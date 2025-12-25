Mistr improvizace. Zemřel Pat Finn, zahrál si v seriálech Přátelé či Průměrňákovi

Autor: ,
  12:06
Ve věku 60 let zemřel americký herec Pat Finn, známý ze seriálů Přátelé či Průměrňákovi. S odvoláním na oznámení rodiny o tom informoval server BBC. Komik a mistr improvizace, který se podle amerických médií od roku 2022 léčil s rakovinou, zemřel v pondělí ve svém domě v Los Angeles.
Fotogalerie3

Courtney Thorne-Smithová, James Belushi, Pat Finn a Stacey Travisová v seriálu Svět podle Jima (2001) | foto: Profimedia.cz

Pat Finn se poprvé objevil na televizní obrazovce v roce 1995 v seriálu George Wendt Show, kde hrál bratra hlavní postavy. V letech 1995 až 1997 účinkoval v seriálu Murphy Brownová. Koncem devadesátých let a po roce 2000 si pak zahrál v populárních seriálech jako Dva z Queensu, Přátelé, Zlatá sedmdesátá či Dr. House.

Zřejmě nejznámější byla jeho role Billa Norwooda v seriálu Průměrňákovi, kde hrál v osmi řadách v letech 2011 až 2018.

Finn se objevil také například ve filmech Nějak se to komplikuje z roku 2009 či Zachráněné Vánoce z roku 2012. Vedle filmu a televize se věnoval improvizovaným výstupům a vyučoval na Coloradské univerzitě.

„Pat nikdy nepotkal cizího člověka - jen přátele, které ještě neznal,“ uvedla jeho rodina na sociálních sítích. „Svůj život žil naplno - s radostí a nadšením,“ dodali pozůstalí, mezi něž patří manželka Donna, tři děti i jeho rodiče.

Vstoupit do diskuse

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

Nejčtenější

RECENZE: K štědrovečerním kouzlům se Záhada strašidelného zámku propila čajem

50 % Premium
Sofie Anna Švehlíková a Oskar Hes v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Už tu byly horší, ale i lepší štědrovečerní pohádky než Záhada strašidelného zámku, v níž se kouzla příliš dlouho jen předstírala, než konečně vzlétla čarodějka na koštěti. Samozřejmě hodná...

KVÍZ: Stínadla se bouří. Vyhrajte zásadní foglarovku v soutěžním kvízu

Rychlé šípy ve Stínadlech (Z výstavy Ženy a jiná dobrodružství Bohumila...

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Jako třetí v pořadí vychází druhý díl z trilogie Rychlých Šípů...

Bude Anděl Páně 3? Dejž to Pánbůh, děti moje, vzkazuje z nebe sám Jiří Bartoška

Premium
Z natáčení pohádky Anděl Páně 2. Herec Jiří Bartoška.

Anděl Páně měl premiéru před dvaceti lety a společně s druhým dílem se stal novodobou klasikou televizních Vánoc. Zvažovaný třetí film ztratil smrtí Jiřího Bartošky nenahraditelného představitele...

Jaký bude TV program na Štědrý den? Kde sledovat Kevina, Pelíšky či Anděla Páně

Macaulay Culkin ve filmu Sám doma (1990)

Televizní program na Štědrý den 24. prosince 2025 je plný pohádek, které k Vánocům neodmyslitelně patří. Představte si to: venku se setmělo, stromeček září, z krbu sálá teplo a pod ním už netrpělivě...

Polovina lidí v Česku chce vracet „staré dobré časy“, škoda slov, říká David Koller

Premium
Hudebník a zpěvák David Koller

David Koller vydal koncertní album Live Forum Karlín 2024 se záznamem koncertu, který s doprovodnou kapelou Kollerband odehrál v prosinci loňského roku. Kromě toho připravuje narozeninový koncert a...

Přes dva miliony diváků. Štědrovečerní pohádka ovládla sledovanost

Jiří Mádl a Pavel Kříž v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Nejsledovanějším pořadem letošního Štědrého dne se stala premiéra pohádky Záhada strašidelného zámku. Vidělo ji 2,29 milionu diváků při podílu na sledovanosti 58,05 %, alespoň tři minuty (tzv. zásah)...

25. prosince 2025  11:41

Co nepropásnout v televizi na Štěpána? 26. prosinec začne Kostí v krku

Juraj Ďurdiak a Libuše Šafránková v pohádce Princ a Večernice (1978)

Televizní program na druhý svátek vánoční, pátek 26. prosince 2025, je plný oddechové zábavy. Těšte se na Lotranda a Zubejdu, nestárnoucí S čerty nejsou žerty nebo pohádku Princ a Večernice....

