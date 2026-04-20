Zemřel Patrick Muldoon. Hrál v Melrose Place, Tak jde čas i Hvězdné pěchotě

Patrick Muldoon se narodil v Kalifornii. Svou hereckou kariéru zahájil ještě na vysoké škole v rodinných seriálech. V roce 1992 dostal roli Austina Reeda v seriálu Tak jde čas, kterou hrál tři roky. V roce 2011 se na rok k této roli vrátil.
Mezitím se objevil v seriálu Melrose Place v roli padoucha Richarda Harta a v roce 1997 dostal roli v akčním sci-fi filmu Hvězdná pěchota. Svůj poslední snímek Dirty Hands, v němž se znovu potkal před kamerou s Denise Richardsovou z Hvězdné pěchoty, natočil loni a vyjít by měl už tento týden.
S Richardsovou v minulosti Muldoona pojil i romantický vztah. Nikdy se neoženil a neměl děti. Na konci života žil s přítelkyní Miriam Rothbartovou.
Zemřela Diane Delanová, tvář seriálů Zapadákov či Tak jde čas
Kromě herectví se Muldoon věnoval i muzice a byl frontmanem skupiny The Sleeping Masses.
„Miloval zvířata i lidi, rozdával nezapomenutelná objetí a měl vzácnou schopnost dát ostatním pocit bezpečí a toho, že jsou pro něj důležití,“ zavzpomínali na Muldoona pro Deadline jeho přátelé. „Byl stylový, charismatický a plný života. Každý den prožíval s plným nasazením a rokenrolovým elánem,“ uvedli.