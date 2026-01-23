Pan Nikdo proti Putinovi jede za Oscary. Do Ruska už dánsko-český film propašovali

Autor:
  8:51
Česko má vůbec poprvé v historii svého zástupce v oscarové kategorii nejlepších dokumentů. Mezi pět nominovaných se dostal snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl ve spolupráci s Dánskem. „Potřebujeme osobnosti, které o něm budou mluvit,“ líčí strategii líčí český koproducent Radovan Síbrt.
Pavel Talankin, autor filmu Pan Nikdo proti Putinovi

Pavel Talankin, autor filmu Pan Nikdo proti Putinovi | foto: Bontonfilm

Z plakátu filmu Pan Nikdo proti Putinovi
Z filmu Pan Nikdo proti Putinovi
Z filmu Pan Nikdo proti Putinovi
Z filmu Pan Nikdo proti Putinovi
10 fotografií

Autor a protagonista snímku Pavel Talankin je ruský učitel, který tajně na kameru zaznamenal, jak se s invazí na Ukrajinu mění výuka v duchu válečné propagandy a co musí pedagogové přednášet, zatímco jejich bývalí žáci odjíždějí na frontu. Když materiál vyvezl do Evropy, s dánským režisérem Davidem Borensteinem mu dal podobu filmu, na jehož vzniku se produkčně podílel i Radovan Síbrt.

Kdo všechno se vypraví na oscarové finále?
Na Oscary pojede Pavel Talankin, David Borenstein a za producenty Helle Faber, Alžběta Karásková a já. Sice jsem se svého místa nejdříve vzdal, aby mohl být dodán právě Pavel Talankin, který původně v nominaci nebyl, protože je „pouze“ spolurežisér, což neumožňují pravidla. Ale to se nyní narovnává.

RECENZE: Kam se hrabe naše normalizace! Děsivé svědectví o ruské velkovýrobě branců

Jakou strategii propagace filmu ve Státech jste si připravili?
Již několik měsíců vedeme náročnou kampaň jak v USA, tak v Evropě. Většinu kampaně zaplatili soukromí dárci z Česka, částečně pak také tuzemský audiovizuální fond a Dánský filmový institut. Strategie je jednoduchá: potřebujeme získat na svou stranu významné osobnosti, které o filmu budou mluvit. Jiná cesta není. Nemůžeme si dovolit konkurovat velkým hráčům, jako jsou Netflix či HBO, a jejich rozpočtům.

Co můžete prozradit o současných osudech Pavla Talankina poté, co utekl z rodného Ruska?
Talankin nyní s filmem hodně cestoval a ještě cestovat bude. Takže zatím neměl moc možností začít přemýšlet, kam jeho život bude dál směřovat, takové úvahy jej teprve čekají.

Nominace na Oscary ovládl thriller Hříšníci, posbíral jich rekordních šestnáct

Jak si vede Pan Nikdo proti Putinovi v mezinárodních prodejích?
Film se prodává skvěle. Je velmi úspěšný i v kinodistribuci, například v Nizozemí jej za první víkend v kinech vidělo deset tisíc lidí. A s nominací ten zájem samozřejmě ještě naroste.

Mohli už snímek vidět i lidé v Talankinově vlasti?
V Rusku kolují černé nahrávky. První ukradl někdo hned na Sundance, kde měl premiéru, z festivalové videotéky a zamířila pak do městečka Karabaš, odkud Talankin pochází. Ale oficiálně není možné jej v Rusku distribuovat, současné tamní zákony promítání takových filmů trestají.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Matt Damon exkluzivně: Když točíte se Scorsesem, připadáte si jako v kostele

Nejčtenější

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

Janda, Kozub i Basiková. Podívejte se, kdo vzdal hold Patriku Hezuckému v O2 areně

Petr Janda a Leoš Mareš na Koncertě pro Patrika (19. ledna 2026, O2 arena,...

Přátelé nejen z hudební branže se v pondělí 19. ledna sešli v pražské O2 areně, aby dali poslední sbohem moderátorovi Patriku Hezuckému, který 5. prosince podlehl vážné nemoci. Večerem nazvaným...

Prezident se bavil s Cimrmany. „Dobyl“ severní pól, pak se fotil s herci

Setkání prezidenta Petra Pavla s představiteli divadelního Dobytí severního...

Prezident Petr Pavel vyrazil za kulturou. Ve středu navštívil oblíbené Divadlo Járy Cimrmana na pražském Žižkově a v hledišti se bavil při ikonické hře Dobytí severního pólu. Na závěr představení se...

Divákům se zdál ošklivý. Z Ameriky pak Karel Gott přijel jako suverénní drzoun

Premium
Karel Gott (1968)

Karel Gott – na většinovém názoru, že byl nejlepším českým zpěvákem, nepanuje stoprocentní shoda. Někdo ho obdivuje, někdo moc nemusí. Jisté však je, že byl jednoznačně nejúspěšnější. Ať už použijeme...

Snímek roku vznikl v černouhelném dolu. Cenu Czech Press Photo má i náš fotograf

REPORTÁŽ Lukáš Kaboň, Deník Práce horníku na dole ČSM-Sever (OKD)

Titul Fotografie roku v prestižní soutěži Czech Press Photo připadla Lukáši Kaboňovi z Deníku, který fotografoval uzavírání posledního černouhelného dolu ve Stonavě. Úspěch slaví i fotograf Petr...

