Že je pro filmovou společnost Amazon MGM franšíza James Bond skutečným rodinným zlatem, ukázal sám šéf Amazonu Jeff Bezos. Osobně se totiž účastnil castingu na novou tvář ikonického agenta 007.
Bezos přiznal, že byl původně proti tomu, aby se novým Jamesem Bondem stal někdo, kdo hrál už v tolika blockbusterech. „Byl už příliš slavný,“ uvedl miliardář v narážce na skutečnost, že dosud byl do slavné role vždy vybírán v tu dobu nepříliš známý herec.
Ovšem Pattinson během castingu všechny údajně tak zaujal, že toto pravidlo vzalo rychle za své. „Bylo úplně jasné, že právě on bude nový James Bond,“ uvedl Bezos.
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Šestadvacátý díl série o britském špionovi vznikne poprvé bez dozoru někoho z producentské rodiny Broccoliů. Ti na její vznik dohlíželi už od roku 1962. V roce 2022 však Amazon koupil společnost MGM, takže slavná filmová značka nyní spadá do Bezosova impéria.
„Bylo tam prostě něco specifického,“ komentoval Bezos Pattinsonův výkon. Pozdější vítěz o roli agenta 007 soupeřil s Callumem Turnerem, Jackem Lowdenem, Joshem O’Connorem a Nicholasem Houltem. „Byl to opravdu tuhý výběr a definitivní rozhodnutí padlo v pátek,“ dodal ještě Bezos. Finální pětice prý absolvovala „opravdové, starosvětské kamerové zkoušky“. Herci se představili ve třech různých scénách, zahráli si zde kompletně namaskováni, v reálném prostředí a vedle skutečných herců.
„Jakmile jsme se dostali k této pětici, byli všichni úžasní. Na Robově výkonu bylo ale něco speciálního. Pak už to bylo bez diskuze. Režisér Denis (Villeneuve)... Všichni jsme se přikláněli k Robovi,“ upřesnil Bezos.
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Jak podotýká web BBC, výběr nového Jamese Bonda přichází v časech rozsáhlých hollywoodských škrtů a konsolidací, kdy se studia potýkají s tím, jak dostat diváky do kin.
Podle nejrůznějších insiderů Hollywoodu vybrali producenti Pattinsona jako bezpečnou volbu k přilákání diváků, spíše než aby riskovali s novým hercem, který by mohl s touto franšízou teprve růst.
„Možná je nudný. Možná Hollywood propásl šanci na tolik potřebnou novou hvězdu. Ale vzhledem k tomu, kolik je v sázce pro všechny zúčastněné, je to jasná volba,“ komentoval výběr hollywoodský novinář Matthew Belloni, který sázku na Pattinsona o víkendu předpověděl.