Birmingham povstane z popela a s ním i jeho gangy. Peaky Blinders pokračují dál

Fanoušci seriálu Gangů z Birminghamu (Peaky Blinders) budou mít žně. Streamovací společnost Netflix oznámila po šesti úspěšných sezonách tvorbu dalších dvou sérií. Ve svém vyjádření ohledně pokračování opět nastínila nelítostnou hru plnou intrik na cestě za bohatstvím a mocí. Rovněž potvrdila účast Cilliana Murphyho v ústřední roli.
Cillian Murphy v seriálu Peaky Blinders | foto: ČSFD

Netflix si od tvůrce show Stevena Knighta objednal rovnou dvě řady po šesti dílech. V tiskové zprávě společnost uvedla, že děj pokračování seriálu se bude odehrávat po událostech, které diváci uvidí v celovečerním filmu The Immortal Man (Nesmrtelný muž). Ten by se měl na Netflixu opět někdy na přelomu tohoto a příštího roku.

Podle streamovacího giganta se další příběh seriálu odehrává v Británii v roce 1953. „Po těžkém bombardování během druhé světové války buduje Birmingham lepší budoucnost z betonu a oceli,“ uvádí synopse. Dále naznačuje, že „závod o vlastnictví obrovského projektu na rekonstrukci Birminghamu se stává brutální soutěží mýtických rozměrů“.

Kdo nahradí Craiga? Novou bondovku napíše autor Gangů z Birminghamu

„Jsem nadšený, že mohu oznámit novou kapitolu příběhu Peaky Blinders. Bude vyprávět příběh města, které po válečném bombardování povstalo z popela. Nová generace Shelbyů převzala otěže a bude to pořádná jízda,“ uvedl v prohlášení Knight.

V hlavní roli hlavy gangu, charismatického Tommyho Shelbyho, se opět objeví oscarový irský herec Cillian Murphy. Sám bude rovněž jedním z výkonných producentů nových sérií.

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

