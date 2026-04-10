Niklová z Ulice, odvážná erotická scéna na začátek. Jaroslava Obermaierová slaví 80

Herečka Jaroslava Obermaierová, s níž se diváci na televizních obrazovkách i divadelních prknech setkávají téměř šest desetiletí, slaví 10. dubna kulaté osmdesáté narozeniny. Za svou bohatou kariéru má na kontě desítky úspěšných filmových a televizních rolí. Širokou popularitu získala i v pozdějších letech. Diváci ji mohou od roku 2005 pravidelně potkávat v nekonečném televizním seriálu Ulice, kde ztvárňuje postavu Věry Niklové.
Jaroslava Obermaierová v seriálu Ulice (2023)

Jaroslava Obermaierová v seriálu Ulice (2023)

Zdena Hadrbolcová, Václav Svoboda a Jaroslava Obermaierová v seriálu Ulice...
Jaroslava Obermaierová v seriálu Byl jednou jeden dům (1974)
Jako dítě Jaroslava Obermaierová inklinovala k tanci, vystupovala dokonce s baletem Národního divadla. Již během studia na pražské DAMU získala první filmovou roli, která ji zajistila značnou popularitu. Ve filmu z vojenského prostředí Souhvězdí Panny totiž měla na svoji dobu odvážnou erotickou scénu.

„Moc mi pomohlo, že mým partnerem na tu scénu byl Pepíček Čáp. Byl mojí první láskou, takže jsme nic předstírat ani nemuseli,“ řekla kdysi.

Po studiích působila v kladenském divadle Jaroslava Průchy, divadelní slávu ji zajistilo angažmá v Divadle E. F. Buriana v Praze, kde byla od roku 1970 přes dvacet let. Nyní účinkuje v muzikálech v Divadle Broadway.

Vdávat jsem se nikdy nechtěla, přiznala Jaroslava Obermaierová

Kromě divadla získala role v mnoha českých filmech, od Dity Saxové a Kladiva na čarodějnice ze 60. let, přes Robinsonku či Smrt stopařek ze 70. let až po Kameňák nebo sérii Bastardi.

Své půvaby předvedla v roli upjaté učitelky na večerní průmyslové škole v komedii Marečku, podejte mi pero!, v roce 1976 ji režisér František Vláčil obsadil do oceňovaného dramatu Dým bramborové natě.

V televizi se například objevila v řadě seriálů, včetně normalizačních Třicet případů majora Zemana, kde ztvárnila manželku hlavního hrdiny, a Okres na severu či porevolučních Život na zámku a Četnické humoresky. Často také dabuje, jejím hlasem například mluví americká herečka Whoopi Goldbergová.

Užitečná fabrika jménem Ulice. Z herců dělá hvězdy, divákům dává rady do života

V roce 2018 obdržela Cenu Františka Filipovského za dlouhodobé herecké mistrovství v dabingu a v roce 2022 získala ocenění Senior Prix za celoživotní uměleckou činnost od Nadace Život umělce.

Je rozvedená. Ze svého jediného manželství s Richardem Čechem má syna Jaroslava. V poslední době vzbudila mediální pozornost svým komentováním veřejného dění a jako podporovatelka hnutí Stačilo!

Niklová z Ulice, odvážná erotická scéna na začátek. Jaroslava Obermaierová slaví 80

Jaroslava Obermaierová v seriálu Ulice (2023)

Herečka Jaroslava Obermaierová, s níž se diváci na televizních obrazovkách i divadelních prknech setkávají téměř šest desetiletí, slaví 10. dubna kulaté osmdesáté narozeniny. Za svou bohatou kariéru...

10. dubna 2026  8:34

