„Vážená paní rektorko, vážení pánové rektoři, vážený pane děkane, se znechucením jsme zjistili, že na výročí pogromu 7. října byly budovy vysokých škol, kterých jsme mnozí z nás absolventi, okupovány propalestinskými extremisty a jejich prostory se staly místem projevů nenávisti namířené proti židovskému státu. Namísto toho, aby akademické obce vyjádřily pietu se zavražděnými židovskými civilisty, například vyvěšením vlajky Izraele, propagují narativy teroristické organizace,“ stojí v dopise reagujícím na vyvěšení palestinských vlajek na oknech pražských uměleckých škol.
Podle autorů dopisu se palestinská vlajka stala „standartou Hamásu, brutálního teroristického režimu, který vládne v Gaze. Po 7. říjnu 2023 můžeme konstatovat, že palestinská vlajka se de facto stala standartou evropského antisemitismu,“ píší signatáři dopisu.
Studenti vyvěsili palestinské vlajky. Není to oficiální postoj školy, říká rektor AVU
„Ověsit budovy FAMU, UMPRUM a AVU symboly teroristické organizace na výročí pogromu je totéž jako vyvěsit vlajky Ruské federace na výročí invaze na Ukrajinu, jako vyvěsit sovětské vlajky na výročí 21. srpna, jako na výročí křišťálové noci pomalovat židovské náhrobky hákovými kříži a předstírat, že jde o oslavu slunce,“ míní režiséři a další umělci, kteří se pod dopis podepsali.
„Propagace Hamásu v den, kdy Izrael truchlí za své mrtvé, není výraz solidarity s Gazou. Na to mají aktivisté dalších 364 dní v roce. Je to antisemitismus. Evropský antisemitismus. Akademický antisemitismus. Pokrytecký, stydlivý antisemitismus, který o sobě nechce slyšet, že je antisemitismem,“ stojí v dopise, pod kterým je podepsán i někdejší rektor AMU Ivo Mathé.
Ten dokonce osobně přišel z chodby školy odstranit banner hlásající: „Studující FAMU za konec genocidy v Gaze.“
Petr Jarchovský mi poslal tuto "výzdobu" chodeb FAMU k výročí masakru 7.10. K tomu mám jako absolvent této školy: Jděte do hajzlu vy sráči! Jdi do prdele ty pozére Radime Procházko i s celým Akademickým senátem. Jděte do prdele vy antisemitští dobytkové🤮Že se nestydíte! pic.twitter.com/h1g9p991vI— Jan Hřebejk (@JanHrebejk) October 11, 2025
Studenti UMPRUM, FAMU a AVU tvrdí, že vyvěšením vlajek vyjadřují solidaritu s obyvateli Gazy. „Studentstvo na 28 fakultách, 14 univerzitách a jedné střední škole po celé České republice volá po přerušení akademické spolupráce se státem Izrael,“ uvádí se v prohlášení studentů na Instagramu.
Vedení škol považuje vyvěšení vlajek za projev akademické svobody. „Palestinskou vlajku na budově Školy architektury Akademie výtvarných umění v Praze nevnímám jako provokaci, ale důsledek toho, že se studenti a studentky Akademie výtvarných umění zajímají o situaci ve světě. Různými aktivitami reagovali na ruskou invazi na Ukrajinu v roce 2022 nebo na útok Hamásu na Izrael před dvěma lety,“ uvedl pro iDNES.cz rektor AVU Tomáš Pospiszyl.
Akademie výtvarných umění 7. října 2025... pic.twitter.com/N4lKVOXg2F— Michal Půr (@michalpur) October 7, 2025
V oficiálním vyjádření se od vyvěšení vlajky distancoval. „Vyvěšení palestinské vlajky na budovu Akademie výtvarných umění nevyjadřovalo oficiální stanovisko školy. Vycházelo z iniciativy vzniklé napříč vysokými školami ČR upozorňující na destrukci vzdělávací infrastruktury a probíhající humanitární krizi v okupovaném Pásmu Gazy. Akce proběhla bez vědomí vedení školy, to tak nemohlo ovlivnit způsob uskutečnění, a především pak nevhodné načasování podobného aktu,“ napsal.
