Už ne pan Grey, ale Aragorn. Jamie Dornan nahradí Vigga Mortensena v Pánu prstenů

  11:05
Připravované pokračování Pán prstenů pro svůj prequel Hon na Gluma ulovilo další zvučné jméno. V roli tajemného hraničáře a budoucího krále ze světa Středozemě se objeví britský herec Jamie Dornan. Připojí se tak k již silnému obsazení, které mohou diváci znát již z předchozí oceňované trilogie režiséra Petera Jacksona. Do kin dorazí snímek v prosinci 2027.
n

foto: koláž iDNES David Votruba

n
n
n
n
Film režiséra Andyho Serkise se podle prvních informací bude soustředit právě na postavu Aragorna a na nebezpečné pátrání po Glumovi. Dornan v roli neohroženého hraničáře musí bytost polapit dříve, než Sauronovi stihne vyzradit, kde se nachází mocný Prsten.

Pro roli oblíbené postavy, kterou v minulosti ztvárnil Viggo Mortensen, byl ve hře rovněž britský herec Leo Woodall (Bílý lotos). Ten se sice ve snímku objeví, ovšem ve ztvárnění jiného hraničáře Halvarda.

Kromě Dornana již v minulosti podle serveru Variety potvrdila svou účast ve filmu i řada dalších hvězd, jež mohou fanoušci dobře znát už z předchozí trilogie Petera Jacksona. Na filmových plátnech se tak v populárních rolích znovu objeví například Elijah Wood nebo sir Ian McKellen. Nově do děje vstoupí i oscarová herečka Kate Winsletová.

Kate Winsletová vstupuje do Pána prstenů. V Honu na Gluma má hlavní ženskou roli

Samotný Dornan je veřejnosti znám například ze série Padesát odstínů podle knižní předlohy E. L. Jamesové, kde ztvárnil charismatického miliardáře Christiana Greye. Nebo jednoho z vykonavatelů atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha ve filmu Anthropoid. Ve filmu z roku 2016 si totiž zahrál parašutistu Jana Kubiše.

Příběh nového fantasy snímku, který bude z velké části vycházet z poznámek autora originální literární předlohy J. R. R. Tolkiena, se odehrává v době mezi dějem Hobita a Společenstva prstenu. Natáčení se znovu vrací do čarokrásného prostředí Nového Zélandu.

Původního Pána prstenů podle Tolkienových knih adaptoval režisér Jackson do tří filmů v letech 2001-2003. Později rozšířil filmy ze Středozemě i na trilogii Hobit, jež vznikla mezi lety 2012-2014.

We’ve been waiting for you, precious. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum only in theaters 17 December 2027.

Mňága a žďorp si odnesla cenu za skupinu roku

Nejčtenější

Koukněte na ty blbečky, jak se radují, smál se Petr Fiala s Andělem v náručí

Kapela Mňága a Žďorp přichází na slavnostní předávání cen Anděl za rok 2025....

Skupinou roku se na letošních cenách Anděl stala Mňága a Žďorp. Jedinečný úkaz, který už mnoho let brázdí česká koncertní pódia a má svou jedinečnou poetiku a také humor. Rozhovor bezprostředně po...

Anděly mají Prokop, Vytisková či Mňága, rapeři „vyfakovali“ Klempíře i další

Klára Vytisková na udílení cen Anděl 2025 na pražském Výstavišti (11. dubna...

Na pražském Výstavišti se udílely hudební ceny Anděl za rok 2025. Dvě sošky získal Michal Prokop, uspěla raperská dvojice James Cole & Idea či seskupení Gufrau, Victor Kal a Rohony. Objevem roku se...

Sklář Janecký se pochlubil fotkou s DiCapriem. Bylo mi ctí, dodal

První snímek z natáčení filmu What Happens at Night s herci Leorardem DiCapriem...

Americká herecká superhvězda Leonardo DiCaprio aktuálně v Česku natáčí s renomovaným režisérem Martinem Scorsesem thriller What Happens at Night. Pauzu mezi natáčením využil k procházce na Malé...

Asia Express 2026: Kdo vypadnul, kdo se vrátil a kdy sledovat nové díly

Chicas z Asia Expressu vypadly, teď se ale vrací!

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Cílem účastníků je projet Laos, Kambodžu a Thajsko za jeden dolar denně. Která z devíti dvojic zůstává v soutěži...

Zemřel Mario Adorf, představitel padoucha Santera, který zastřelil Vinnetouovu Nšo-či

Mario Adorf (Berlín, 12. února 2019)

Ve věku 95 let zemřel jeden z nejvýznamnějších německých herců Mario Adorf. Hrál otce v Plechovém bubínku či padoucha Fredericka Santera ve Vinnetouovi. S odvoláním na hercova manažera Michaela...

Už ne pan Grey, ale Aragorn. Jamie Dornan nahradí Vigga Mortensena v Pánu prstenů

Představitelé Aragorna z trilogie Pán prstenů, Jamie Dornan a ve výřezu Viggo...

