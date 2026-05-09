Rozestavěné pražské paneláky, kde nefunguje nic včetně mezilidských vztahů, symbolizují v titulu s plným názvem Panelstory aneb Jak se rodí sídliště normalizační realitu. Ne náhodou snímek z roku 1979 považují mnozí pamětníci za hraný příběh na pomezí věrného dobového dokumentu.
Paradoxně jde o projekt, který se plánoval coby oslava socialistického budování; do takové zakázky se však nikomu nechtělo a Chytilová, jíž právě pozastavili natáčení Kalamity, vycítila příležitost.
Sleduje směsici hašteřících se karikatur. Bezzubého poloslepého staršího muže, který se snaží sehnat pomoc pro nehybnou seniorku, kterou zahlédne z okna. Těhotnou studentku, jež se děsí vyhlídek na post domácí hospodyňky.