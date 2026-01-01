Pískal si a smál se, vzpomíná na Pavla Nečase tvůrce Okresního přeboru

Ikonickou roli hospodského Luboše Matějky v seriálu Okresní přebor dal Pavlu Nečasovi režisér Jan Prušinovský. Původně měl však s hercem, který na Silvestra náhle zemřel v 59 letech, jiné úmysly. „Chtěl jsem ho poslat mezi fotbalisty,“ prozradil.
Pavel Nečas v Okresním přeboru | foto: TV Nova

„Pavla Nečase jsem poprvé potkal na fotbalovém hřišti ve Všenorech, kde hrál stopera za místní béčko. Byl to inteligentní, velice energický obránce, který vás dokázal s úsměvem obrat o balón během vteřiny,“ vypráví Jan Prušinovský.

„Proto jsem ho obsadil do Okresního přeboru, kde jsem chtěl, aby hrál jednoho z houslických fotbalistů. Ale řekl mi, že je profesionální herec, který dokáže říct před kamerou víc než jen jednu větu, a navíc se mu nechce moc běhat, protože má zrovna po operaci menisku,“ líčí režisér. „Tak jsem s ním zkusil přečíst dvě scény hospodského Matějky a bylo.“

Postavu vesnického fotbalového bosse si Nečas po úspěšném seriálu zopakoval i v celovečerním filmu Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka, s Prušinovským točil také vánoční pohádkovou komedii Kdyby byly ryby, v níž představoval vodníka.

„Od Okresního přeboru jsme se vídali méně, ale občas se mi ozval a vyprávěl mi historky o fotbalových bálech a venkovských veselicích, které jezdil moderovat,“ připomněl režisér méně známou položku hercovy profesní dráhy.

„Pavel byl sympaticky hlučný, při natáčení si neustále něco pískal a když se smál, přivíral oči. A takhle na něj budu vzpomínat,“ uzavírá Jan Prušinovský.

