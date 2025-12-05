Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Autor: ,
  18:08
Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy. Informovala o tom jeho domovská rozhlasová stanice.

„Odešel nám kolega a kamarád, který tu s námi na Evropě 2 strávil bezmála tři dekády. Je nám to nesmírně líto. V myšlenkách jsme s jeho rodinou a nejbližšími. Patriku, budeš nám chybět,“ uvedla stanice na sociálních sítích.

Patrik Hezucký sbíral své první moderátorské zkušenosti v televizi, v polovině 90. let patřil mezi tváře pořadu Eso. Životní příležitost pak přišla v roce 1997, kdy nastoupil do rádia Evropa 2.

Se zpěvákem a moderátorem Leošem Marešem zde vytvořil ikonickou moderátorskou dvojici Ranní show, která svým nezaměnitelným humorem baví tisíce posluchačů každý všední den od 6:00 do 9:00 už bezmála 30 let.

Lucie Šilhánová, Patrik Hezucký a Leoš Mareš
Patrik Hezucký
Nikola Pastirčáková a Patrik Hezucký (15. září 2016)
Nikola Pastirčáková a Patrik Hezucký (21. října 2012)
Miloš Pokorný, Zdeněk Pohlreich a Patrik Hezucký na sedmém ročníku soutěže Podcast roku (Občanská plovárna, Praha, 16. června 2025)
15 fotografií

Jejich specifická symbióza a Hezuckého osobitý humor plný sebeironie oslovil posluchače napříč generacemi. V roce 2012 si za něj ostatně tak trochu netradičně jako duo odnesli ocenění v anketě Moderátor roku.

„Jsme s Leošem každý úplně jiný. Není to tak, že by se dvě duše našly. Máme všechno úplně obráceně, ale nějak zvláštně to funguje. Známe se dvacet pět let, to je jako manželství. A jako každé manželství, i my jsme měli krizi,“ přiznal Hezucký v roce 2022 v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

OBRAZEM: Od Mrázka po nemocniční postel. Hezucký zůstal věrný Evropě 2

Svůj humor a improvizační talent projevil Hezucký především v legendárním pořadu Mrázek, ústředna, kdy z rádia jako fiktivní postava pana Mrázka volal posluchačům a snažil se je v éteru během rozhovoru napálit.

Vedle práce v rozhlase se Hezucký představil i jako příležitostný herec. Už jako osmiletý chlapec si zahrál v humorném povídkové cyklu Bakaláři, k vidění je v dílu páté série nazvaném Dlažba.

Otce nepoznal, matka ho odložila. Hezucký tajemství své rodiny odhalil jen jednou

Na filmových plátnech se pak divákům ukázal ve snímku Muzzikanti z roku 2017. Dále se objevil například v televizních pořadech QI, Zlatá mříž nebo Pečený sněhulák. Jeho nezaměnitelný hlas si děti i dospělí vybaví u dabingu pelikána Husy ve filmu Rychlý Stripes.

V roce 2004 si Hezucký vysloužil i vlastní televizní show, když byl na Nově ústřední tváří a moderátorem zábavního pořadu s retro tématikou Tenkrát na východě. Spolu s ním se zde tenkrát objevila i Renata Kajdžas, další známý hlas z Ranní show Evropy 2.

Mrázek, ústředna! Připomeňte si vtipné telefonáty zesnulého Patrika Hezuckého

Před dvěma lety pak spojil síly s kolegou z rádia Milošem Pokorným a slavným šéfkuchařem Zdeňkem Pohlreichem a vytvořili společný podcast s názvem Lepší už to nebude. Právě zde poprvé promluvil o svých zdravotních problémech.

S manželkou Nikolou se seznámil přes internet, když vyhlásil v rádiu, ať si ho posluchačky přidají na Facebook. Nikola Pastirčáková na výzvu zareagovala a Hezucký se jí hned ozval.

