Otec mi Vávru nikdy neodpustil, říká Jitka Němcová, žena zesnulého režiséra

Na výročí smrti Otakara Vávry, které připadá na 15. září, jste se pečlivě připravovala. Proč neproběhlo všechno tak, jak mělo?

V únoru jsem dostala covid a jeho průběh byl docela tvrdý. Bohužel to tím neskončilo a teď se potýkám s postcovidovým syndromem. Pořád se cítím mizerně. Všechno mě bolí, jsem strašně unavená a ani doktoři nevědí, jak dlouho to ještě potrvá. Ke vší smůle se mi to přihodilo v době, kdy jsme chtěli začít naplňovat program nadace, kterou jsem loni založila.

Všichni si mysleli, že jsem kariéristka a vztahem s národním umělcem si chci zajistit nějakou protekci. Šli po mně tvrdě, předhazovali mi to i kamarádi. Jitka Němcová režisérka