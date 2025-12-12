Poslední sbohem. Rodina a přátelé se rozloučí s moderátorem Patrikem Hezuckým

Rádio Evropa 2, kde Patrik Hezucký s Leošem Marešem dlouhé roky moderovali Ranní show, se se svou ikonickou tváří loučí ve speciálním pátečním vysílání. Odpoledne se pak rodina a přátelé s moderátorem a bavičem rozloučí ve strašnickém krematoriu.
Smuteční síň bude veřejnosti uzavřena, poslední rozloučení ale bude moci sledovat na dvou LED obrazovkách před ní. „Na místě bude také pietní místo s Patrikovou fotografií,“ uvedla na své facebookové stránce Evropa 2.
Patrik Hezucký zemřel v pátek 5. prosince ve věku 55 let po těžké nemoci. Kvůli hubnutí a velkému úbytku svalové hmoty začal mít letos na podzim problémy s chůzí, na veřejnosti se objevil na invalidním vozíku. Po zhoršení zdravotního stavu byl v listopadu hospitalizován v benešovské nemocnici.
Oblíbený moderátor a bavič Hezucký se narodil 12. února 1970 v Praze. Pořad Ranní show moderoval na rádiu Evropa 2 s kolegou Leošem Marešem od roku 1997. S Milošem Pokorným a Zdeňkem Pohlreichem natáčel podcast Lepší už to nebude. Před nástupem do rozhlasu v roce 1997 pracoval jako tlumočník nebo asistent u filmových produkcí.