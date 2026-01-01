Pískal si a smál se, vzpomíná na Pavla Nečase tvůrce Okresního přeboru

„Pavla Nečase jsem poprvé potkal na fotbalovém hřišti ve Všenorech, kde hrál stopera za místní béčko. Byl to inteligentní, velice energický obránce, který vás dokázal s úsměvem obrat o balón během vteřiny,“ vypráví Jan Prušinovský.
„Proto jsem ho obsadil do Okresního přeboru, kde jsem chtěl, aby hrál jednoho z houslických fotbalistů. Ale řekl mi, že je profesionální herec, který dokáže říct před kamerou víc než jen jednu větu, a navíc se mu nechce moc běhat, protože má zrovna po operaci menisku,“ líčí režisér. „Tak jsem s ním zkusil přečíst dvě scény hospodského Matějky a bylo.“
Postavu vesnického fotbalového bosse si Nečas po úspěšném seriálu zopakoval i v celovečerním filmu Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka, s Prušinovským točil také vánoční pohádkovou komedii Kdyby byly ryby, v níž představoval vodníka.
„Od Okresního přeboru jsme se vídali méně, ale občas se mi ozval a vyprávěl mi historky o fotbalových bálech a venkovských veselicích, které jezdil moderovat,“ připomněl režisér méně známou položku hercovy profesní dráhy.
„Pavel byl sympaticky hlučný, při natáčení si neustále něco pískal a když se smál, přivíral oči. A takhle na něj budu vzpomínat,“ uzavírá Jan Prušinovský.