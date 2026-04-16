Putin měnil zákony roky, Trump dělá vše ilegálně a rychleji, líčí režisér filmu Pan Nikdo

Davide, gratuluji k Oscarovi. Máte už po tom několikatýdenním shonu chvilku pro sebe, kdy si dokážete říct: „Dokázali jsme to!“? Nebo ve vás spíše převládá pocit zodpovědnosti za to, co ten úspěch teď způsobí v Rusku?
Bylo pro mě těžké uvěřit, že se to stalo. Na kampani i na filmu jsme pracovali nesmírně tvrdě, celou dobu měli hlavy dole a prostě jen makali a makali směrem k cíli... Bylo opravdu náročné si představit, že jsme ho dosáhli.
Tento projekt stál na opravdu velké oběti ze strany Paši. Musel opustit své rodné město. Víte, když odcházel, nebylo jasné, že ho na Západě čeká jakýkoli dobrý život... Vždycky jsme si dělali starosti ve smyslu: Páni, ten chlap tomu filmu obětoval všechno, musíme za něj bojovat, aby byl populární, a ujistit se, že ta oběť stála za to.
Putin měnil zákony roky, aby represi institucionalizoval. Čekal rok od začátku války, než vytvořil zákon o vlastizradě. Trump se snaží dělat všechno ilegálně a mnohem rychleji.