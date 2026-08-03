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Drahá klimatizace? Nikoliv. Postačí bublinková fólie, trocha lepicí pásky a starý vysavač. Kuchyně se dá hravě přeměnit v pěstírnu hlívy a obývací pokoj v lyžařskou sjezdovku. Naopak s vrtačkou a letovací lampou je třeba zacházet opatrně. Z nového traileru je zřejmé, že ani ve venkovském prostředí nebude o dynamické zvraty a bláznivé experimenty Pata a Mata nouze.
Nové animované pásmo přinese také zcela bezprecedentní dobrodružství. I přes dlouholetou souhru budou kutilové čelit nečekanému rozhodnutí – najít si nového kamaráda.
Film bude uveden do českých kin 8. října 2026. Režie se chopil Marek Beneš, který navazuje na práci svého otce Lubomíra Beneše.
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Nejslavnější dvojici kutilů vymyslel podle sebe. Jak vznikli Pat a Mat a jejich jména?
Lubomír Beneš vtiskl postavičkám podobu společně s karikaturistou Vladimírem Jiránkem v polovině sedmdesátých let. Kutilské duo vypustil do světa v roce 1976 v režisérském tandemu s Jiřím Kubíčkem. Sedmiminutový snímek s názvem Kuťáci byl inspirován kreslenými vtipy o panu Ouholíčkovi a panu Sedlecovi. Svá neodmyslitelná jména však Pat a Mat získali až v osmdesátých letech při pokračování seriálu.