Už ne pan Grey, ale Aragorn. Jamie Dornan nahradí Vigga Mortensena v Pánu prstenů

Film režiséra Andyho Serkise se podle prvních informací bude soustředit právě na postavu Aragorna a na nebezpečné pátrání po Glumovi. Dornan v roli neohroženého hraničáře musí bytost polapit dříve, než Sauronovi stihne vyzradit, kde se nachází mocný Prsten.
Pro roli oblíbené postavy, kterou v minulosti ztvárnil Viggo Mortensen, byl ve hře rovněž britský herec Leo Woodall (Bílý lotos). Ten se sice ve snímku objeví, ovšem ve ztvárnění jiného hraničáře Halvarda.
Kromě Dornana již v minulosti podle serveru Variety potvrdila svou účast ve filmu i řada dalších hvězd, jež mohou fanoušci dobře znát už z předchozí trilogie Petera Jacksona. Na filmových plátnech se tak v populárních rolích znovu objeví například Elijah Wood nebo sir Ian McKellen. Nově do děje vstoupí i oscarová herečka Kate Winsletová.
Kate Winsletová vstupuje do Pána prstenů. V Honu na Gluma má hlavní ženskou roli
Samotný Dornan je veřejnosti znám například ze série Padesát odstínů podle knižní předlohy E. L. Jamesové, kde ztvárnil charismatického miliardáře Christiana Greye. Nebo jednoho z vykonavatelů atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha ve filmu Anthropoid. Ve filmu z roku 2016 si totiž zahrál parašutistu Jana Kubiše.
Příběh nového fantasy snímku, který bude z velké části vycházet z poznámek autora originální literární předlohy J. R. R. Tolkiena, se odehrává v době mezi dějem Hobita a Společenstva prstenu. Natáčení se znovu vrací do čarokrásného prostředí Nového Zélandu.
Původního Pána prstenů podle Tolkienových knih adaptoval režisér Jackson do tří filmů v letech 2001-2003. Později rozšířil filmy ze Středozemě i na trilogii Hobit, jež vznikla mezi lety 2012-2014.