Aztécký nástroj smrti je hlavní postavou teenagerovského hororu Ozvěna

Autor:
  12:06
Počínaje 5. únorem se českými kiny rozezní děsivá Ozvěna. Hororový snímek režiséra Corina Hardyho využívá jako hlavní nástroj děsu mučící nástroj zvaný Píšťala smrti, který kdysi používali aztéčtí kněží, proslulí krutostí a krvelačností. Teď se po staletí umlčený nástroj zla znovu rozeznívá v rukou party nicnetušících středoškoláků.

Jako by nestačilo, že se Chrys v podání Dafne Keenové, hvězdy filmu Logan: Wolverine, musí vyrovnat se smrtí svého otce, ještě je okolnostmi donucena přestěhovat se za svým bratrancem Relem (Sky Yang).

Na jednu teenagerku je toho až dost, a tak není divu, že ji okolí považuje za problematickou. V nové škole se sice snaží zapadnout, ale střetu s nerozlučnou dvojkou zákeřných pitomců (Jhaleil Swaby a Mika Amonsen) a patřičně namyšlenou královnou třídy Grace (Ali Skovbye) se stejně nevyhne. Spřízněnou duši tak nachází aspoň ve spolužačce Ellie (Sophie Nélisse).

Snímek z filmu Ozvěna
Snímek z filmu Ozvěna
Snímek z filmu Ozvěna
Snímek z filmu Ozvěna
5 fotografií

Situace se ještě zhorší, když dostane Chrys školní skříňku po basketbalové hvězdě, která zemřela za záhadných okolností. Uvnitř najde píšťalu, která po zapískání způsobí, že šest teenagerů bude čelit něčemu nepředstavitelnému: stanou tváří v tvář své smrti a uvidí, jak umřou. A příjemná podívaná to rozhodně nebude! Rituální předměty starých Aztéků totiž byly předzvěstí mimořádně krvavého konce.

„Přitahovala mě tajemná mytologie kolem píšťaly smrti a možnost vytvořit pestrou paletu filmových, imaginativních a děsivých způsobů smrti,“ popisuje režisér Corin Hardy, proč si vybral právě tento vražedný nástroj. „Věděl jsem, že to bude něco jako hlavní postava. Je na plátně po celou dobu filmu a musí obstát. Prošli jsme asi padesát šedesát návrhů a našli pár dost podivných, děsivě vypadajících věcí,“ dodává.

Na snímku se podílel i španělský designér Daniel Carrasco, který spolupracoval na hororu Substance oceněném Oscarem za nejlepší masky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Lábus znovu jako živočichář Béďa. Amatéři natočili své Slunce, seno... i s původními herci

Videopozvánka na závod horských kol Rohálovská 50 v Prusinovicích natočená v...

Neobvyklou pozvánku na jarní závod horských kol pro veřejnost představila parta nadšenců z Prusinovic na Kroměřížsku. Videoklip natočili v duchu filmové trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno... A...

Ksichti už přišli. Zemřel Pavel Pafko Řezáč, legendární barman z Divadla Járy Cimrmana

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana se loučí s Pavlem „Pafko“ Řezáčem. (11. ledna...

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana uveřejnilo na svém Facebooku smutnou zprávu. Ve věku 73 let zemřel 8. ledna technik a posléze barman Pavel Řezáč, jemuž blízcí neřekli jinak než Pafko. Svérázná...

Seriál s majorem Zemanem přepisoval a lhal. Jeho největším zločinem je britský letec

Vladimír Brabec jako major Jan Zeman.

Seriál 30 případů majora Zemana provází hořká pachuť normalizace již od prvního uvedení v lednu 1976, protože byl natočen jako propagace bezpečnostního aparátu. Po změně režimu pak vyvolal diskuzi,...

Fašismus v celé jeho aroganci. Tak hodnotí výkon Russella Crowea v roli Göringa

Premium
Rami Malek a Russell Crowe ve filmu Norimberk (2025)

Norimberský proces se do dějin kinematografie zapsal již mnohokrát, nyní otevírá další, podle prvních reakcí kontroverzní kapitolu. Jelikož film Norimberk ukazuje, že i ztělesněné zlo ve spojení s...

Aztécký nástroj smrti je hlavní postavou teenagerovského hororu Ozvěna

Snímek z filmu Ozvěna

Počínaje 5. únorem se českými kiny rozezní děsivá Ozvěna. Hororový snímek režiséra Corina Hardyho využívá jako hlavní nástroj děsu mučící nástroj zvaný Píšťala smrti, který kdysi používali aztéčtí...

