V pátek se rodina, přátelé, kolegové i mnoho fanoušků přišlo rozloučit s moderátorem Patrikem Hezuckým (†55) do krematoria v pražských Strašnicích. Přišel jeho parťák z éteru Leoš Mareš (na snímku) i většina kolegů z Evropy 2. Nechyběli ani Miloš Pokorný a Roman Ondráček, kteří kdysi tvořili populární duo Těžkej Pokondr a Hezuckého do rádia přivedli.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Matěj Ruppert po rozloučení s výtvarníkem Theodorem Pištěkem zůstal na rozloučení s jedním ze svých blízkých přátel Patrikem Hezuckým.

Rozloučit se přišly i „Rádiové holky“ Zorka Hejdová a Lucie Šilhánová. Nechyběli ani další kolegové z rádia Martin Cihlář, Pavel Cejnar nebo Tomáš Zástěra.

S Patrikem Hezuckým se přišel rozloučit i Miloš Pokorný, který ho pro rádio objevil a měli spolu podcast Lepší už to nebude.

Nechyběl ani druhý člen někdejšího dua Těžkej Pokondr Roman Ondráček, který spolu s Milošem Pokorným Hezuckého do rádia v roce 1997 přivedl.

Leoš Mareš Ranní show v pátek věnoval svému parťákovi Patriku Hezuckému. Odpoledne se s ním přišel naposled rozloučit do velké obřadní síně krematoria v Praze Strašnicích.

S Patrikem Hezuckým se přišla rozloučit i herečka Adéla Gondíková a herec Jakub Wehrenberg.

Mezi smutečními hosty byli herci a moderátoři Aleš Háma a Dalibor Gondík.

Po rozlučce v éteru přišli i na tu oficiální kolegové Patrika Hezuckého z rádia Evropa 2.

Se smutkem v očích a beze slov vstoupil do obřadní síně další Hezuckého kolega z rádia Pavel Cejnar.

Richard Genzer přišel na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým s rádiem.

Zpěvačka Tereza Kerndlová byla jedním z posledních hostů Ranní show Evropy 2, s nímž Patrik Hezucký mluvil během jednoho ze svých vstupů z nemocnice. Na pohřbu se potkala s moderátorkou Evou Decastelo.

S moderátorem Patrikem Hezuckým se přišla naposled rozloučit řada fanoušků.

Fanoušci nesměli do obřadní síně, ale celý obřad mohli sledovat na obrazovce před krematoriem.

Poslední rozloučení s oblíbeným moderátorem Patrikem Hezuckým se konalo ve velké obřadní síni krematoria v Praze Strašnicích.

Veřejnost sledovala celý obřad na obřích LED obrazovkách před obřadní síní.

Fanoušci sledují pohřeb Patrika Hezuckého na velkoplošné projekci před obřadní síní.

Veřejnost mohla sledovat celý obřad a slyšela i proslov Libora Boučka.

Libor Bouček si od fanoušků Patrika Hezuckého po odchodu z obřadní síně vysloužil potlesk za svou dojemnou řeč.

Leoš Mareš při odchodu z obřadní síně poděkoval fanouškům, kteří stáli venku za to, že přišli.

Libor Bouček odcházel z pohřbu za potlesku diváků, kteří sledovali jeho řeč.
