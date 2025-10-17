Jako hákové kříže. Palestinské vlajky na školách kritizují Trojan, Svěrák či Hřebejk

Slavní absolventi Filmové akademie múzických umění včetně Jana Svěráka, Jana Hřebejka, Václava Marhoula, Ireny Pavláskové a Ondřeje Trojana zaslali otevřený dopis vedení škol FAMU, UMPRUM a AVU, aby vyjádřili své pohoršení nad vyvěšováním palestinských vlajek v den výročí masakru ze 7. října. Nazvali to „akademickým antisemitismem.“
„Vážená paní rektorko, vážení pánové rektoři, vážený pane děkane, se znechucením jsme zjistili, že na výročí pogromu 7. října byly budovy vysokých škol, kterých jsme mnozí z nás absolventi, okupovány propalestinskými extremisty a jejich prostory se staly místem projevů nenávisti namířené proti židovskému státu. Namísto toho, aby akademické obce vyjádřily pietu se zavražděnými židovskými civilisty, například vyvěšením vlajky Izraele, propagují narativy teroristické organizace,“ stojí v dopise reagujícím na vyvěšení palestinských vlajek na oknech pražských uměleckých škol.

Podle autorů dopisu se palestinská vlajka stala „standartou Hamásu, brutálního teroristického režimu, který vládne v Gaze. Po 7. říjnu 2023 můžeme konstatovat, že palestinská vlajka se de facto stala standartou evropského antisemitismu,“ píší signatáři dopisu.

Studenti vyvěsili palestinské vlajky. Není to oficiální postoj školy, říká rektor AVU

„Ověsit budovy FAMU, UMPRUM a AVU symboly teroristické organizace na výročí pogromu je totéž jako vyvěsit vlajky Ruské federace na výročí invaze na Ukrajinu, jako vyvěsit sovětské vlajky na výročí 21. srpna, jako na výročí křišťálové noci pomalovat židovské náhrobky hákovými kříži a předstírat, že jde o oslavu slunce,“ míní režiséři a další umělci, kteří se pod dopis podepsali.

„Propagace Hamásu v den, kdy Izrael truchlí za své mrtvé, není výraz solidarity s Gazou. Na to mají aktivisté dalších 364 dní v roce. Je to antisemitismus. Evropský antisemitismus. Akademický antisemitismus. Pokrytecký, stydlivý antisemitismus, který o sobě nechce slyšet, že je antisemitismem,“ stojí v dopise, pod kterým je podepsán i někdejší rektor AMU Ivo Mathé.

Ten dokonce osobně přišel z chodby školy odstranit banner hlásající: „Studující FAMU za konec genocidy v Gaze.“

Studenti UMPRUM, FAMU a AVU tvrdí, že vyvěšením vlajek vyjadřují solidaritu s obyvateli Gazy. „Studentstvo na 28 fakultách, 14 univerzitách a jedné střední škole po celé České republice volá po přerušení akademické spolupráce se státem Izrael,“ uvádí se v prohlášení studentů na Instagramu.

Vedení škol považuje vyvěšení vlajek za projev akademické svobody. „Palestinskou vlajku na budově Školy architektury Akademie výtvarných umění v Praze nevnímám jako provokaci, ale důsledek toho, že se studenti a studentky Akademie výtvarných umění zajímají o situaci ve světě. Různými aktivitami reagovali na ruskou invazi na Ukrajinu v roce 2022 nebo na útok Hamásu na Izrael před dvěma lety,“ uvedl pro iDNES.cz rektor AVU Tomáš Pospiszyl.

V oficiálním vyjádření se od vyvěšení vlajky distancoval. „Vyvěšení palestinské vlajky na budovu Akademie výtvarných umění nevyjadřovalo oficiální stanovisko školy. Vycházelo z iniciativy vzniklé napříč vysokými školami ČR upozorňující na destrukci vzdělávací infrastruktury a probíhající humanitární krizi v okupovaném Pásmu Gazy. Akce proběhla bez vědomí vedení školy, to tak nemohlo ovlivnit způsob uskutečnění, a především pak nevhodné načasování podobného aktu,“ napsal.

