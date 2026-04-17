Zvěsti o pokračování filmové série pronikaly už dříve, nyní je ovšem společnost Paramount potvrdila. Na prezentaci CinemaConu v Las Vegas oficiálně oznámila návrat Toma Cruise coby leteckého esa Peta „Mavericka“ Mitchella v chystaném třetím dílu Top Gunu, informoval například americký týdeník Variety.
Tom Cruise s pivním mozolem a řídkou přehazovačkou. První záběry z filmu Digger
Do projektu se vrací i producent Jerry Bruckheimer. Podle dřívějších informací by měl scénář pocházet z pera Ehrena Krugera, který pracoval na příběhu k druhému dílu franšízy.
Film naváže na úspěšný snímek Top Gun: Maverick z roku 2022, ve kterém Cruise znovu vstoupil do slavné letecké školy a připravoval novou generaci pilotů na nebezpečnou misi. Tehdy se do role kapitána Mitchella vrátil po 36 letech – původní Top Gun vznikl v roce 1986.
Samotný Cruise už dříve naznačil, že vývoj dalšího dílu vyžaduje čas. Vedle Top Gunu se totiž pracoval i na své sérii Mission Impossible, jejíž poslední díl vyšel loni. Nyní se herec věnuje také novému filmu Digger, kde ztvárňuje ropného barona Diggera Rockwella.