Připravované pokračování Pán prstenů pro svůj prequel Hon na Gluma ulovilo další zvučné jméno. V roli tajemného hraničáře a budoucího krále ze světa Středozemě se objeví britský herec Jamie Dornan....

15. dubna 2026  11:05

Čaroděj ze země Oz na ledě míří do Česka. Velkolepá show v listopadu objede 10 měst

Muzikál Čaroděj ze země Oz přiveze v listopadu do Česka legendární příběh a...

Do České republiky v listopadu dorazí jeden z nejoblíbenějších amerických muzikálů na ledě Čaroděj ze země Oz. Legendární příběh inspirovaný knihou Lymana Franka Bauma tentokrát ožije v dechberoucím...

15. dubna 2026  10:45

Zlo dnes prosakuje čím dál silněji, přemítá kytarový virtuos Michal Pavlíček

Premium
Kytarista Michal Pavlíček

Kytarista a skladatel Michal Pavlíček nedávno oslavil 70. narozeniny, odehrál dva koncerty v O2 universu a vydal nové řadové album Na obzoru. Zčásti instrumentální, zčásti zpívané, což jsou, jak sám...

15. dubna 2026

RECENZE: Neboj, dýchej, čaruj. Jaký byl David Stypka bez posmrtné svatozáře

65 %
Z plakátu filmu Neboj, dýchej, čaruj

Vzpomínkové dokumentární portréty svádějí k ilustraci úsloví „o mrtvých jen dobře“, ale to naštěstí není případ novinky kin Neboj, dýchej, čaruj, věnované osobitému muzikantovi Davidu Stypkovi.

15. dubna 2026  8:54

Mezi českými umělci boduje Koťátková. V aukčních i výstavních síních vládne Bolf

Eva Koťátková, Přesazená, od 3 500 Kč, k dostání na 100ks

Česko zná sto svých nejvýraznějších umělců na tuzemském výtvarném poli. Odborníci v rámci dvanáctého ročníku prestižního J&T Banka Art Index sestavili žebříček umělců, kterým již po sedmé vládne Eva...

14. dubna 2026  16:58

RECENZE: Tak vtipný film tu dlouho nebyl. Neskutečné, co o lidech sdělí jedna Slepice

75 % Premium
Z filmu Slepice

Kam se hrabou všechny hollywoodské hvězdy na jednu obyčejnou kvočnu z neobyčejné tragikomedie Slepice, za kterou si režisér György Pálfi přivezl uznání z festivalu v Torontu. Tak originální, vtipný a...

14. dubna 2026

Proti sloučení hollywoodských studií brojí tisíc tvůrců včetně Phoenixe a Finchera

ilustrační snímek

Neuplynuly ani tři roky od stávky herců a scenáristů, jež na několik měsíců ochromila ve Spojených státech filmový průmysl, a na světě je další hlasitý nesouhlas. Důvodem je plánované převzetí studia...

14. dubna 2026  12:52

RECENZE: Proti dogmatům, ideologiím, totalitám. Příběhy Exotů jsou jako lék

Kniha Exoti od autorky Barbory Šťastné

Jinakost proti normalitě, jedinec proti totalitě. Knížek na tuhle populární romantickou notu u nás vyšla celá řada. Zůstaňme u těch domácích: Ještě jsme ve válce, Češi, Tři královny – například....

14. dubna 2026  11:39

Mig 21, Landa a Rytmus. Festival Hrady CZ láká na multižánrovou dramaturgii

Kapela Mig 21

Letní hudební festivalová sezona už se pomalu blíží. Její nezbytnou součástí je od roku 2005 – tehdy ještě pod názvem České hrady – putovní festival Hrady CZ. Letošní ročník nabídne vystoupení skupin...

14. dubna 2026  9:31

Nenáviděli se 15 let, teď dostali Anděla. James Cole z Benátek a raper Idea

James Cole a Idea zpívají na předávání Ceny Anděl za rok 2025. (11. dubna 2026)

Dlouholetý spor nakonec vyústil v přátelství i úspěch. Rapeři James Cole a Idea proměnili osobní i umělecké napětí ve společnou desku Done, která patří k Coleovým nejosobnějším a letos získala dva...

14. dubna 2026

„Co to vyvádíš?“ A on klidně: „Jsem Lucifer, ne?“ Bočan o natáčení S čerty nejsou žerty

Premium
Hynek Bočan

Na filmový plac vstoupil už jako dětský herec. Původně snil o kameře, ale nakonec se stal režisérem. Legenda českého filmu Hynek Bočan stojí za řadou úspěšných seriálů, jako jsou Zdivočelá země,...

13. dubna 2026

Silný příběh za vítězstvím. Marie April při děkování za Anděla zmínila smrt své sestry

Marie April & The Fools

Duben je zjevně zpěvaččin šťastný měsíc. Na apríla se narodila, před dvěma lety v něm odehrála první koncert s kapelou a letos za debut získala cenu Anděl. Do oceněné desky Marie April se přitom...

13. dubna 2026  16:29

