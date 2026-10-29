Do Evropy míří nová hrozba. Po Pádu Paříže je tu akční série Pád Apolla

Agentka britské MI6 Zara Taylorová a bývalý člen francouzské ochranky Vincent Taleb během rutinní sledovací operace v Libyi odhalí plán, jehož měřítko předčí jejich nejhorší obavy. V pozadí sérií násilných útoků stojí bezohledný ruský žoldnéř Jurij Miškin, připravený vypustit smrtící virus, který by pro Evropu znamenal katastrofu.
Vyšetřování je zavádí až do Londýna a Madridu – přímo do světa tajných služeb, soukromých vojenských společností a zkorumpovaných mocenských struktur. Závod s časem navíc komplikuje zrádce ve vlastních řadách.
Série Pád Apolla je přímým pokračováním seriálu Pád Paříže (2024) a součástí úspěšné filmové a televizní franšízy Has Fallen. Celá značka zahrnuje pět projektů – původní filmovou trilogii (Pád Bílého domu, Pád Londýna a Pád Anděla) a dvě provázané seriálové řady. Je ale třeba zmínit, že čtvrtý snímek s názvem Night Has Fallen je již ve výrobě.
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V hlavních rolích Pádu Apolla se vracejí osvědčené tváře z pařížské kapitoly. Ritu Arya znovu propůjčila svou chladnou rozhodnost agentce Zaře Taylorové a po jejím boku se objeví charismatický francouzský herec Tewfik Jallab jako Vincent Taleb. Za vznikem projektu stojí silná britsko-francouzská koprodukce společností StudioCanal, Urban Myth Films a Millennium Media.
Na pozici hlavního scenáristy se vrátil Howard Overman, zatímco Gerard Butler (hvězda původních filmů) na celý projekt dohlíží jako výkonný producent, čímž zaručuje kontinuitu s filmovými bratříčky.