Autoři dopisu zatím odpověď od oslovených nezískali. „Zatím jsem zaznamenal poděkování Federace židovských obcí, jiné reakce zatím nemám,“ sdělil iDNES.cz jeden ze signatářů dopisu, galerista Pavel Lagner.
„Reakce žádné nemám, točím teď na Slovensku, takže jsem trochu mimo aktuální dění. Ale od A do Z souhlasím s tím, co je v dopise, byl jsem u jeho iniciace, ale jednak na té škole neučím, a pak jsem teď převážně v Bratislavě,“ uvedl pro iDNES.cz Jan Hřebejk.
Voják i taxikář. Izrael identifikoval tři vrácená těla, čtvrté nepatří rukojmímu
Vedení AVU kvůli vlajkám kritizoval i malíř Jan Gemrot. „Úroveň akademie v minulých letech drasticky poklesla. Důvodem je dle mého názoru opanování této instituce jedinou politicko-zájmovou klikou, poměrně úzce vyhraněnou skupinou stejně smýšlejících aktivistů, kteří zdaleka nereprezentují šíři a bohatost současného českého umění. Zmizela pluralita názorů i schopnost vyjádření a znalost uměleckých forem. Většina absolventů akademie dnes neovládá základní umělecké prostředky, jako je například kresba,“ napsal na Facebook.
„O vyvěšení palestinských vlajek 7. října mě informoval jeden z pedagogů, který byl ze situace zhrozen. Bohužel jsou tam takoví pedagogové nyní v naprosté menšině. Vím i o lidech s židovským původem, kteří ze školy právě kvůli nepřátelské atmosféře raději odešli,“ píše Gemrot s tím, že se na škole pěstuje extremismus.
Minulé úterý 7. října uplynuly dva roky od útoku teroristického hnutí Hamás, při němž ozbrojenci zabili na 1 200 lidí a dalších 251 unesli. Izrael posléze spustil rozsáhlou odvetnou akci v Pásmu Gazy, při které podle místních úřadů zemřelo přes 67 tisíc Palestinců. Po dvouletém konfliktu nyní v Pásmu Gazy panuje vážná humanitární krize, část obyvatel je na pokraji hladomoru.
Otevřený dopis k výročí 7. 10. 2025
Vážená paní rektorko, vážení pánové rektoři, vážený pane děkane, se znechucením jsme zjistili, že na výročí pogromu 7. října byly budovy vysokých škol, kterých jsme mnozí z nás absolventi, okupovány propalestinskými extremisty a jejich prostory se staly místem projevů nenávisti namířené proti židovskému státu. Namísto toho, aby akademické obce vyjádřily pietu se zavražděnými židovskými civilisty, například vyvěšením vlajky Izraele, propagují narativy teroristické organizace.
Tak jako se vlajka ruské federace stala symbolem ruského imperialismu a autokrata Putina, spíše než vlajkou ruských občanů, tak jako se svastika a říšská orlice staly symboly hnědé ideologie nacismu, a nikoliv hinduistickým symbolem slunečního kotouče, a ani vlajkou německého národa, stejně tak byla palestinská symbolika zneužita protižidovskými aktivisty a stala se standartou Hamásu, brutálního teroristického režimu, který vládne v Gaze. Po 7. říjnu 2023 můžeme konstatovat, že palestinská vlajka se de facto stala standartou evropského antisemitismu.
Pod touto vlajkou jsou uráženi, napadáni, biti, a vražděni evropští Židé, pod touto vlajkou jsou ničeny židovské obchody, domy židovských institucí a dveře židovských spoluobčanů jsou značkovány žlutými hvězdami jako v dobách norimberských zákonů, pod touto vlajkou jsou zapalovány evropské synagogy, pod touto vlajkou jsou ostrakizováni a šikanováni židovští intelektuálové, učitelé, profesoři, studenti a vědci.
