Moderátor Miloš Pokorný pro iDNES.cz uvedl, že poslední rozloučení se zesnulým Patrikem Hezuckým se pro rodinu a přátele uskuteční v pátek 12. prosince. „Přesný čas a místo se zatím ještě projednává,“ řekl. Ve stejný den odvysílá Hezuckého mateřská stanice Evropa 2 také své oficiální rozloučení, o kterém v pondělí informovali moderátoři Kateřina Říhová a Pavel Cejnar.
Zdravotní stav Hezuckého se výrazně zhoršil koncem listopadu tohoto roku, kdy musel být hospitalizován. Na svůj instagramový profil tehdy uvedl, že bude ‚‚mimo provoz“ zhruba 5-7 dní. Do vysílání se však nevrátil.
V benešovské nemocnici dostával velmi silné léky proti bolesti, často hovořil o velké únavě a vyčerpání. Každý den ho navštěvovala jeho žena Nikola a moderátorův dlouholetý parťák z Evropy 2 Leoš Mareš.
Patrik Hezucký zemřel v pátek 5. prosince. Původ jeho onemocnění zůstával veřejnosti dlouho nejasný. Teprve o dva dny později jeho žena Nikola upřesnila, že příčinou úmrtí byl velmi agresivní a vzácný nádor neznámého původu, který už metastázoval do jater.