Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

„Odešel nám kolega a kamarád, který tu s námi na Evropě 2 strávil bezmála tři dekády. Je nám to nesmírně líto. V myšlenkách jsme s jeho rodinou a nejbližšími. Patriku, budeš nám chybět,“ uvedla stanice na sociálních sítích.
Patrik Hezucký sbíral své první moderátorské zkušenosti v televizi, v polovině 90. let patřil mezi tváře pořadu Eso. Životní příležitost pak přišla v roce 1997, kdy nastoupil do rádia Evropa 2.
Se zpěvákem a moderátorem Leošem Marešem zde vytvořil ikonickou moderátorskou dvojici Ranní show, která svým nezaměnitelným humorem baví tisíce posluchačů každý všední den od 6:00 do 9:00 už bezmála 30 let.
Jejich specifická symbióza a Hezuckého osobitý humor plný sebeironie oslovil posluchače napříč generacemi. V roce 2012 si za něj ostatně tak trochu netradičně jako duo odnesli ocenění v anketě Moderátor roku.
„Jsme s Leošem každý úplně jiný. Není to tak, že by se dvě duše našly. Máme všechno úplně obráceně, ale nějak zvláštně to funguje. Známe se dvacet pět let, to je jako manželství. A jako každé manželství, i my jsme měli krizi,“ přiznal Hezucký v roce 2022 v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.
|
OBRAZEM: Od Mrázka po nemocniční postel. Hezucký zůstal věrný Evropě 2
Svůj humor a improvizační talent projevil Hezucký především v legendárním pořadu Mrázek, ústředna, kdy z rádia jako fiktivní postava pana Mrázka volal posluchačům a snažil se je v éteru během rozhovoru napálit.
Vedle práce v rozhlase se Hezucký představil i jako příležitostný herec. Už jako osmiletý chlapec si zahrál v humorném povídkové cyklu Bakaláři, k vidění je v dílu páté série nazvaném Dlažba.
|
Otce nepoznal, matka ho odložila. Hezucký tajemství své rodiny odhalil jen jednou
Na filmových plátnech se pak divákům ukázal ve snímku Muzzikanti z roku 2017. Dále se objevil například v televizních pořadech QI, Zlatá mříž nebo Pečený sněhulák. Jeho nezaměnitelný hlas si děti i dospělí vybaví u dabingu pelikána Husy ve filmu Rychlý Stripes.
V roce 2004 si Hezucký vysloužil i vlastní televizní show, když byl na Nově ústřední tváří a moderátorem zábavního pořadu s retro tématikou Tenkrát na východě. Spolu s ním se zde tenkrát objevila i Renata Kajdžas, další známý hlas z Ranní show Evropy 2.
|
Mrázek, ústředna! Připomeňte si vtipné telefonáty zesnulého Patrika Hezuckého
Před dvěma lety pak spojil síly s kolegou z rádia Milošem Pokorným a slavným šéfkuchařem Zdeňkem Pohlreichem a vytvořili společný podcast s názvem Lepší už to nebude. Právě zde poprvé promluvil o svých zdravotních problémech.
S manželkou Nikolou se seznámil přes internet, když vyhlásil v rádiu, ať si ho posluchačky přidají na Facebook. Nikola Pastirčáková na výzvu zareagovala a Hezucký se jí hned ozval.
|
Patrik Hezucký skončil na invalidním vozíku. Může za to hubnutí, uvedl moderátor
Zasnoubili se po sedmi letech vztahu, samotná svatba byla v květnu 2019. Ve stejném roce přišel na svět jejich syn Oliver.
Sám Hezucký svého biologického otce nikdy nepoznal a matka ho jako malého odložila k tetě. Až v dospělosti se dozvěděl, že jeho otec byl francouzský profesor. Do Francie se po ukončení gymnázia také vydal. Naučil se zde plynně tamní jazyk a následně jako tlumočník působil v Česku u filmových produkcí.
Oblíbený moderátor byl od listopadu hospitalizovaný v nemocnici v Benešově, kam byl přijat kvůli vážným zdravotním komplikacím. Přesná diagnóza zveřejněna nebyla a rodina spolu s kolegy z rádia jeho soukromí pečlivě chránila. Podle dostupných informací dostával silné léky proti bolesti. Moderátor sám přiznal, že léčba je náročná a má znatelné vedlejší účinky. Krátce před hospitalizací Hezucký uvedl, že výrazně zhubl a ztratil část svalové hmoty, což mu komplikuje pohyb a dokonce jej to dočasně donutilo používat invalidní vozík.