Autoři dopisu zatím odpověď od oslovených nezískali. „Zatím jsem zaznamenal poděkování Federace židovských obcí, jiné reakce zatím nemám,“ sdělil iDNES.cz jeden ze signatářů dopisu, galerista Pavel Lagner.

„Reakce žádné nemám, točím teď na Slovensku, takže jsem trochu mimo aktuální dění. Ale od A do Z souhlasím s tím, co je v dopise, byl jsem u jeho iniciace, ale jednak na té škole neučím, a pak jsem teď převážně v Bratislavě,“ uvedl pro iDNES.cz Jan Hřebejk.

Voják i taxikář. Izrael identifikoval tři vrácená těla, čtvrté nepatří rukojmímu

Vedení AVU kvůli vlajkám kritizoval i malíř Jan Gemrot. „Úroveň akademie v minulých letech drasticky poklesla. Důvodem je dle mého názoru opanování této instituce jedinou politicko-zájmovou klikou, poměrně úzce vyhraněnou skupinou stejně smýšlejících aktivistů, kteří zdaleka nereprezentují šíři a bohatost současného českého umění. Zmizela pluralita názorů i schopnost vyjádření a znalost uměleckých forem. Většina absolventů akademie dnes neovládá základní umělecké prostředky, jako je například kresba,“ napsal na Facebook.

„O vyvěšení palestinských vlajek 7. října mě informoval jeden z pedagogů, který byl ze situace zhrozen. Bohužel jsou tam takoví pedagogové nyní v naprosté menšině. Vím i o lidech s židovským původem, kteří ze školy právě kvůli nepřátelské atmosféře raději odešli,“ píše Gemrot s tím, že se na škole pěstuje extremismus.

Minulé úterý 7. října uplynuly dva roky od útoku teroristického hnutí Hamás, při němž ozbrojenci zabili na 1 200 lidí a dalších 251 unesli. Izrael posléze spustil rozsáhlou odvetnou akci v Pásmu Gazy, při které podle místních úřadů zemřelo přes 67 tisíc Palestinců. Po dvouletém konfliktu nyní v Pásmu Gazy panuje vážná humanitární krize, část obyvatel je na pokraji hladomoru.

Otevřený dopis k výročí 7. 10. 2025

Vážená paní rektorko, vážení pánové rektoři, vážený pane děkane, se znechucením jsme zjistili, že na výročí pogromu 7. října byly budovy vysokých škol, kterých jsme mnozí z nás absolventi, okupovány propalestinskými extremisty a jejich prostory se staly místem projevů nenávisti namířené proti židovskému státu. Namísto toho, aby akademické obce vyjádřily pietu se zavražděnými židovskými civilisty, například vyvěšením vlajky Izraele, propagují narativy teroristické organizace.

Tak jako se vlajka ruské federace stala symbolem ruského imperialismu a autokrata Putina, spíše než vlajkou ruských občanů, tak jako se svastika a říšská orlice staly symboly hnědé ideologie nacismu, a nikoliv hinduistickým symbolem slunečního kotouče, a ani vlajkou německého národa, stejně tak byla palestinská symbolika zneužita protižidovskými aktivisty a stala se standartou Hamásu, brutálního teroristického režimu, který vládne v Gaze. Po 7. říjnu 2023 můžeme konstatovat, že palestinská vlajka se de facto stala standartou evropského antisemitismu.

Pod touto vlajkou jsou uráženi, napadáni, biti, a vražděni evropští Židé, pod touto vlajkou jsou ničeny židovské obchody, domy židovských institucí a dveře židovských spoluobčanů jsou značkovány žlutými hvězdami jako v dobách norimberských zákonů, pod touto vlajkou jsou zapalovány evropské synagogy, pod touto vlajkou jsou ostrakizováni a šikanováni židovští intelektuálové, učitelé, profesoři, studenti a vědci.

