V džungli jsme si sáhli na své nejhlubší dno, přiznávají Liška s Révaiem

„My s Honzou rádi překonáváme překážky a svobodu s tím spojenou. V předchozím pořadu, co jsme dělali, Moto cestou necestou, tam pro nás překážek a svobody bylo málo, takže vznikli Vandráci, kde si všechno děláme sami. Před tím nás třeba sledovalo ještě doprovodné auto s kameramanem. Teď jsme k sobě navíc přibrali Hynka Bernarda, který sice je kameraman, ale je pro nás důležité, že je hlavně jedním z nás že točíme všichni tři,“ vysvětluje Liška genezi projektu, který taky nesl název Vagamundos.

Jako na každé cestě i na této její účastníky potrápily komplikace. Jsou takové, které je dokážou zaručeně rozhodit i po předchozích zkušenostech s cestováním? „Jasně, každá neočekávaná okolnost člověka trochu rozhodí. Jen je rozdíl v tom, že každý reaguje po svém. Pavel začne být hysterický a hned vidí jasnou příčinu všeho, co se stalo. Já se naopak snažím být v klidu, a možná zbytečně v klidu, protože daná situace úplně na klid není. A Hynek si to tak v sobě nechává probublat a věří, že to prostě nějak dopadne,“ komentuje Révai takové momenty.

Jak moc se lišila jejich poslední cesta na Papuu od té do Střední Ameriky? „Byl to úplně jiný druh cestování. Vojtěch Novotný, biolog z Univerzity z Českých Budějovic, u kterého jsme měli zázemí, nás na to připravil. Abychom na ostrov vkročili s respektem, bez předsudků a aby tam byla správná míra pocitu, že tam jdeme beze strachu, ale zároveň ne s tím, že je všechno lážo plážo,“ vysvětluje Liška.

„Je to tak. Hodně lidí nás před cestou upozorňovalo na to, co je na Papuii všechno špatně a na co si dávat pozor. Ti, co tam byli nebo už pracovali, nás dost vystrašili a takové předsudky s vámi logicky zahýbou, že si začnete klást otázky, jestli je tohle vůbec možné,“ upozorňuje Révai. Na přepadení nakonec došlo v nestřežený moment, nikomu se však nic nestalo a ani o nic zásadního nepřišli. „Ty nejpodstatnější věci jsme měli dobře schované,“ dodává Liška.

Kromě zkušenosti s přepadením si trojice cestovatelů odváží taky další méně příjemný, avšak rozhodně přínosný zážitek: dostali se na vlastní fyzické dno. „Všichni tři jsme se shodli, že ve svých padesáti letech, polovině života, jsme zažili své nejhlubší fyzické dno. Bylo to v džungli, když jsme šli takový třídenní trek. Fakt jsme vůbec nemohli, ale i když jsme si mysleli, že už opravdu nemůžeme, tak jsme ještě stále hodně mohli, a když jsme opravdu už mysleli, že jsme totálně v koncích, zjistili jsme, že pořád ještě můžeme. Člověk si zvykne na všechno. Prostě jsme jen šli, nic tam nebylo, jen hlava myslela na to, kam šlapou nohy. Zpětně mám pocit, že jsem tam v některé fázi vůbec nebyl,“ vzpomíná Liška.

V rozhovoru se dál dozvíte, jestli domorodci, se kterým se na ostrově herci potkali, stojí o pomoc a vymoženosti moderního světa. Řeč přišla i na jejich jazykovou vybavenost nebo ponorky, které ruku v ruce s cestováním ve více lidech přicházejí. Pavel Liška s Janem Révaiem také promluvili o tom, jaké je čekají po uvedení filmu besedy, co je to „hajzlišák“ a proč se na cestu vydali kvůli etnografovi a cestovateli Miroslavu Stinglovi.