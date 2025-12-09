Pohřeb Patrika Hezuckého bude v pátek. Ve stejný den se rozloučí i na Evropě 2

  12:25
Pohřeb Patrika Hezuckého plánuje rodina na tento pátek. Přesný čas a místo smutečního obřadu se však stále dojednává, jak redakci prozradil moderátor Miloš Pokorný. Ve stejný den se s oblíbeným moderátorem a bavičem ve svém éteru oficiálně rozloučí i rádio Evropa 2. Patrik Hezucký zemřel po těžké nemoci 5. prosince ve věku 55 let.
foto: iDNES.tv

Moderátor Miloš Pokorný pro iDNES.cz uvedl, že poslední rozloučení se zesnulým Patrikem Hezuckým se pro rodinu a přátele uskuteční v pátek 12. prosince. „Přesný čas a místo se zatím ještě projednává,“ řekl. Ve stejný den odvysílá Hezuckého mateřská stanice Evropa 2 také své oficiální rozloučení, o kterém v pondělí informovali moderátoři Kateřina Říhová a Pavel Cejnar.

Zdravotní stav Hezuckého se výrazně zhoršil koncem listopadu tohoto roku, kdy musel být hospitalizován. Na svůj instagramový profil tehdy uvedl, že bude ‚‚mimo provoz“ zhruba 5-7 dní. Do vysílání se však nevrátil.

Originál se vším všudy, vzpomíná Miloš Pokorný na zesnulého kolegu Hezuckého

V benešovské nemocnici dostával velmi silné léky proti bolesti, často hovořil o velké únavě a vyčerpání. Každý den ho navštěvovala jeho žena Nikola a moderátorův dlouholetý parťák z Evropy 2 Leoš Mareš.

Patrik Hezucký zemřel v pátek 5. prosince. Původ jeho onemocnění zůstával veřejnosti dlouho nejasný. Teprve o dva dny později jeho žena Nikola upřesnila, že příčinou úmrtí byl velmi agresivní a vzácný nádor neznámého původu, který už metastázoval do jater.

9. prosince 2025  12:50

Pohřeb Patrika Hezuckého bude v pátek. Ve stejný den se rozloučí i na Evropě 2

