Zemřel sirotek Ho-Jon ze seriálu MASH. Herci Patricku Adiartemu bylo 82

Kromě válečného seriálu si Adiarte zahrál také ve filmu Král a já a v muzikálu Flower Drum Song. Adiarte má za sebou kromě herecké kariéry také pohnutý rodinný osud.

On, jeho sestra Irene a jejich matka Purita byli v únoru 1945 během druhé světové války uvězněni Japonci na ostrově Cebu. O měsíc později byl zabit jejich otec, který pracoval jako kapitán u ženijního sboru americké armády. Až krátce po válce se dostal do Spojených států, konkrétně do New Yorku.