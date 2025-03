Město Karabaš, kde jste učil, bývá označováno za ošklivé a depresivní. Hlavně kvůli tamnímu závodu na zpracování mědi. Jak na město vzpomínáte vy?

Máte pravdu, město Karabaš často bývá označováno za nejšpinavější město na planetě. Je to právě kvůli závodu na zpracování mědi, který se nachází v jeho centru. Karabaš je obklopený horami, takže všechny zplodiny padají zpátky do města, nikam se nerozptýlí. Ekologická situace tam byla dlouho velmi špatná. V posledních letech se to začalo měnit k lepšímu, ale ne díky státu, spíš díky novému investorovi továrny. Pro mě osobně jsou ale ve městě nejdůležitější lidé, kteří tam žijí. Samozřejmě bych byl radši, kdyby město bylo čistší a žilo se tam lépe, ale je to hlavně o lidech.

Z historie norimberských procesů víme, že spousta lidí pak tvrdila, že o ničem nevěděli. Film může posloužit jako důkaz.