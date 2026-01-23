Pan Nikdo proti Putinovi jede za Oscary. Do Ruska už dánsko-český film propašovali

Autor a protagonista snímku Pavel Talankin je ruský učitel, který tajně na kameru zaznamenal, jak se s invazí na Ukrajinu mění výuka v duchu válečné propagandy a co musí pedagogové přednášet, zatímco jejich bývalí žáci odjíždějí na frontu. Když materiál vyvezl do Evropy, s dánským režisérem Davidem Borensteinem mu dal podobu filmu, na jehož vzniku se produkčně podílel i Radovan Síbrt.
Kdo všechno se vypraví na oscarové finále?
Na Oscary pojede Pavel Talankin, David Borenstein a za producenty Helle Faber, Alžběta Karásková a já. Sice jsem se svého místa nejdříve vzdal, aby mohl být dodán právě Pavel Talankin, který původně v nominaci nebyl, protože je „pouze“ spolurežisér, což neumožňují pravidla. Ale to se nyní narovnává.
|
RECENZE: Kam se hrabe naše normalizace! Děsivé svědectví o ruské velkovýrobě branců
Jakou strategii propagace filmu ve Státech jste si připravili?
Již několik měsíců vedeme náročnou kampaň jak v USA, tak v Evropě. Většinu kampaně zaplatili soukromí dárci z Česka, částečně pak také tuzemský audiovizuální fond a Dánský filmový institut. Strategie je jednoduchá: potřebujeme získat na svou stranu významné osobnosti, které o filmu budou mluvit. Jiná cesta není. Nemůžeme si dovolit konkurovat velkým hráčům, jako jsou Netflix či HBO, a jejich rozpočtům.
Co můžete prozradit o současných osudech Pavla Talankina poté, co utekl z rodného Ruska?
Talankin nyní s filmem hodně cestoval a ještě cestovat bude. Takže zatím neměl moc možností začít přemýšlet, kam jeho život bude dál směřovat, takové úvahy jej teprve čekají.
|
Nominace na Oscary ovládl thriller Hříšníci, posbíral jich rekordních šestnáct
Jak si vede Pan Nikdo proti Putinovi v mezinárodních prodejích?
Film se prodává skvěle. Je velmi úspěšný i v kinodistribuci, například v Nizozemí jej za první víkend v kinech vidělo deset tisíc lidí. A s nominací ten zájem samozřejmě ještě naroste.
Mohli už snímek vidět i lidé v Talankinově vlasti?
V Rusku kolují černé nahrávky. První ukradl někdo hned na Sundance, kde měl premiéru, z festivalové videotéky a zamířila pak do městečka Karabaš, odkud Talankin pochází. Ale oficiálně není možné jej v Rusku distribuovat, současné tamní zákony promítání takových filmů trestají.