Tom Cruise se vrátí jako letecké eso Maverick. Paramount potvrdil Top Gun 3

  11:35
Paramount oficiálně potvrdil vznik filmu Top Gun 3, ve kterém se do hlavní role vrátí Tom Cruise. Společnost to oznámila během každoroční prezentace na CinemaConu. Druhý díl této filmové franšízy s názvem Top Gun: Maverick se stal jedním z největších hitů posledních let.
Z filmu Top Gun: Maverick | foto: CinemArt

Zvěsti o pokračování filmové série pronikaly už dříve, nyní je ovšem společnost Paramount potvrdila. Na prezentaci CinemaConu v Las Vegas oficiálně oznámila návrat Toma Cruise coby leteckého esa Peta „Mavericka“ Mitchella v chystaném třetím dílu Top Gunu, informoval například americký týdeník Variety.

Tom Cruise s pivním mozolem a řídkou přehazovačkou. První záběry z filmu Digger

Do projektu se vrací i producent Jerry Bruckheimer. Podle dřívějších informací by měl scénář pocházet z pera Ehrena Krugera, který pracoval na příběhu k druhému dílu franšízy.

Film naváže na úspěšný snímek Top Gun: Maverick z roku 2022, ve kterém Cruise znovu vstoupil do slavné letecké školy a připravoval novou generaci pilotů na nebezpečnou misi. Tehdy se do role kapitána Mitchella vrátil po 36 letech – původní Top Gun vznikl v roce 1986.

Samotný Cruise už dříve naznačil, že vývoj dalšího dílu vyžaduje čas. Vedle Top Gunu se totiž pracoval i na své sérii Mission Impossible, jejíž poslední díl vyšel loni. Nyní se herec věnuje také novému filmu Digger, kde ztvárňuje ropného barona Diggera Rockwella.