Patrik Hezucký skončil na invalidním vozíku. Může za to hubnutí, uvedl moderátor

Zasnoubili se po sedmi letech vztahu, samotná svatba byla v květnu 2019. Ve stejném roce přišel na svět jejich syn Oliver.

Sám Hezucký svého biologického otce nikdy nepoznal a matka ho jako malého odložila k tetě. Až v dospělosti se dozvěděl, že jeho otec byl francouzský profesor. Do Francie se po ukončení gymnázia také vydal. Naučil se zde plynně tamní jazyk a následně jako tlumočník působil v Česku u filmových produkcí.

Oblíbený moderátor byl od listopadu hospitalizovaný v nemocnici v Benešově, kam byl přijat kvůli vážným zdravotním komplikacím. Přesná diagnóza zveřejněna nebyla a rodina spolu s kolegy z rádia jeho soukromí pečlivě chránila. Podle dostupných informací dostával silné léky proti bolesti. Moderátor sám přiznal, že léčba je náročná a má znatelné vedlejší účinky. Krátce před hospitalizací Hezucký uvedl, že výrazně zhubl a ztratil část svalové hmoty, což mu komplikuje pohyb a dokonce jej to dočasně donutilo používat invalidní vozík.

Vstoupit do diskuse (82 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Po letech spolu. Bratři Hrušínští vyprávějí, jak se za normalizace měli vzdát příjmení

V novém dokumentu ČT Já, brácha a jméno Hrušínský hrají bratři Jan a Rudolf...

Odkaz jejich slavného otce je provází celý život, přesto se Jan i Rudolf Hrušínští dokázali samostatně zapsat jako významné herecké osobnosti. Po letech se sešli před kamerou, aby natočili...

Zemřel výtvarník Theodor Pištěk, za kostýmy k Amadeovi získal Oscara

Theodor Pištěk

Ve věku 93 let zemřel malíř, výtvarník a scénograf Theodor Pištěk. Podílel se na Formanově filmu Amadeus, návrhy jeho kostýmů vynesly snímku jednoho z osmi Oscarů. Tvořil fotorealistické kresby a...

Fakáč do objektivu. Johnny Cash poslal do háje šéfa věznice i celou country scénu

Jim Marshall: Johnny Cash v San Quentinu (1969)

Bylo to dílo náhody, momentálního hnutí mysli. Countryový „muž v černém“ Johnny Cash se chystal zahrát muklům v San Quentinu a když ho fotograf požádal, jestli by přes objektiv nevzkázal něco...

KVÍZ: Jak dobře znáte foglarovku Chata v Jezerní kotlině? Vyhrajte ji v soutěžním kvízu

Soutěž
Obálky nových vydání knih Jaroslava Foglara

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Ve středu 3. prosince vychází Chata v Jezerní kotlině, jíž je...

Mrázek, ústředna! Připomeňte si vtipné telefonáty zesnulého Patrika Hezuckého

Patrik Hezucký

„Halo? Prosím vás…“ — takto obvykle začínala legendární Ústředna pana Mrázka, které svůj hlas propůjčoval Patrik Hezucký. Oblíbený moderátor zde naplno využíval svůj pohotový humor a vyřídilku,...

5. prosince 2025  18:17

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

5. prosince 2025  18:08

Lucie zažívá renesanci, hlásí Michal Dvořák před největší show v 40leté historii kapely

Michal Dvořák, producent, skladatel, textař a zakládající člen kapely Lucie

Oslavy ke 40 letům existence skupiny Lucie velkolepě vyvrcholí 9. a 10. prosince v pražské O2 areně. Klávesista a scénograf Michal Dvořák v rozhovoru pro iDNES.cz prozradil detaily dechberoucí...

5. prosince 2025  17:26

Lucie v O2 areně zdarma. K předplatnému iDNES Premium získáte dvě vstupenky

V roce 2024 vystoupila na festivalu i kapela Lucie.

