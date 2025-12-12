OBRAZEM: Děkující Mareš, dojatý Bouček. S Hezuckým se loučili moderátoři i herci

Autor:
  16:08
V pátek se rodina, přátelé, kolegové i mnoho fanoušků přišlo rozloučit s moderátorem Patrikem Hezuckým (†55) do krematoria v pražských Strašnicích. Přišel jeho parťák z éteru Leoš Mareš i většina kolegů z Evropy 2. Nechyběli ani Miloš Pokorný a Roman Ondráček, kteří kdysi tvořili populární duo Těžkej Pokondr a Hezuckého do rádia přivedli.
Leoš Mareš přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké obřadní... Matěj Ruppert po rozloučení s výtvarníkem Theodorem Pištěkem zůstal na... S Patrikem Hezuckým se přišly rozloučit i „Rádiové holky“ Zorka Hejdová a Lucie... Moderátor Leoš Mareš přichází na poslední rozloučení s oblíbeným moderátorem... S Patrikem Hezuckým se přišel rozloučit i Miloš Pokorný, který ho pro rádio... Rozloučit se s Patrikem Hezuckým přišel i druhý člen někdejšího dua Těžkej... Leoš Mareš Ranní show v pátek věnoval svému parťákovi Patriku Hezuckému.... Leoše Mareše doprovodila na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým jeho žena... S Patrikem Hezuckým se přišla rozloučit i herečka Adéla Gondíková a herec Jakub... Loučení s Patrikem Hezuckým. Na snímku Aleš Háma a Dalibor Gondík (12. prosince... Rozloučit se s Patrikem Hezuckým přišli kolegové z rádia Evropa 2 (12. prosince... Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

Nejčtenější

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Simpsonovi se loučí s další postavou. Kultovního maskota poslali do důchodu

Z 28. řady seriálu Simpsonovi

Seriál Simpsonovi se loučí s další oblíbenou postavou. Po více než 30 letech z obrazovek mizí maskot místního piva, oblíbený Duffman, tvůrci ho poslali do důchodu.

Courtney Love je už nějakou dobu čistá a hodlá vyprávět svůj příběh natvrdo

Courtney Love

Život a kariéru muzikantky, zpěvačky kapely Hole, skladatelky, herečky a v neposlední řadě vdovy po Kurtu Cobainovi Courtney Love zmapuje filmový dokument Antiheroine, který v premiéře uvede v lednu...

Zemřel Jurij Galin, šéf Docela velkého divadla získal české občanství díky Havlovi

Režisér, zakladatel a bývalý umělecký šéf Docela velkého divadla v Litvínově...

Ve věku 82 let podlehl dlouhé a těžké nemoci režisér a zakladatel Docela velkého divadla v Litvínově na Mostecku Jurij Galin. Bývalý umělecký šéf původem z Ruska byl známý na české i mezinárodní...

Tommy Lee Jones přišel o dceru Victorii, zahrála si s ním v Mužích v černém

Americký herec a režisér Tommy Lee Jones se svou dcerou Victorií (vpravo) a...

Ve věku 34 let náhle zemřela Victoria Jones, dcera oscarového herce Tommyho Lee Jonese. Podle informací amerických médií byla nalezena bez známek života v hotelu Fairmont v San Franciscu. Příčina...

KVÍZ: Doktor Král i četník Arazím. Jak dobře znáte role Tomáše Töpfera?

Tomáš Töpfer v ředitelně Divadla na Vinohradech

Pětasedmdesáté narozeniny slaví oblíbený filmový, televizní i divadelní herec, režisér a scenárista Tomáš Töpfer. Výčet jeho rolí je značný a obsahuje mnohem více položek než jen strážmistra Arazíma...

vydáno 10. ledna 2026

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

9. ledna 2026  16:46

Maxmilián Kocek, představitel vraha Straky v Metodě Markovič

Po úspěchu Sex O’Clock se dalo očekávat, že Maxmilián Kocek bude v rozletu. Ten...

Herec Maxmilián Kocek se jako 20letý student Pražské konzervatoře stal hvězdou seriálu Metoda Markovič: Straka, kde hrál jednu z hlavních rolí - vraha Jiřího Straku.