25. prosince 2025

KVÍZ: Jsem čestný muž a šlechtic. Oslavte kvízem výročí seriálu Arabela

Jana Nagyová v seriálu Arabela (1980)

Přesně před pětačtyřiceti lety, 25. prosince roku 1980, se na televizních obrazovkách poprvé objevil pohádkový seriál Arabela, zrozený z tvůrčí fantazie pánů Václava Vorlíčka a Miloše Macourka....

vydáno 25. prosince 2025

RECENZE: K štědrovečerním kouzlům se Záhada strašidelného zámku propila čajem

50 % Premium
Sofie Anna Švehlíková a Oskar Hes v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Už tu byly horší, ale i lepší štědrovečerní pohádky než Záhada strašidelného zámku, v níž se kouzla příliš dlouho jen předstírala, než konečně vzlétla čarodějka na koštěti. Samozřejmě hodná...

24. prosince 2025  20:30

RECENZE: Nejen pro neslyšící. Pohádka Ke všem čertům se příjemně liší od tradice

55 %
Z pohádky Ke všem čertům

S klasikou se dá hrát, ukázala na Štědrý den novinka Ke všem čertům. Ač vzešla z pohádek Boženy Němcové, upravila si je jinak než S čerty nejsou žerty a při všech limitech příběhu (nejen) pro...

24. prosince 2025  12:55

Cítím vítr ve vousech, přeje Lábus v jedné z nejpůvabnějších novinek letošních Vánoc

Z filmu Sváteční přání: Nejkrásnější Vánoce

Trvá pouhé tři minuty, ale patří k nejpůvabnějším novinkám letošních Vánoc. Na animovaný příběh Sváteční přání: Nejkrásnější Vánoce, který se v kinech hraje jako předfilm a je k vidění na Disney+,...

24. prosince 2025  8:18

S tebou mě baví svět, Sám doma 2 i nová pohádka: TV program na 25. prosince

Marta Buchtíková, Marek Dvořák, Lukáš Pelánek a Július Satinský ve filmu S...

Televizní p program na 1. svátek vánoční, čtvrtek 25. prosince 2025, je jako stvořen pro ty, kteří si po svátečním shonu rádi odpočinou u televize. Dárky jsou rozbaleny, kapr sněden bez zapíchnuté...

24. prosince 2025

KVÍZ: Je všude kolem nás. Jak dobře znáte romantickou komedii Láska nebeská?

Colin Firth, Keira Knightley, Bill Nighy, Martine McCutcheonová, Hugh Grant,...

Co by to bylo za Vánoce britského komediálního rodinného stříbra jménem Láska nebeská. Ne jeden romantický film, ale dobrých deset v jednom, skvostně obsazených, krásně napsaných s nakažlivě...

vydáno 24. prosince 2025

Do Avengers se vrací Robert Downey Jr. i Chris Evans. Film Doomsday láká ukázkou

Marvel zveřejnil teaser k novému pokračování Avengers i s datem premiéry

Studio Marvel šokovalo fanoušky prvním teaserem na chystaný film Avengers: Doomsday, který oficiálně potvrzuje nečekaný návrat Chrise Evanse do role Steva Rogerse. Snímek, jehož premiéra v kinech je...

23. prosince 2025  17:14

Záhada, co není záhadou a Hes v nebezpečí. Jak se natáčela nová vánoční pohádka

Premium
Sofie Anna Švehlíková a Oskar Hes v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Na tomhle zámku straší. Ale psst, je to jenom jako. Nebo snad ne? Ve štědrovečerní pohádce Záhada strašidelného zámku budou vynalézavá princezna Elvíra a nebojácný princ Armin čelit záhadným silám.

23. prosince 2025

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Pásli ovce v Alaši. Svatým Mikulášem zněly upravené koledy Varhana Orchestroviče

Snímek z 33. vánočního koncertu Varhana Orchestroviče Bauera v kostele Svatého...

Dirigent a skladatel Varhan Orchestrovič Bauer se ke svému 33. vánočnímu koncertu vrátil do barokního kostela sv. Mikuláše na pražském Staroměstském náměstí, kde se tradice potkala s nápadem. S...

23. prosince 2025  13:40

Děti bez domova leží na zemi a zírají ke hvězdám. Banksy potvrdil novou tvorbu

Banksyho dílo u věže Centre Point v Londýně. (22. prosince 2025)

V centru Londýna se objevily dvě nové pouliční malby. Později se k nim přihlásil dobře známý umělec Banksy. Díla jsou identická, obě zobrazují dvě ležící děti. Experti a Banksyho fanoušci se shodují,...

23. prosince 2025  13:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.