Ověsit budovy FAMU, UMPRUM a AVU symboly teroristické organizace na výročí pogromu je totéž jako vyvěsit vlajky Ruské federace na výročí invaze na Ukrajinu, jako vyvěsit sovětské vlajky na výročí 21. srpna, jako na výročí křišťálové noci pomalovat židovské náhrobky hákovými kříži a předstírat, že jde o oslavu slunce.
Propagace Hamásu v den, kdy Izrael truchlí za své mrtvé, není výraz solidarity s Gazou. Na to mají aktivisté dalších 364 dní v roce. Je to antisemitismus. Evropský antisemitismus. Akademický antisemitismus. Pokrytecký, stydlivý antisemitismus, který o sobě nechce slyšet, že je antisemitismem. Antisemitismus, který se rozhořčuje a vzteká, je-li nazván svým pravým jménem, ale je pořád tou stejnou stokou moderního evropského antisemitismu, která ve 20. století otrávila Evropu, a která stále probublává pod povrchem evropského vědomí. To, že si tato stoka našla nové řečiště a snaží se předstírat, že je křišťálovou studánkou, ji nečiní méně nahnědlou. Je to stoka. A tato stoka nyní do svého proudu strhla i budovy FAMU, UMPRUM a AVU.
Proto vás žádáme abyste aktivně bránili dalším šíření antisemitismu, učinili řádná opatření proti propagaci teroristické organizace Hamásu a nedopustili, aby se z FAMU, UMPRUM a AVU staly hlásné trouby antisemitské propagandy. V opačném případě to znamená, že vedení těchto škol schvaluje pogrom sedmého října a že je smířeno s projevy antisemitismu.
V Praze 16. října 2025
Podepsáni:
Dan Wlodarczyk, absolvent FAMU, režisér, scenárista
Ivo Mathé, absolvent FAMU, producent, scenárista, pedagog
Jan Hřebejk, absolvent FAMU, režisér, scenárista
Jan Mattlach, absolvent FAMU, filmový střihač, pedagog
Milan Šteindler, absolvent FAMU, režisér, herec
Jaroslav Brabec, absolvent FAMU, režisér
Jiří David, absolvent AVU, malíř, intermediální umělec
Jan Svěrák, absolvent FAMU, režisér, scenárista, herec, producent
Ivan Trojan, absolvent DAMU, herec
Petr Jarchovský, absolvent FAMU, scenárista, spisovatel, pedagog
Václav Marhoul, absolvent FAMU, producent, režisér
Irena Pavlásková, absolventka FAMU, režisérka, scenáristka, producentka
Ondřej Trojan, absolvent FAMU, herec, režisér, producent
Petr Nedoma, emeritní ředitel Galerie Rudolfinum
Andrea Sedláčková, bývalá studentka FAMU, absolventka La Fémis, scenáristka, režisérka, spisovatelka
Michal Dočekal, DAMU, divadelní režisér
David Vávra, absolvent ČVUT a AVU, architekt, herec, spisovatel
Pavel Lagner, absolvent DAMU, herec, galerista
Zdeněk Holý, bývalý děkan FAMU
Aleš Březina, absolvent FF UK, skladatel, muzikolog
Anne-Marie Nedoma, emeritní ředitelka Národní galerie Praha
Josef Viewegh, absolvent FAMU, kreativní producent, scenárista
Ondřej Přibyl, absolvent UMPRUM, umělec, fotograf
David Hanvald, absolvent UMPRUM, malíř
Fero Fenič, absolvent FAMU, režisér, producent
Stefan Milkov, absolvent UMPRUM, akademický sochař
Ivan Pinkava, absolvent FAMU, fotograf
Jaroslav Róna, absolvent UMPRUM, bývalý pedagog AVU, malíř, sochař
Jan Malíř, absolvent FAMU, kameraman
Olga Malířová Špátová, režisérka a kameramanka