9. ledna 2026  14:01

Klidně napíšeme nejlepší bondovskou píseň všech dob, kasají se Oasis předem

Liam a Noel Gallagherové z kapely Oasis

Přestože dosud není jasné, kdo převezme štafetu po Danielu Craigovi a stane se novým hereckým představitelem Jamese Bonda, éterem poletují spekulace o tom, kdo složí, nahraje a nazpívá novou...

9. ledna 2026  13:58

Srdce jako kníže Rohan. Michal Horáček představil Pozemský prach a Boží dech

Michal Horáček a hosté ve Studiu DVA na koncertě Srdce jako kníže Rohan (7....

V rámci koncertního pořadu Srdce jako kníže Rohan představil Michal Horáček ve středu 7. ledna společně s přizvanými hudebníky a zpěváky písně z chystaného projektu Pozemský prach a Boží dech. Na...

9. ledna 2026  11:40

Syn starší než matka a podivný věk rodičů. Jakými paradoxy mate seriál Vyprávěj

Populární, oblíbený a ceněný seriál Vyprávěj a dvě jeho klíčové postavy –...

Ve středu 7. ledna 2026 se na obrazovky ČT1 vrátila legendární sága Vyprávěj, a diváci se tak mohou znovu dojímat nad osudy rodiny Dvořákových. Pokud se ale na jejich rodokmen podíváte s kalkulačkou...

9. ledna 2026  9:52

RECENZE: Herecký úkol s vyznamenáním. Metoda Markovič boduje i kauzou Straka

70 % Premium
Maxmilián Kocek (třetí zleva) v sérii Metoda Markovič: Straka.

Když minisérie Metoda Markovič: Hojer dokázala, že se dají točit i lepší kriminálky, nebyla to náhoda. Pokračování Metoda Markovič: Straka, které nasazuje opět Oneplay, totiž drží stejně vysokou...

9. ledna 2026

Jaké knihy přinese nový rok? Novinky od Pawlowské, Rowlingové či Murakamiho

Premium
Halina Pawlowská v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (4. listopadu 2025)

Co bude knižním hitem letošních Vánoc ještě nakladatelé netuší, už teď však pracují na tom, aby i letošní literární rok stál zato. Přinášíme výběr toho nejsledovanějšího, na co oslovená...

8. ledna 2026

Rachot mixéru před obličejem, popsal Matt Damon natáčení očekávané Odyssey

Matt Damon ve filmu The Odyssey

Možná vůbec nejočekávanějším filmem tohoto roku je epos Odyssea režiséra Chistophera Nolana na motivy Homérovy básně. Půjde o první film natočený kompletně na kamery Imax, které podle slov...

8. ledna 2026  12:33

Oskar Hes si letos zahraje Romea i Baťu, blíží se muzikály Snowboarďáci i Frozen

Oskar Hes (21. října 2025)

Co přinese divadelní scéna v novém roce? Zatím tušíme tak jen něco přes polovinu titulů. Jak bývá zvykem, divadla plánují sezonu podle školního roku, většina známých premiér tedy spadá do léta včetně.

8. ledna 2026  11:28

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Muzikál pro neslyšící? Studenti ukázali, že to lze, obsadili Dana Bártu a sklízí chválu

Ve studentském muzikálu JAK si zpívá Dan Bárta.

Unikátní muzikál JAK, který propojuje svět slyšících a neslyšících, připravili studenti Gymnázia Evolution a Střední školy Výmolova pro neslyšící. Studentský projekt se s profesionálními produkcemi...

8. ledna 2026  8:47

Fanoušci odmítají konec Stranger Things a spekulují, že se objeví 9. díl

Seriál Stranger Things se dočká finále nejen na obrazovkách Netflixu, ale i v...

Dvouhodinové finále seriálu Stranger Things mělo být definitivní tečkou. Místo rozloučení ale rozpoutalo lavinu spekulací. Na sociálních sítích teď trenduje hashtag #ConformityGate. Fanouškovská...

7. ledna 2026  12:05,  aktualizováno  8. 1. 8:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.