15. ledna 2026  12:06

Tak skvělý film a vy ho dáte až o půlnoci? spílají televizi přeživší holokaustu

Ze snímku Goebbels (2024). Postavy Adolfa Hitlera a Josepha Goebbelse

Německá veřejnoprávní televize ARD čelí stížnosti, že na sklonku ledna uvede film pojednávající o období a hrůzách druhé světové války až o půlnoci. Stěžují si hlavně přeživší holokaustu, kteří v něm...

15. ledna 2026  11:35

Museum Kampa se loučí s českými kubisty i Váchalem. Vystřídá je konceptualismus

Obraz od Emila Filly na výstavě Kubismus v Museu Kampa

V neděli 1. února si lidé mohou v Museu Kampa naposledy prohlédnout obsáhlou expozici děl předních českých kubistů a také originální propojení obrazů Josefa Váchala a Josefa Bolta. Obě výstavy...

15. ledna 2026  10:01

V rytmu odpočívadel. Divadelníci zkoumají, proč se někdo stane kamioňákem

Tvůrčí tým inscenace asfalt, asfalt, asfalt

Inscenaci ‚asfalt, asfalt, asfalt‘ označují její tvůrci jako dokumentární road trip. Vychází totiž z časosběrných rozhovorů s dopravci, řidiči kamionů a jejich rodinami. Nabídne téma lidí žijící na...

15. ledna 2026  9:43

První letošní premiéra Národního divadla. Uvede barokní operu Dido a Aeneas

Ukrajinská vlajka na budově Stavovského divadla (21. února 2022)

Opera Národního divadla (ND) ve čtvrtek večer uvede ve Stavovském divadle v Praze svou první letošní premiéru, bude jí dílo Henryho Purcella Dido a Aeneas. Hudebního nastudování díla, označovaného za...

15. ledna 2026  7:44

V Británii draží bizarní obraz za 168 tisíc korun. Vypadá jako karton

Vypálená hnědá od Johna Plumba

Na to, že některá umělecká díla vypadají, jako by je malovalo dvouleté dítě, je už laická veřejnost celkem zvyklá. Dílo abstraktního malíře Johna Plumba, které se nyní bude dražit v Británii, je už...

14. ledna 2026  15:15

RECENZE: Počet normálních lidí klesl na nulu, spočítal Poslední Viking

65 % Premium
Plakát k dánskému snímku Poslední Viking (2025). V hlavních rolích (zleva) Mads...

Velmi netypický Mads Mikkelsen v titulní úloze, černý humor, rudá krev a sestava podivínských bytostí, které zkoušejí vzkřísit kapelu Beatles, i když jim z toho vychází spíše ABBA. To je Poslední...

14. ledna 2026

Lábus znovu jako živočichář Béďa. Amatéři natočili své Slunce, seno... i s původními herci

Videopozvánka na závod horských kol Rohálovská 50 v Prusinovicích natočená v...

Neobvyklou pozvánku na jarní závod horských kol pro veřejnost představila parta nadšenců z Prusinovic na Kroměřížsku. Videoklip natočili v duchu filmové trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno... A...

14. ledna 2026  13:49

Sesadila i Scarlett. Nejvýdělečnějším hercem všech dob je hvězda série Avatar

Zoe Saldaňa na světové premiéře filmu Avatar: Oheň a popel

Nejnovější díl filmové série Avatar rozhodl. Sedmačtyřicetiletá herečka Zoe Saldaña oficiálně obsadila první příčku na žebříčku nejvýdělečnějších herců v historii. Její filmy nashromáždily už...

14. ledna 2026  12:58

Nevíte, že je potřebujete. Zázvůrková a Preissová opravují duše divákům i sobě

Hudebně-literární pořad Opravna duší s Dášou Zázvůrkovou a Martinou Preissovou.

Jak opravit duši hudbou a slovem? Pořad Opravna duší spojuje písně herečky a zpěvačky Dáši Zázvůrkové s humorem a nadhledem herečky Národního divadla Martiny Preissové, která během večera předčítá...

14. ledna 2026  9:36

KVÍZ: Tajemství Velkého Vonta. Vyhrajte v kvízu třetí díl stínadelské trilogie

Jaroslav Foglar

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Aktuálně vychází Tajemství Velkého Vonta v novém vydání a k...

vydáno 14. ledna 2026

Odkroutili si vojnu a ohlásili světové turné. Návrat BTS by měl vynést miliardu dolarů

Členové k-popové kapely BTS (7. prosince 2025)

Kultovní jihokorejská kapela BTS oznámila pro letošek světové turné s 79 koncerty. Ukončí tak čtyřletou přestávku, kterou členové hudební skupiny vzali kvůli povinnému vojenskému výcviku. Podle...

13. ledna 2026  20:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.