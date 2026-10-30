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Tipy z televizního programu
Recenze: Na tělo 65 %, Buď chlap! 35 %, Batman 85 %, Beetlejuice Beetlejuice 70 %, Temné stíny 50 %, Sedm statečných 55 %, Lee Cronin: Mumie 60 %, Sirat 70 %, Suburbicon: Temné předměstí 50 %
Kdo bude nový Bond? Herci z nejužšího výběru už mají za sebou finální casting
Již velice brzy bude filmový svět znát jméno nového představitele Jamese Bonda. Podle zpráv zahraničních serverů se koncem minulého týdne uskutečnily finální kamerové zkoušky na tuto ostře sledovanou...
Ať Klempíř skončí! Herci Národního divadla vyhlásili stávkovou pohotovost
Členové Činohry Národního divadla vyhlásili po úterním představení Hamleta stávkovou pohotovost. Požadují okamžité odstoupení ministra kultury Oto Klempíře a ředitelky jeho kabinetu a tiskové mluvčí...
Možná přijde i poplatník? Kaiser a Lábus se neshodnou v otázce televize a rozhlasu
Na internetu se od pondělního večera šíří video, ve kterém se herec Oldřich Kaiser souhlasně vyjadřuje ohledně aktuálního vládního návrhu na zrušení poplatků veřejnoprávním médiím. Jeho nerozlučný...
KVÍZ: Voříšku, jdeme na pružníky! Jak dobře znáte film Cesta do hlubin študákovy duše?
Pokud si plánujete zpříjemnit sváteční den sledováním televize, třeba vám přijde k chuti klasická česká „školní“ komedie Cesta do hlubin študákovy duše s mnoha scénami a výroky, na které se těšíme...
Legendární kapitán Star Treku zemřel. Herci Patricku Stewartovi bylo 86 let
Ve věku 86 let zemřel britský herec Patrick Stewart. Ztvárnil jednu z klíčových rolí kapitána Jeana-Luca Picarda v legendárním sci-fi seriálu Star Trek. Proslavila ho také série X-Men.
Kdo zabil Míšu Sikorovou? Před deseti lety měla premiéru seriálová událost Pustina
Syrový obraz severočeské krajiny, soustředěné herecké výkony, propracovaný scénář a precizní režie. Těmito i dalšími kvalitami přikovalo diváky k obrazovkám osmidílné kriminálně-sociální drama...
Co prozradila, než šla za mříže? Pravda se hledá ve filmu Uvidíš všechno
První záběr hledí přes příčky dětské postýlky, poslední skrze mříže věznice. Trvá skoro tři hodiny, žádný zvrat do kauzy nepřinese, přesto se film Uvidíš všechno stal ve Státech vysoce hodnocenou i...
TELEVIZIONÁŘ: Jak se objevil a skončil Nejkrásnější chlapec na světě
Moje kariéra je jednou z mála, které začnou přímo na absolutním vrcholu a pak se propracovávají směrem dolů. Tak shrnul svou hereckou dráhu hrdina dokumentu Nejkrásnější chlapec na světě, jejž v...
Zapít makrelu kefírem. Skupina Monkey Business vydala nové album a chystá turné
Na předchozím albu Když múzy mlčí kapela Monkey Business objevila kouzlo textů v mateřštině. Pokračuje v tom i na novince Jinej svět není k dispozici, jejíž poslech frontman Roman Holý přirovnává k...
RECENZE: Návraty do časů garážového punku ozvláštňují Město otců
Na cestu do minulosti se s Tomášem Vravníkem a Vladimírem Javorským v rolích syna a otce vydal režisér Zdeněk Tyc ve snímku Město otců, který do kin vstupuje po premiéře na karlovarském festivalu....
Patrick Stewart hrál hrdiny, kteří věřili v lepší svět. Sám poznal jeho odvrácenou tvář
Pro miliony diváků byl kapitánem Jean-Lucem Picardem ze Star Treku, pro další generaci profesorem Xavierem z X-Men. Patrick Stewart ale prožil příběh, který by obstál i bez hollywoodského scénáře....
OBRAZEM: Star Trek i X-man. Zavzpomínejte, kde hrál Patrick Stewart
Legendární herec Patrick Stewart za svůj život ztvárnil řadu ikonických rolí. Během sedmi desetiletí dlouhé kariéry získal řadu ocenění, hvězdu na hollywoodském chodníku slávy i rytířský titul od...
Festivalové opáčko. Dalším headlinerem Colours of Ostrava bude DJ Martin Garrix
Finále čtyřiadvacátého ročníku Colours of Ostrava bude patřit nizozemskému DJovi Martinu Garrixovi, který na festival přiveze materiál z chystaného alba. Doplní tak dosavadní line-up, v němž už...
Jdu s kůží na trh a nechci o ničem pochybovat, svěřuje se Ronan Keating
Ronan Keating, svého času člen chlapecké kapely Boyzone, se podle vlastních slov na prahu padesátky hudebně staví na vlastní nohy. Chystá album a v říjnu příštího roku vystoupí v pražském O2...
KVÍZ: Halloween je za dveřmi. Vyznáte se ve slavných hororech?
K Halloweenu a ponurému podzimnímu počasí patří gauč, teplá deka a nějaký výživný horor. V tematickém kvízu si prověřte své znalosti o ikonických snímcích a děsivých postavách, které divákům nahání...
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Legendární kapitán Star Treku zemřel. Herci Patricku Stewartovi bylo 86 let
Ve věku 86 let zemřel britský herec Patrick Stewart. Ztvárnil jednu z klíčových rolí kapitána Jeana-Luca Picarda v legendárním sci-fi seriálu Star Trek. Proslavila ho také série X-Men.
Tesař pokřtil audioverzi knihy Na kusy. Normalizační vzpomínky namluvil Hynek Čermák
Novinář a spisovatel Ivan Tesař v pražském Paláci knih Luxor slavnostně pokřtil audioverzi své knihy povídek a básní Na kusy. Pod režijním vedení Jakuba Taberyho vznikla pro příznivce audioknih více...