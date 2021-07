Diváci chtějí sledovat filmy o lidech, kteří zabíjí, míní režisér Hughes

Nezvažovali jste v posledních měsících, že film uvedete místo kin na internetu?

Už jsme se k takovým úvahám dostávali. Část mě uvnitř křičela: tak už ten film sakra uveďte, lidé se teď víc než kdy jindy potřebují smát. Bylo to velmi frustrující. Upřímně jsem se trochu nutil, abych ho třeba náhodou sám nenahrál na internet… Teď jsem ale samozřejmě rád, že se nám dostalo privilegia stát se jednou z prvních akční komedií v kinech po celém světě. Je to film určený pro velké plátno. Natáčeli jsme na spoustě exotických lokací.

Třeba v Chorvatsku nebo Itálii. To pro naše čtenáře tak exotická místa nejsou.

Pochopitelně, ale já jsem Australan, takže asi rozumíte, že 40hodinová cesta do Evropy je pro mě značně exotický zážitek.

Rozumím. Evropu jste určitě navštěvoval i během příprav.

Za Salmou Hayek jsem byl v Londýně. Chtěl jsem znát její nápady ještě před tím, než jsem šel s nabídkou druhého dílu oslovit studio. Ona je velmi tvůrčí osobnost, rozená vypravěčka.

Ve filmu si v bláznivosti své hrdinky vysloveně hoví.

Vždyť ona je taky trochu šílená! Samozřejmě v dobrém slova smyslu. Má neuvěřitelnou energii, připomíná mi petardu.

A to jste ji spojil s Ryanem Reynoldsem a Samuelem L. Jacksonem, dvěma dalšími tikajícími bombami.

Byli pohromadě skvělí. S jejich pracovními kalendáři bylo bohužel nemyslitelné nějak zkoušet dopředu, ačkoliv jsem si to moc přál. Na place to pak ale fungovalo i bez toho. Některé scény jsme dokonce přepisovali.

Takže si jako režisér netrváte na svém?

Dokážu ustoupit, když vidím, že to dává smysl. Nemám důvod si tvrdohlavě stát za svým, pokud je změna pro film lepší. Je pak sice kvůli tomu na natáčení chaos, ale dá se to zvládnout.

Držel jste se jako režisér nějakých pravidel? Přece jen akční komedie fungují podle určitých schémat.

Pro tyto filmy jsem měl jen dvě – za prvé, že nesmím ani na moment slevit z toho, že postava Ryana Reynoldse je trpící nešťastník a za druhé, že jakmile se dostaneme k nějakému sentimentu, musím jej rychle rozbít.

Ovlivnil vás v tomto směru někdo?

Myslím, že jsem si hodně odnesl z filmů Luca Bessona a samozřejmě zbožňuju bondovky. Moc se neví, že Zabiják & bodyguard původně byl čistě akční film, komedii jsem z něj udělal až já. Ryan měl být původně pouze ten cool bodyguard, co všechny zachrání...To mě ale nudilo.

Zabijáci, vrahové, žoldáci – to je i v jiných filmech vaše téma. Máte nějakou skrytou zálibu ve zločinu?

Já ne, to diváci! Chtějí sledovat filmy o lidech, kteří zabíjí lidi. Myslím, že je to o nějaké prastaré potřebě člověka zkoumat a přemýšlet o konfliktu. Mě na tom baví kontroverze, hranice mezi dobrem a zlem. Je bodyguard opravdu dobrý člověk, když chrání někoho zlého? A je zabiják naopak opravdu špatný, když svět zbavuje zla?

Budete si tuto otázku klást i potřetí?

Už na něčem pracujeme a chci, aby to byla znovu pořádná jízda.