Ověsit budovy FAMU, UMPRUM a AVU symboly teroristické organizace na výročí pogromu je totéž jako vyvěsit vlajky Ruské federace na výročí invaze na Ukrajinu, jako vyvěsit sovětské vlajky na výročí 21. srpna, jako na výročí křišťálové noci pomalovat židovské náhrobky hákovými kříži a předstírat, že jde o oslavu slunce.

Propagace Hamásu v den, kdy Izrael truchlí za své mrtvé, není výraz solidarity s Gazou. Na to mají aktivisté dalších 364 dní v roce. Je to antisemitismus. Evropský antisemitismus. Akademický antisemitismus. Pokrytecký, stydlivý antisemitismus, který o sobě nechce slyšet, že je antisemitismem. Antisemitismus, který se rozhořčuje a vzteká, je-li nazván svým pravým jménem, ale je pořád tou stejnou stokou moderního evropského antisemitismu, která ve 20. století otrávila Evropu, a která stále probublává pod povrchem evropského vědomí. To, že si tato stoka našla nové řečiště a snaží se předstírat, že je křišťálovou studánkou, ji nečiní méně nahnědlou. Je to stoka. A tato stoka nyní do svého proudu strhla i budovy FAMU, UMPRUM a AVU.

Proto vás žádáme abyste aktivně bránili dalším šíření antisemitismu, učinili řádná opatření proti propagaci teroristické organizace Hamásu a nedopustili, aby se z FAMU, UMPRUM a AVU staly hlásné trouby antisemitské propagandy. V opačném případě to znamená, že vedení těchto škol schvaluje pogrom sedmého října a že je smířeno s projevy antisemitismu.

V Praze 16. října 2025

Podepsáni:

Dan Wlodarczyk, absolvent FAMU, režisér, scenárista

Ivo Mathé, absolvent FAMU, producent, scenárista, pedagog

Jan Hřebejk, absolvent FAMU, režisér, scenárista

Jan Mattlach, absolvent FAMU, filmový střihač, pedagog

Milan Šteindler, absolvent FAMU, režisér, herec

Jaroslav Brabec, absolvent FAMU, režisér

Jiří David, absolvent AVU, malíř, intermediální umělec

Jan Svěrák, absolvent FAMU, režisér, scenárista, herec, producent

Ivan Trojan, absolvent DAMU, herec

Petr Jarchovský, absolvent FAMU, scenárista, spisovatel, pedagog

Václav Marhoul, absolvent FAMU, producent, režisér

Irena Pavlásková, absolventka FAMU, režisérka, scenáristka, producentka

Ondřej Trojan, absolvent FAMU, herec, režisér, producent

Petr Nedoma, emeritní ředitel Galerie Rudolfinum

Andrea Sedláčková, bývalá studentka FAMU, absolventka La Fémis, scenáristka, režisérka, spisovatelka

