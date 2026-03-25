Co Jackson nenatočil. Chystá se další film podle části knihy Společenstvo prstenu

Prostřednictvím videooznámení Peter Jackson nejprve pohovořil o filmu The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum (Pán prstenů: Hon na Gluma), který bude mít premiéru v roce 2027. Vzniká pod režijní taktovkou Andyho Serkise, nezapomenutelného představitele Gluma v Jacksonově trilogii, a podle scénáře Philippy Boyensové a Fran Walshové, které psaly filmové Společenstvo prstenu, Dvě věže, Návrat krále a také trilogii Hobit.
Před šedesáti lety vyšel Pán prstenů. Podle Tolkiena nezfilmovatelný
„Andy odvádí skvělou práci. Vypadá to úžasně a myslím si, že z toho bude opravdu skvělý film,“ navnadil všechny fanoušky světa profesora Tolkiena Peter Jackson a poté oznámil, že po Honu na Gluma bychom se mohli dočkat dalšího filmového Pána prstenů s pracovním podtitulem Shadows of the Past (Stíny minulosti).
Iniciátorem jeho vzniku je americký televizní moderátor a politický satirik Stephen Colbert, velký fanoušek Tolkienova díla. Ve společném videohovoru s Jacksonem vysvětlil, že snímek by měl adaptovat části knihy Společenstva prstenu, které filmová adaptace z roku 2001 nezahrnovala.
„Víš, co pro mě ty knížky znamenají a co pro mě taky znamenají tvoje filmy. Ale zjistil jsem, že se pořád vracím k šesti kapitolám na začátku Společenstva, které jste v prvním filmu vůbec nezpracovali. A říkal jsem si, že by se z nich mohl udělat samostatný příběh, který by zapadl do tebou vytvořeného filmového světa,“ řekl Stephen Colbert Peteru Jacksonovi.
Kate Winsletová vstupuje do Pána prstenů. V Honu na Gluma má hlavní ženskou roli
Konkrétně jde o pasáž knihy rámovanou kapitolami Tři dělají společnost (třetí kapitola první knihy) a Mlha padá na Mohylové vrchy (osmá kapitola). Moderátor prozradil, že nápad zpracovat tento úsek knihy probral se svým synem, scenáristou Peterem McGeem, a společně vytvořili rámcovou dějovou kostru. Kromě Smíška a Pipina, probírající znovu první kroky jejich velkého dobrodružství, v ní figuruje Samova dcera Elanor, která objeví dávno pohřbené tajemství a je odhodlaná zjistit, proč byla Válka o Prsten málem prohraná dříve, než vůbec začala.
Pro Stephena Colberta znamená chystaný projekt premiérový vstup do světa velkorozpočtových filmových produkcí, ale nejde o jeho první spolupráci s Peterem Jacksonem. Objevil se v malé roli ve filmu Hobit: Šmakova dračí poušť z roku 2013. A v roce 2019 režíroval několikaminutovou parodickou poctu Středozemi nazvanou Darrylgorn, v níž účinkovali Peter Jackson, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Elijah Wood a sám Colbert.