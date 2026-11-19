Brad Pitt
Role antagonistů v bondovkách jsou mimořádně prestižní a pro mnoho herců jsou proto stejně herecky atraktivní jako samotný agent 007. Je o ně obrovský zájem i mezi hollywoodskými špičkami.
Brad Pitt se o obsazení Pattinsona dozvěděl na premiéře filmu The Further Mis-Adventures of Cliff Booth a sám projevil zájem zahrát si jeho protivníka. „Myslím, že je to skutečný talent. Je to dobrá volba, líbí se mi,“ pochválil Pitt svého mladšího kolegu.
Zároveň přiznal, že by se rád ujal záporné postavy: „Rád bych si to zkusil. Můj kamarád Javier Bardem to zvládl fantasticky. Nasadil laťku hodně vysoko, ale já bych tu výzvu přijal.“
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