Lubomír Beneš
Myšlenka na kutilskou dvojici vznikla už dříve z Benešových vtipů, které kreslil do časopisů. Postavy se v nich jmenovaly pan Ouholíček a pan Sedlec.
Ve filmu se pak dvojice nešikovných, ale vždy optimistických hrdinů bez jména poprvé objevila v roce 1976, tehdy pod názvem Kuťáci. Inspirace byla Benešova vlastní – byl totiž nadšený, i když podle něj poněkud nešikovný kutil.
Spolutvůrcem nešiků, kteří se nevzdávají a chrlí jeden nápad za druhým, byl karikaturista a ilustrátor Vladimír Jiránek (1938–2012). Právě ten vytvořil výtvarný návrh loutkových postaviček. Ústřední hudební motiv s harmonikou složil hudební skladatel Petr Skoumal (1938-2014).
Původně byla dvojice bezejmenná a seriál, který navazoval na Kuťáky, se od roku 1979 v Československé televizi vysílal pod názvem …a je to!.
Jména Pat a Mat získaly postavičky až v roce 1989, primárně pro zahraniční distribuci. A ne, jména nejsou odvozená ze šachových pojmů, ale podle některých zdrojů pocházejí z českých slangových výrazů patlal a matlal, což dokonale vystihuje jejich kutilské schopnosti.
Kdo je Pat a kdo je Mat? Jak je poznat
Ačkoliv v tom mají zmatek i dlouholetí diváci, platí jednoduché pravidlo:
- Pat: Obtloustlejší, nosí žlutý svetr a rádiovku. Je obvykle ten o něco přemýšlivější.
- Mat: Vytáhlejší, nosí červený svetr a kulicha. Dává přednost silovému řešení problémů.
Pat a Mat fungovali i v zahraničí
Jedním z tajemství celosvětového úspěchu seriálu je jeho bezdialogový formát. Humor je čistě vizuální a univerzální, srozumitelný divákům ve více než 80 zemích světa.
„Seriál s Patem a Matem je úspěšný po celém světě, kde se však jmenuje různě. Například v Polsku to jsou Sousedi a v Holandsku Buurman en Buurman (Soused a soused). Zatím jedině v Holandsku dostali Pat a Mat hlasy. Namluvili je známí holandští komici Kees Prins a Simon van Leeuwen. Holandský dabing vznikl volnou improvizací těchto komiků,“ uvádí se na oficiálních stránkách rodinné firmy Patmat.
Původní cílovou skupinou měli být spíše dospělí, ale kutilové si brzy získali oblibu napříč generacemi, však jsou také Pat a Mat známí především jako Večerníček pro děti.
Opravdu nikdy nemluví?
Přestože jsou malí nešikové známí svou tichostí, přece jen jsme je mohli slyšet mluvit:
- 1976 – Kuťáci: Vůbec první pilotní díl z roku 1976 obsahoval krátký mluvený komentář, který tvůrci pro následující epizody definitivně vypustili.
- 2018 – Předěly: V novějších sériích Pat a Mat znovu v akci se postavičky v některých verzích pro Českou televizi krátce objevily s mluvenými předěly mezi příběhy. Samotné kutilské příběhy však zůstávají dodnes bez dialogů. (Lidstvo přišlo o další pevný bod ve vesmíru: Pat a Mat promluvili, napsala tehdy Mirka Spáčilová v recenzi.)
- Pat a Mat ve filmu: Díky oblibě se postavičky dočkaly i uvedení do kin v celovečerních pásmech, poskládaných z jednotlivých krátkých příběhů.
Dožil se Lubomír Beneš velkého úspěchu?
Ano. Beneš získal se svými filmy řadu ocenění na festivalech doma i v zahraničí. Série se stala mezinárodním fenoménem ještě za jeho života. Lubomír Beneš zemřel 12. září 1995 ve věku 59 let, ale u řady pokračování už byl. Letos si připomínáme 90 let od jeho narození.
Dědictví Beneše a další cesta Pata a Mata
Po Benešově smrti v roce 1995 pokračoval v režii, scénáristice i animaci jeho syn Marek Beneš (narozen 1960), který pod otcovým vedením začal pracovat v Krátkém filmu už dříve. Posléze se stal hlavním pokračovatelem tradice.
Věděli jste, že…?
… nejnovější série postaviček Pata a Mata vznikla na přelomu let 2019 a 2020? V současné době existuje již 129 dílů seriálu.
… své oblíbené postavičky můžete vidět i v divadle? Jedná se o představení Pat a Mat jedou na dovolenou.
Díky vizionářskému přístupu Lubomíra Beneše a jeho spolupracovníků se Pat a Mat stali symbolem optimismu a přátelství, který i po 90 letech od narození svého tvůrce stále vyvolává úsměv na tvářích po celém světě. A je to!