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Legendární herec Patrick Stewart za svůj život ztvárnil řadu ikonických rolí. Během sedmi desetiletí dlouhé kariéry získal řadu ocenění, hvězdu na hollywoodském chodníku slávy i rytířský titul od královny Alžběty II.
Autor: Reuters
Na začátku kariéry působil v anglických divadlech. Koncem osmdesátých let si ho všiml americký producent Robert Justman a obsadil ho do seriálu Star Trek: Nová generace.
Autor: Reuters
Seriál Star Trek: Nová generace se vysílal v letech 1987 až 1994 a navázal na původní Star Trek ze 60. let. Stewart v něm ztvárnil nezapomenutelnou postavu kapitána Jeana-Luca Picarda.
Autor: Paramount
Ian McKellen, Stewartův dlouholetý kamarád a kolega, ho označil za nejrespektovanějšího a nejoblíbenějšího herce své generace. Společně si zahráli například ve filmové sérii X-Men.
Autor: Reuters
Ve filmové sérii X-Men ztvárnil Stewart profesora Xaviera. Opakovaně dokazoval, že jeho herecký talent nemá žánrové ani rolové hranice.
Autor: © 20th Century Fox
Díky svému hlubokému a autoritativnímu hlasu byl Stewart velmi žádaný také v dabingu. Roli kapitána Jeana-Luca Picarda si zopakoval mimo jiné ve videohrách ze série Star Trek.
Autor: AP
Stewart a McKellen se poprvé setkali jako mladí herci v Královské shakespearovské společnosti. „Patrick své city dával jasně najevo. Právě proto byl mužem, na kterého se dalo spolehnout a kterého bylo možné obdivovat,“ řekl McKellen po Stewartově smrti.
Autor: AP
Byl velikánem nejen filmového plátna, ale také divadelních prken. Hollywoodskou slávu dokázal skloubit s neméně úspěšnou kariérou v klasickém divadle. V roce 2016 se například představil v inscenaci No Man’s Land.
Autor: © National Theatre Live / Johan Persson
Kromě herectví se věnoval také politickému aktivismu. Dlouhodobě podporoval Labouristickou stranu a zasazoval se o práva obětí domácího násilí.
Autor: Profimedia.cz
Stewart zemřel ve středu ve věku 86 let. Trpěl Alzheimerovou chorobou a demencí s Lewyho tělísky. Podle mluvčího herce Kelly Bushové Novákové byl až do poslední chvíle obklopen rodinou a přáteli.
Autor: Reuters