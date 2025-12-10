Smuteční síň bude veřejnosti uzavřena, poslední rozloučení ale bude moci sledovat na dvou LED obrazovkách před ní.
„Na místě bude také pietní místo s Patrikovou fotografií,“ uvedla Evropa 2 na Facebooku.
Ve stejný den odvysílá Evropa 2 také své oficiální rozloučení, o kterém v pondělí informovali moderátoři Kateřina Říhová a Pavel Cejnar.
|
Pohřeb Patrika Hezuckého bude v pátek. Ve stejný den se rozloučí i na Evropě 2
Zdravotní stav Hezuckého se výrazně zhoršil koncem listopadu tohoto roku, kdy musel být hospitalizován.
Na svůj instagramový profil tehdy napsal, že bude „mimo provoz“ zhruba 5 až 7 dní. Do vysílání se však nevrátil.
V benešovské nemocnici dostával velmi silné léky proti bolesti, často hovořil o velké únavě a vyčerpání. Každý den ho navštěvovala jeho žena Nikola a moderátorův dlouholetý parťák z rádia Leoš Mareš.
Hezucký zemřel v pátek 5. prosince. Původ jeho onemocnění zůstával veřejnosti dlouho nejasný. Teprve o dva dny později Nikola Hezucká upřesnila, že příčinou úmrtí byl velmi agresivní a vzácný nádor neznámého původu, který už metastázoval do jater.