Aztécký nástroj smrti je hlavní postavou teenagerovského hororu Ozvěna

Jako by nestačilo, že se Chrys v podání Dafne Keenové, hvězdy filmu Logan: Wolverine, musí vyrovnat se smrtí svého otce, ještě je okolnostmi donucena přestěhovat se za svým bratrancem Relem (Sky Yang).
Na jednu teenagerku je toho až dost, a tak není divu, že ji okolí považuje za problematickou. V nové škole se sice snaží zapadnout, ale střetu s nerozlučnou dvojkou zákeřných pitomců (Jhaleil Swaby a Mika Amonsen) a patřičně namyšlenou královnou třídy Grace (Ali Skovbye) se stejně nevyhne. Spřízněnou duši tak nachází aspoň ve spolužačce Ellie (Sophie Nélisse).
Situace se ještě zhorší, když dostane Chrys školní skříňku po basketbalové hvězdě, která zemřela za záhadných okolností. Uvnitř najde píšťalu, která po zapískání způsobí, že šest teenagerů bude čelit něčemu nepředstavitelnému: stanou tváří v tvář své smrti a uvidí, jak umřou. A příjemná podívaná to rozhodně nebude! Rituální předměty starých Aztéků totiž byly předzvěstí mimořádně krvavého konce.
„Přitahovala mě tajemná mytologie kolem píšťaly smrti a možnost vytvořit pestrou paletu filmových, imaginativních a děsivých způsobů smrti,“ popisuje režisér Corin Hardy, proč si vybral právě tento vražedný nástroj. „Věděl jsem, že to bude něco jako hlavní postava. Je na plátně po celou dobu filmu a musí obstát. Prošli jsme asi padesát šedesát návrhů a našli pár dost podivných, děsivě vypadajících věcí,“ dodává.
Na snímku se podílel i španělský designér Daniel Carrasco, který spolupracoval na hororu Substance oceněném Oscarem za nejlepší masky.