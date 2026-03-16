Vezeme domů zlatého plešouna! vzkazují Češi z Los Angeles po Oscarech

Dánsko-český snímek Pan Nikdo proti Putinovi získal Oscara v kategorii nejlepší dokument. Film o učiteli z ruského maloměsta, který tajně natáčel vpád ruské válečné propagandy do škol, už má i cenu britské filmové akademie či festivalu Sundance.
Fotografie celého týmu filmu Pan Nikdo proti Putinovi na oscarovém ceremoniálu (15. března 2026) | foto: archiv tvůrců

Studenti v uniformách v dokumentárním filmu Pan Nikdo proti Putinovi
Když učitel Pavel Talankin se svými záběry z Ruska uprchl, film na jejich základě vytvořil David Borenstein, americký dokumentarista působící v Kodani. Koprodukční podíl do dánského projektu vložila česká společnost PINK, již v Los Angeles zastupovali Alžběta Karásková a Radovan Síbrt.

„Stále se mi nechce uvěřit, že si jako Češi vezeme z Los Angeles domů zlatého plešouna – jak sošce s nadsázkou říká Paša Talankin. Je to chvíle obrovské radosti, vděčnosti a také pokory,“ reaguje na vítězství koproducentka Alžběta Karásková.

„Oscara si sice odvážíme domů my, ale ve skutečnosti patří mnohem širšímu společenství lidí, kteří projektu věřili a podporovali ho. Bez jejich energie, práce a důvěry by tento okamžik nikdy nenastal. Přála bych si, aby vedle nás – a ideálně i přímo v nás – bylo co nejvíce ‚Mistrů Nobody‘,“ pokračovala Karásková.

Oscary vyhrála satira Jedna bitva za druhou, uspěl i dánsko-český dokument

„Co k tomu dodat, těžko se na to reaguje. Mám pocit zadostiučinění. Paša riskoval vše, co miloval, včetně svého života. A teď tady stojí a má sošku Oscara. To je přece skvělý signál pro všechny lidi. Je jedno, kdo jste, je jedno, kde jste se narodili, je jedno, jestli máte moc či peníze. Když se kolem vás děje nějaké bezpráví, všichni s tím můžete něco udělat. Nenechte se zastrašit! Tam, kde začíná strach, končí svoboda. A je jedno, v jaké zemi či zřízení žijeme,“ dodává koproducent Radovan Síbrt.

RECENZE: Kam se hrabe naše normalizace! Děsivé svědectví o ruské velkovýrobě branců

Sám Pavel „Paša“ Talankin, jehož odvahu ocenil i šachový velmistr Garry Kasparov, vnímá cenu jako potvrzení vyššího smyslu své cesty. „V Harrym Potterovi říká profesor Brumbál: ‚Každý den, každou hodinu se síly temna snaží proniknout do těchto zdí. Ale jejich nejvražednější zbraní jste vy, studenti.‘ Přesně to se děje v ruských školách. Mým cílem bylo ukázat světu skutečnou tvář tohoto systému. Mezinárodní uznání dává této zprávě globální váhu, kterou už nelze ignorovat,“ uzavírá čerstvý držitel Oscara.

Snímek, jenž loni svou tuzemskou cestu zahájil premiérou na festivalu Jeden svět, se nyní u příležitosti oscarového triumfu do festivalového programu mimořádně vrací v rámci speciální projekce. K vidění bude tento týden v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Dačicích, České Skalici či Vodňanech.

