporu bratra, aby mohl mít důstojné bydlení mimo systém ubytoven, který vydělává na tom, že nemáme dostupné sociální bydlení a na tom, že čelíme bytové krizi.