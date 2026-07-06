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ROZHOVARY: Nejtěžší úkol pro herečku je být krásná, říká Pavla Tomicová

Monika Zavřelová
  17:00
Herečka Pavla Tomicová přijela do Karlových Varů s filmem Chica Checa, ve kterém podává jeden ze svých nejlepších hereckých výkonů. Režisér Šimon Holý ji přitom v hlavní roli původně vůbec neviděl. O tom, ale i o emocích, které po vypnutí kamery vypnout nešly, o kráse jako nejtěžším úkolu herečky i o tom, proč největší filmovou roli dostala až po šedesátce, mluvila ve festivalovém speciálu ROZHOVARY Moniky Zavřelové.

„On mě tam původně neviděl. Točili jsme spolu před tím film A pak přišla láska..., a připadalo mu divné, že by zase v hlavní roli byla Pavla Tomicová,“ popisuje herečka. Přesvědčila ho prý až kamerová zkouška s Janem Cinou, který ve filmu hraje jejího syna.

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Film Chica Checa vypráví o pošťačce Zdeně, před kterou život postaví otázku – dá ještě začít žít jinak a chci to vlastně? Sama Pavla Tomicová prý takové otázce čelila v životě mnohokrát. „Asi jako každý. Vždycky je nějaké období nebo něco, co vás ovlivní, a probudí tu touhu žít jinak. Anebo přijde role, pro kterou musíte začít žít jinak,“ vysvětluje. Kvůli jedné takové teď třeba chodí do posilovny. „Sama bych se nedokopala. Takže mnohdy i práce udělá tu změnu,“ vysvětluje.

Nejsilnější na natáčení pro ni bylo souznění s Janem Cinou. Emoce, které spolu ve scénách ztvárnili, prý po zhasnutí kamery nešly jen tak vypnout. „V tu chvíli nešly. A nám se tam navíc odžívala různá osobní témata. S Honzou se hraje tak, jako že se vlastně nehraje,“ přibližuje. Takové souznění podle svých slov ještě nezažila. Vztah matky a syna, který spolu vytvořili, přetrval i do reálného života: „Já myslím, že mi zůstal do konce života. Říkala jsem, že si ho adoptuju.“

Pavla Tomicová a Monika Zavřelová ve festivalovém speciálu ROZHOVARY (2026)
Pavla Tomicová a Monika Zavřelová ve festivalovém speciálu ROZHOVARY (2026)
Pavla Tomicová a Monika Zavřelová ve festivalovém speciálu ROZHOVARY (2026)
Pavla Tomicová a Monika Zavřelová ve festivalovém speciálu ROZHOVARY (2026)
22 fotografií

Svět dragu, který ve filmu sehrává zásadní roli, byl pro Pavlu Tomicovou velkým objevem. Když poprvé uviděla Jana Cinu proměněného v Helenu Vondráčkovou, tak ji to rozesmálo. „Protože on je v tom komický, a zároveň je v tom něco dojemného.“

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V rozhovoru došlo i na téma krásy – že miluje, když může být na place odpudivá, jak uvedla nedávno v rozhovoru pro Respekt. „Protože být krásná – to je pro herečku ten nejtěžší úkol,“ vysvětluje. Odpudivé role jsou pro ni prý svobodnější, protože bývají bláznivé nebo zlé a lépe se hrají. Krása podle ní svazuje.

A jak Pavla Tomicová zvládá pozornost a trému, která přichází třeba na festivalovém červeném koberci? „Dlouho jsem si o sobě myslela, že jsem velká trémistka. Přerámovala mi to až kamarádka psycholožka. Zeptala se mě, jestli si přeju, aby večer to představení nebylo. A já říkala, že ne. A ona mi to vyjasnila – tak to nemáš trému, to máš adrenalin,“ popisuje. Den premiéry je pro ni navzdory tomu pořád těžký. „To opravdu nejím a jen tak pochoduju,“ směje se.

A na závěr Pavla Tomicová popisuje, v čem je největší síla jejího nového filmu: „Je výjimečný svojí obyčejností. A to je velká deviza. Není moc takových filmů.“

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