Michal Dočekal, DAMU, divadelní režisér

David Vávra, absolvent ČVUT a AVU, architekt, herec, spisovatel

Pavel Lagner, absolvent DAMU, herec, galerista

Zdeněk Holý, bývalý děkan FAMU

Aleš Březina, absolvent FF UK, skladatel, muzikolog

Anne-Marie Nedoma, emeritní ředitelka Národní galerie Praha

Josef Viewegh, absolvent FAMU, kreativní producent, scenárista

Ondřej Přibyl, absolvent UMPRUM, umělec, fotograf

David Hanvald, absolvent UMPRUM, malíř

Fero Fenič, absolvent FAMU, režisér, producent

Stefan Milkov, absolvent UMPRUM, akademický sochař

Ivan Pinkava, absolvent FAMU, fotograf

Jaroslav Róna, absolvent UMPRUM, bývalý pedagog AVU, malíř, sochař

Jan Malíř, absolvent FAMU, kameraman

Olga Malířová Špátová, režisérka a kameramanka

Jan Bačkovský, absolvent AVU, akademický malíř, umělec, pedagog

Jakub Grec, absolvent UMPRUM, sochař

Duňa Panenková, absolventka FF UK, historička umění

Daniel Heyna Větrovský, bývalý student DAMU, herec, producent

Jiří Myslík, absolvent FAMU, kameraman, pedagog

Jan Dobrovský, podnikatel, novinář, filantrop, fotograf

Jan Merta, absolvent AVU, malíř

Olga Sommerová, absolventka FAMU, dokumentaristka

Jiří Strach, absolvent FAMU, režisér, herec

Zuzana Bukovinská, absolventka FAMU, 2.asistentka v ateliéru animace a filmu na UMPRUM

Petr Vaňous, absolvent UMPRUM, historik umění, kurátor

Jolana Součková, absolventka DAMU, dramaturgyně

Mané Shakarian, absolventka FAMU, scenáristka

Michal Hladík, fotograf, bývalý pedagog UMPRUM

Michal Herz, absolvent FAMU, režisér, dokumentarista

Radka Freislebenová, galeristka

Kristián Hynek, kameraman, pedagog FAMU

Hana Wlodarczyková, absolventka FAMU, scenáristka, dramaturgyně

Kateřina Fuková, absolventka FAMU

David Jan Novotný, absolvent FAMU, někdejší pedagog a proděkan FAMU

Pavel Štingl, absolvent FAMU, dokumentarista, producent

Jitka Němcová, absolventka FAMU, scenáristka, režisérka, filmová pedagožka

Barbora Šlapetová, absolventka AVU, malířka, experimentální filmařka

Lukáš Rittstein, absolvent a bývalý pedagog AVU, sochař

Michael Rittstein, absolvent a bývalý pedagog AVU, malíř

Vladimír Šlapeta, pedagog, historik architektury, bývalý děkan fakulty Architektury ČVUT

Ivan Šlapeta, absolvent a bývalý pedagog FAMU, kameraman

Anna Šlapetová, architektka, pedagožka

Jakub Zich, absolvent UMPRUM, asistent ateliéru Animace a film UMPRUM

Lenka Jarchovská, absolventka UMPRUM, keramička, pedagožka

Martina Svobodová, absolventka UK a DAMU, pedagog, kulturní manažer

Jan Svoboda, absolvent PedF UK, malíř, pedagog

Antonín Weiser, absolvent FAMU, kameraman

Jakub Sommer, absolvent FAMU, režisér

Natálie Císařovská, absolventka FAMU, režisérka

Jaroslav Valečka, absolvent AVU, malíř, grafik

Zuzana Meisnerová Wismer, absolventka FAMU, dokumentaristka, předsedkyně Nadace Langhans Praha

Erika Bornová, absolventka AVU, sochařka, malířka

Tomáš Císařovský, absolvent AVU, malíř

Josef Lustig, absolvent FAMU, dokumentarista, pedagog

Tomáš Karger, absolvent DAMU, herec

Jaroslav Zima, absolvent ČVUT, architekt

Lucie Rónová, absolventka AVU a UMPRUM, architektka

Jitka Štenclová, absolventka UMPRUM, malířka, textilní výtvarnice

Štěpánka Stein, absolventka UMPRUM, fotografka, bývalá pedagožka FAMU

Marek Bouda, absolvent FAMU, pedagog

Daniel Walter, absolvent FAMU, produkční, hudebník

Viktor Pivovarov, malíř, výtvarník

Máša Pivovarová, absolventka FF UK, historička umění, kurátorka

Kristýna Jirátová, absolventka FF UK, historička umění, kurátorka, pedagožka

Milena Slavická, absolventka FF UK, historička umění, kurátorka, spisovatelka

Na vědomí:

prezident České republiky pan Petr Pavel

předseda Senátu Parlamentu České republiky pan Miloš Vystrčil

ministr vnitra České republiky pan Vít Rakušan

ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pan Mikuláš Bek

ministr kultury České republiky pan Martin Baxa

