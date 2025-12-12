|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
OBRAZEM: Děkující Mareš, dojatý Bouček. S Hezuckým se loučili moderátoři i herci
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu Zlín 55 %, Poslední cyklista 65 %, Wonka 70 %, Vdovy 60 %, Jedině Tereza 35 %, Duna: Část druhá 90 %, Czech Made Man 70 %, Ten, kdo tě miloval 60 %, Dostaň ho tam 60 %, Pustina 75 %, Hrdinové a zbabělci 50 %, Na život a na smrt 65 %, Karate Kid: Legendy 70 %, Vražedné stíny 45 %, Ženská pomsta 20 %, Miluji tě modře 30 %, Víly z Inisherinu 80 %
Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer
Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...
Simpsonovi se loučí s další postavou. Kultovního maskota poslali do důchodu
Seriál Simpsonovi se loučí s další oblíbenou postavou. Po více než 30 letech z obrazovek mizí maskot místního piva, oblíbený Duffman, tvůrci ho poslali do důchodu.
Courtney Love je už nějakou dobu čistá a hodlá vyprávět svůj příběh natvrdo
Život a kariéru muzikantky, zpěvačky kapely Hole, skladatelky, herečky a v neposlední řadě vdovy po Kurtu Cobainovi Courtney Love zmapuje filmový dokument Antiheroine, který v premiéře uvede v lednu...
Zemřel Jurij Galin, šéf Docela velkého divadla získal české občanství díky Havlovi
Ve věku 82 let podlehl dlouhé a těžké nemoci režisér a zakladatel Docela velkého divadla v Litvínově na Mostecku Jurij Galin. Bývalý umělecký šéf původem z Ruska byl známý na české i mezinárodní...
Tommy Lee Jones přišel o dceru Victorii, zahrála si s ním v Mužích v černém
Ve věku 34 let náhle zemřela Victoria Jones, dcera oscarového herce Tommyho Lee Jonese. Podle informací amerických médií byla nalezena bez známek života v hotelu Fairmont v San Franciscu. Příčina...
KVÍZ: Doktor Král i četník Arazím. Jak dobře znáte role Tomáše Töpfera?
Pětasedmdesáté narozeniny slaví oblíbený filmový, televizní i divadelní herec, režisér a scenárista Tomáš Töpfer. Výčet jeho rolí je značný a obsahuje mnohem více položek než jen strážmistra Arazíma...
Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer
Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...
Maxmilián Kocek, představitel vraha Straky v Metodě Markovič
Herec Maxmilián Kocek se jako 20letý student Pražské konzervatoře stal hvězdou seriálu Metoda Markovič: Straka, kde hrál jednu z hlavních rolí - vraha Jiřího Straku.
Klidně napíšeme nejlepší bondovskou píseň všech dob, kasají se Oasis předem
Přestože dosud není jasné, kdo převezme štafetu po Danielu Craigovi a stane se novým hereckým představitelem Jamese Bonda, éterem poletují spekulace o tom, kdo složí, nahraje a nazpívá novou...
Srdce jako kníže Rohan. Michal Horáček představil Pozemský prach a Boží dech
V rámci koncertního pořadu Srdce jako kníže Rohan představil Michal Horáček ve středu 7. ledna společně s přizvanými hudebníky a zpěváky písně z chystaného projektu Pozemský prach a Boží dech. Na...
Syn starší než matka a podivný věk rodičů. Jakými paradoxy mate seriál Vyprávěj
Ve středu 7. ledna 2026 se na obrazovky ČT1 vrátila legendární sága Vyprávěj, a diváci se tak mohou znovu dojímat nad osudy rodiny Dvořákových. Pokud se ale na jejich rodokmen podíváte s kalkulačkou...
RECENZE: Herecký úkol s vyznamenáním. Metoda Markovič boduje i kauzou Straka
Když minisérie Metoda Markovič: Hojer dokázala, že se dají točit i lepší kriminálky, nebyla to náhoda. Pokračování Metoda Markovič: Straka, které nasazuje opět Oneplay, totiž drží stejně vysokou...
Jaké knihy přinese nový rok? Novinky od Pawlowské, Rowlingové či Murakamiho
Co bude knižním hitem letošních Vánoc ještě nakladatelé netuší, už teď však pracují na tom, aby i letošní literární rok stál zato. Přinášíme výběr toho nejsledovanějšího, na co oslovená...
Rachot mixéru před obličejem, popsal Matt Damon natáčení očekávané Odyssey
Možná vůbec nejočekávanějším filmem tohoto roku je epos Odyssea režiséra Chistophera Nolana na motivy Homérovy básně. Půjde o první film natočený kompletně na kamery Imax, které podle slov...
Oskar Hes si letos zahraje Romea i Baťu, blíží se muzikály Snowboarďáci i Frozen
Co přinese divadelní scéna v novém roce? Zatím tušíme tak jen něco přes polovinu titulů. Jak bývá zvykem, divadla plánují sezonu podle školního roku, většina známých premiér tedy spadá do léta včetně.
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...
Muzikál pro neslyšící? Studenti ukázali, že to lze, obsadili Dana Bártu a sklízí chválu
Unikátní muzikál JAK, který propojuje svět slyšících a neslyšících, připravili studenti Gymnázia Evolution a Střední školy Výmolova pro neslyšící. Studentský projekt se s profesionálními produkcemi...
Fanoušci odmítají konec Stranger Things a spekulují, že se objeví 9. díl
Dvouhodinové finále seriálu Stranger Things mělo být definitivní tečkou. Místo rozloučení ale rozpoutalo lavinu spekulací. Na sociálních sítích teď trenduje hashtag #ConformityGate. Fanouškovská...