Pan Nikdo proti Putinovi jede za Oscary. Do Ruska už dánsko-český film propašovali

Pavel Talankin, autor filmu Pan Nikdo proti Putinovi

Česko má vůbec poprvé v historii svého zástupce v oscarové kategorii nejlepších dokumentů. Mezi pět nominovaných se dostal snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl ve spolupráci s Dánskem....

23. ledna 2026  8:51

The Grand Stars Orchestra zahraje v únoru a březnu nejslavnější filmové melodie

The Grand Stars Orchestra uvádí velkolepé představení Hollywood Music...

The Grand Stars Orchestra vyráží v únoru a březnu po Česku s velkolepým představením Hollywood Music Experience, ve kterém ožívá hudba z nejznámějších a nejoblíbenějších hollywoodských filmů. Diváci...

23. ledna 2026  7:43

RECENZE: Poslední záběry filmu Hamnet připomínají, v čem je síla umění

75 % Premium
Z filmu Hamnet

Do oscarové bitvy určitě promluví, a nejen proto, že Hamnet, který vstupuje do českých kin, už má na kontě vítězství v dramatické kategorii Zlatých glóbů. Kdyby pro nic jiného, tak pro závěrečnou...

22. ledna 2026

Nominace na Oscary ovládl thriller Hříšníci, posbíral jich rekordních šestnáct

Z filmu Hříšníci (Sinners)

Nejvíce nominací na Oscara posbíral americký thriller Hříšníci. Má hned šestnáct šancí, což je nový rekord. Favorizované drama Jedna bitva za druhou s Leonardem DiCapriem v hlavní roli získalo o tři...

22. ledna 2026  14:56,  aktualizováno  15:37

GLOSA: A Bohuš si nás kúpí všecky. Do kin se vrací Dědictví aneb Kurvahošigutntág

Premium
Bolek Polívka v hlavní roli kultovního filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág z...

Buranská komedie režisérky Věry Chytilové a Bolka Polívky Dědictví aneb Kurvahošigutntág se vrací na plátna kin. Příběh zemitého lesního dělníka Bohuše, který díky dědictví přijde k obrovským...

22. ledna 2026

Ponožky, kartáček a Zlatý glóbus. Herec Graham ztratil cenu pár hodin po vyhlášení

Stephen Graham v minisérii Adolescent

Britský herec Stephen Graham ztratil svůj první Zlatý glóbus jen pár hodin po slavnostním vyhlášení. Graham sošku pro nejlepšího herce vyhrál díky svému výkonu v oceňovaném seriálu Adolescent od...

22. ledna 2026  9:55

Když se sejde pět nezkušených žen. Kalich ovládnou Mihulová, Smutná a Špalková

Petra Špalková a Alena Mihulová během zkoušek novinky Kalichu Opona nahoru

Uznávaný britský dramatik Peter Quilter, podle jehož děl vznikly filmy s Meryl Streepovou a Renée Zellwegerovou, už dávno prohlásil naši zemi za svou druhou vlast. Asi nikde na světě mimo Ostrovy se...

21. ledna 2026  17:07

RECENZE: Proč vznikla komedie Šviháci? Aby Piešťany dostaly reklamu jak hrom

20 % Premium
Z natáčení filmu Šviháci, zleva Emanuel Bugala a Martin Pechlát

Což o to, v Piešťanech je hezky. Ale to ještě není důvod trpět sto minut u česko-slovenské novinky kin jménem Šviháci, která se školácky snaží opisovat komedie Marie Poledňákové za pomoci hostujících...

21. ledna 2026

I autorce Gerty Schnirch z toho zatrnulo. Série podle románu Kateřiny Tučkové je tu

Z natáčení filmu Gerta Schnirch

Společnost HBO uvede začátkem února filmovou adaptaci románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. Dvoudílná minisérie režiséra Tomáše Mašína vypráví příběh dívky Gerty, jejíž poklidné mládí padne za oběť...

21. ledna 2026  11:27

Návrat Velkého Vonta. Konec Foglarovy trilogie zamířil do novinových stánků

Jaroslav Foglar

Několik let sedával Jaroslav Foglar na lavičce nedaleko Karlova mostu. Pro psaní nové knihy si našel klidné místo, na dohled od jedné z dávných kluboven jeho skautského oddílu. Na lavičku u hřiště...

21. ledna 2026  8:21

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Snímek roku vznikl v černouhelném dolu. Cenu Czech Press Photo má i náš fotograf

REPORTÁŽ Lukáš Kaboň, Deník Práce horníku na dole ČSM-Sever (OKD)

Titul Fotografie roku v prestižní soutěži Czech Press Photo připadla Lukáši Kaboňovi z Deníku, který fotografoval uzavírání posledního černouhelného dolu ve Stonavě. Úspěch slaví i fotograf Petr...

20. ledna 2026  20:30

Viny otců a kostlivci ve skříních. Tajemství Velkého Vonta je příběh temné minulosti

Premium
Ukázky ze závěrečného románu ze Stínadelské trilogie Tajemství Velkého Vonta

Závěrečný román ze Stínadelské trilogie je nejméně známý už proto, že se s ním tuzemští čtenáři mohli většinou seznámit až po sametové revoluci. Vznikl navíc s velkým odstupem po dvou slavných...

20. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.