Přinášíme mimořádnou příležitost pro fanoušky české hudební legendy. K nákupu dvouletého předplatného iDNES Premium nyní nejrychlejší zájemci získají dvě vstupenky na koncert skupiny Lucie v O2 areně...

5. prosince 2025  16:27

RECENZE: Sedm vražd a řada zmizelých. Krimiseriál Zlato láká reálným pozadím

60 % Premium
Ze seriálu Zlato

Britský seriál Zlato má výhodu v tom, že líčí skutečný kriminální případ, spadající do sbírky loupeží století. Navíc v roli hlavního vyšetřovatele baví Hugh Bonneville, hrabě z Panství Downton, nebo...

5. prosince 2025

Na desátém Českém mejdanu s Impulsem si O2 arenu podmaní Olympic i Mig 21

Český mejdan s Impulsem 2023 (21. října 2023)

Desátý ročník koncertního projektu Český mejdan s Impulsem přivítá legendární kapelu Olympic. Ta se takto na pódium O2 areny vrací už potřetí. Naopak poprvé zde v rámci této akce vystoupí kapela Mig...

5. prosince 2025  13:59

Netflix se dohodl s Warner Bros. Převezme HBO Max i práva na Harryho Pottera

ilustrační snímek

Americký provozovatel streamovací platformy Netflix se dohodl na převzetí části Warner Bros. Discovery včetně studií a platformy HBO Max. Akvizice vyjde na 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun),...

5. prosince 2025  9:29,  aktualizováno  13:55

Ve velkém stylu. Lucie uvolnila lístky na druhý koncert v pražské O2 areně

Skupina Lucie na speciálním koncertu v OX Club v Praze (9. dubna 2025)

Kapela Lucie se chystá na vyvrcholení svého turné ke 40 letům od založení. Na druhý koncert v pražské O2 areně, který se odehraje 10. prosince, nyní uvolnila další vstupenky. Hudebníci podle svých...

5. prosince 2025  11:45

Bojkot Eurovize nemá vliv. Česko počítá s účastí v nadcházejícím ročníku soutěže

Adonxs na druhém semifinále Eurovision Song Contest v Basileji (15. květma...

Co se týče následujícího ročníku hudební soutěže Eurovize, nemá na Česko žádný vliv aktuální bojkot Španělska, Nizozemska a Irska. Tři země se rozhodly odstoupit v reakci na oznámení Evropské...

5. prosince 2025  10:44

Kaiser jako Poslední kmotr. V mafiánské audioknize se opět ujal všech rolí

Oldřich Kaiser s audioknihami Kmotr a Poslední kmotr, kterým propůjčil svůj hlas

Po výjimečném ohlasu titulu Kmotr, který třemi cenami opanoval anketu Audiokniha roku 2022, se hlas Oldřicha Kaisera vrací do nemilosrdného mafiánského prostředí. Právě vydaná audiokniha Poslední...

5. prosince 2025  9:05

Nejstreamovanějším umělcem Spotify se letos stal Bad Bunny, v Česku kraluje Calin

Bad Bunny na Met Gala v New Yorku (5. května 2025)

Uživatelé streamovací služby Spotify opět počátkem prosince prostřednictvím žebříčku Wrapped zjistili, koho si během loučícího se roku 2025 nejvíc pouštěli a jací interpreti nebo kapely byli...

5. prosince 2025  7:47

Eurovize se bortí, kvůli Izraeli odstupují Španělsko, Nizozemsko a Irsko

Vítěz 69. ročníku Eurovision Song Contest 2025 v Basileji JJ, vlastním jménem...

Španělsko, Nizozemsko a Irsko odstupují ze soutěže Eurovize, reagují tak na dnešní hlasování Evropské vysílací unie (EBU), díky němuž se bude moci i příštího ročníku této mezinárodní písňové soutěže...

4. prosince 2025  19:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.