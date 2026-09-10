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Jako ředitel banky by měl nejspíš problém. Vysmátý Patrik Hartl slaví jubileum

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  9:19
Patrik Hartl v Show Jana Krause (18. září 2024)

Patrik Hartl v Show Jana Krause (18. září 2024) | foto: FTV Prima

Hostem pořadu Rozstřel je spisovatel a scenárista Patrik Hartl, moderuje Monika...
Patrik Hartl (28. dubna 2026)
Patrik Hartl a Tereza Prucková ve finále StarDance XIII (14. prosince 2024)
Hostem pořadu Rozstřel je spisovatel a scenárista Patrik Hartl, moderuje Monika...
19 fotografií
Divadelní a filmový režisér, scenárista a spisovatel Patrik Hartl slaví 10. září padesátiny. Je autorem knižních bestsellerů Malý pražský erotikon, Okamžiky štěstí, Nejlepší víkend či 15 roků lásky. Podle své literární prvotiny Prvok, Šampón, Tečka a Karel natočil celovečerní film, který se stal v roce 2021 nejnavštěvovanějším snímkem v českých kinech.

Patrik Hartl je kmenovým dramatikem divadla Studio DVA, pro které napsal a režíroval například komedie Líbánky na Jadranu, Vysavač či Lovci bobrů. Pětinásobný držitel ocenění Český bestseller, kterého proslavil i jeho charakteristický smích, se předloni zúčastnil i taneční soutěže StarDance.

Na každý nový Hartlův román či divadelní hru se stojí fronty. Je skvělý glosátor a pozorovatel života, nechybí mu vtip a nadhled. O nové knize Manželství, kterou vydal loni, mimo jiné řekl: „Překáží mi, kolik knih jsem napsal předtím. Protože kdybych psal poprvé, ohromím čtenáře snáz,“ svěřil se v rozhovoru na ČRo Dvojka.

Jsme významně jiní, ale oba stejní magoři, říká Patrik Hartl o synu Hynkovi

„Je to příběh o lidech, kteří se strašně moc milují, a přesto je pro ně v nánose let těžké být spolu šťastní. Protože všední den s hromadou problémů tu velkou lásku ubíjí. Je těžké být pořád nadšený, že vedle mě je ta stejná bytost a smát se pořád podobným vtipům,“ dodal spisovatel.

Olomoucký rodák Patrik Hartl vystudoval filmovou a televizní režii na pražské FAMU. Už během studií na gymnáziu se seznámil se svou budoucí manželkou

„Měl jsem takové období, když jsem byl náctiletý, kdy jsem byl hodně melancholický. Měl jsem obavu, že mě svět nepřijme. A potom jsem potkal svou ženu a ona mě z toho vytáhla. Mohl jsem se o ni opřít a od té doby se o ni opírám,“ vysvětlil v jednom rozhovoru.

Patrik Hartl v Show Jana Krause (18. září 2024)
Hostem pořadu Rozstřel je spisovatel a scenárista Patrik Hartl, moderuje Monika Zavřelová.
Patrik Hartl (28. dubna 2026)
Patrik Hartl a Tereza Prucková ve finále StarDance XIII (14. prosince 2024)
19 fotografií

Manželka Martina pracuje jako konzultantka v oblasti regionálního rozvoje. Mají spolu dvě děti – v roce 2006 se jim narodil syn Hynek a v roce 2017 dcera Aya.

Pro svou jinakost našel ventil ve své profesi. „Díky tomu, že můžu být spisovatel nebo možná spíš kreativní pracovník, toleruje se mi chování, které není úplně běžné. Kdybych měl být ředitelem banky, asi by to byl problém,“ směje se.

Jeho prvotina Prvok, Šampón, Tečka a Karel se díky velkému zájmu čtenářů dočkala mnoha dotisků. Následující romány Malý pražský erotikon (2014), Okamžiky štěstí (2016), Nejlepší víkend (2018), 15 roků lásky (2021) a Gazely (2023) získaly ocenění Český bestseller. V roce 2024 vyšla jeho knížka veselých příběhů pro děti s názvem Andulka Andula, která získala ocenění Český bestseller v kategorii Česká beletrie pro děti a mládež.

Předloni tvořil Patrik Hartl s partnerkou Terezou Pruckovou jeden z párů třinácté řady pořadu StarDance. Diváky zaujal energií, radostí z tance a také již zmíněným nakažlivým smíchem. Během přenosů si získal velkou popularitu pro své nasazení a pozitivní přístup. Ze soutěže však museli odstoupit před semifinále kvůli zranění pravého třísla. Do té doby patřil k nejvýraznějším osobnostem ročníku a probojoval se mezi nejlepší čtveřici.

Jakou knihu od Patrika Hartla máte nejraději?

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