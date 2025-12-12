Měl držet na uzdě Mareše, ale dopadlo to opačně, vzpomínali na Hezuckého před síní

„Vzpomínám si hlavně na to, jak tenhle kluk přišel do rádia. Moc ho to nebavilo a vždycky, když skončily zprávy, pronesl nějakou hlášku. A díky tomu jsme se rozhodli, že ho dáme s Leošem Marešem dohromady s tím, že by Leoše trochu držel na uzdě. Moc to nedopadlo, postupem času jsem získal dojem, že spíš Leoš držel na uzdě Patrika. Z jejich společného pořadu Mrázek, ústředna se stal rozhlasový fenomén,“ zavzpomínal na Hezuckého začátky v rozhlasu Michel Fleischmann, bývalý ředitel stanic Evropa 2 a Frekvence 1.
„Velmi rychle poznáte, jestli to tam je, nebo není. Patrik to v sobě měl a navíc o sobě pořád tvrdil, že je syn Alaina Delona, že tu podobu přece musíme všichni vidět,“ dodal Hezuckého rozhlasový kolega Miloš Pokorný.
Vzpomínku na Patrika Hezuckého přidala i zpěvačka Tereza Kerndlová: „Byla jsem asi před třemi týdny jako host na Evropě 2, Patrik se k nám připojil z nemocnice. To bylo naposledy, kdy jsem s ním mluvila.“
Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu
„Na Patrika budu vždycky vzpomínat s úsměvem, společných příhod a zážitků jsme měli nespočet. A nikdy, ani v těch nejtěžších chvílích, jsem ho nezažil smutného,“ pohovořil i zesnulém herec a režisér Jakub Kohák. „Bude nám chybět, byl to vzdělaný, pohotový chlapík se smyslem pro humor,“ dodal.
O jeho smyslu pro humor a vtipu se zmínila i zpěvačka Marta Jandová. „Zhruba šest let jsme byli kolegové v rádiu, vídali jsme se a svého času jsem do něj byla zamilovaná. Stačilo, aby na mě promluvil francouzsky. Je hezké, že na něj všichni vzpomínají v dobrém.“
Moderátor a bavič Hezucký se narodil 12. února 1970 v Praze. Pořad Ranní show moderoval společně s Leošem Marešem na rádiu Evropa 2 od roku 1997. Oblíbený byl zejména jejich pořad Mrázek, ústředna, založený na parodických telefonátech náhodně vybraným neznámým lidem či firmám.
OBRAZEM: Děkující Mareš, dojatý Bouček. S Hezuckým se loučili moderátoři i herci
S Milošem Pokorným a Zdeňkem Pohlreichem natáčel podcast Lepší už to nebude. Před nástupem do rozhlasu v roce 1997 pracoval jako tlumočník nebo asistent u filmových produkcí.
Zemřel v pátek 5. prosince ve věku 55 let po těžké nemoci. Kvůli hubnutí a velkému úbytku svalové hmoty začal mít letos na podzim problémy s chůzí, na veřejnosti se objevil na invalidním vozíku. Po zhoršení zdravotního stavu byl v listopadu hospitalizován v benešovské nemocnici.