Jan Bačkovský, absolvent AVU, akademický malíř, umělec, pedagog
Jakub Grec, absolvent UMPRUM, sochař
Duňa Panenková, absolventka FF UK, historička umění
Daniel Heyna Větrovský, bývalý student DAMU, herec, producent
Jiří Myslík, absolvent FAMU, kameraman, pedagog
Jan Dobrovský, podnikatel, novinář, filantrop, fotograf
Jan Merta, absolvent AVU, malíř
Olga Sommerová, absolventka FAMU, dokumentaristka
Jiří Strach, absolvent FAMU, režisér, herec
Zuzana Bukovinská, absolventka FAMU, 2.asistentka v ateliéru animace a filmu na UMPRUM
Petr Vaňous, absolvent UMPRUM, historik umění, kurátor
Jolana Součková, absolventka DAMU, dramaturgyně
Mané Shakarian, absolventka FAMU, scenáristka
Michal Hladík, fotograf, bývalý pedagog UMPRUM
Michal Herz, absolvent FAMU, režisér, dokumentarista
Radka Freislebenová, galeristka
Kristián Hynek, kameraman, pedagog FAMU
Hana Wlodarczyková, absolventka FAMU, scenáristka, dramaturgyně
Kateřina Fuková, absolventka FAMU
David Jan Novotný, absolvent FAMU, někdejší pedagog a proděkan FAMU
Pavel Štingl, absolvent FAMU, dokumentarista, producent
Jitka Němcová, absolventka FAMU, scenáristka, režisérka, filmová pedagožka
Barbora Šlapetová, absolventka AVU, malířka, experimentální filmařka
Lukáš Rittstein, absolvent a bývalý pedagog AVU, sochař
Michael Rittstein, absolvent a bývalý pedagog AVU, malíř
Vladimír Šlapeta, pedagog, historik architektury, bývalý děkan fakulty Architektury ČVUT
Ivan Šlapeta, absolvent a bývalý pedagog FAMU, kameraman
Anna Šlapetová, architektka, pedagožka
Jakub Zich, absolvent UMPRUM, asistent ateliéru Animace a film UMPRUM
Lenka Jarchovská, absolventka UMPRUM, keramička, pedagožka
Martina Svobodová, absolventka UK a DAMU, pedagog, kulturní manažer
Jan Svoboda, absolvent PedF UK, malíř, pedagog
Antonín Weiser, absolvent FAMU, kameraman
Jakub Sommer, absolvent FAMU, režisér
Natálie Císařovská, absolventka FAMU, režisérka
Jaroslav Valečka, absolvent AVU, malíř, grafik
Zuzana Meisnerová Wismer, absolventka FAMU, dokumentaristka, předsedkyně Nadace Langhans Praha
Erika Bornová, absolventka AVU, sochařka, malířka
Tomáš Císařovský, absolvent AVU, malíř
Josef Lustig, absolvent FAMU, dokumentarista, pedagog
Tomáš Karger, absolvent DAMU, herec
Jaroslav Zima, absolvent ČVUT, architekt
Lucie Rónová, absolventka AVU a UMPRUM, architektka
Jitka Štenclová, absolventka UMPRUM, malířka, textilní výtvarnice
Štěpánka Stein, absolventka UMPRUM, fotografka, bývalá pedagožka FAMU
Marek Bouda, absolvent FAMU, pedagog
Daniel Walter, absolvent FAMU, produkční, hudebník
Viktor Pivovarov, malíř, výtvarník
Máša Pivovarová, absolventka FF UK, historička umění, kurátorka
Kristýna Jirátová, absolventka FF UK, historička umění, kurátorka, pedagožka
Milena Slavická, absolventka FF UK, historička umění, kurátorka, spisovatelka
Na vědomí:
prezident České republiky pan Petr Pavel
předseda Senátu Parlamentu České republiky pan Miloš Vystrčil
ministr vnitra České republiky pan Vít Rakušan
ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pan Mikuláš Bek
ministr kultury České republiky pan Martin Baxa
