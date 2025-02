Dostál měl pohřeb, táta chemoterapii a já natáčení. Pavlína Moskalyková vypráví

20:00

Dalo by se říct, že se narodila se stříbrnou filmovou lžičkou v kolébce. Její tatínek byl uznávaný režisér, okolo něhož se to jen hemžilo slavnými osobnostmi. Nebylo divu, že se už v dětství objevila před kamerou. Přesto na svůj původ Pavlína Moskalyková nikdy nehřešila. Už v 80. letech byla úspěšnou režisérkou a scenáristkou. Po revoluci odjela do USA a kvůli hlasu svého srdce tam zůstala 30 let. Za své nejoblíbenější filmařské „dítě“ považuje Četnické humoresky. Tenhle seriál si jako scenáristka vypiplala a po smrti svého otce ho i režírovala.