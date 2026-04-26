Je to stálice, řekl o Bohdalové na oslavě Polívka. Cení její smysl pro humor

Více než osm stovek lidí přišlo do pražského Divadla Hybernia oslavit společně s Jiřinou Bohdalovou její 95. narozeniny. Mezi gratulanty nechyběli její slavní kolegové jako Miroslav Donutil, Karel Šíp nebo Bolek Polívka. Ten na herečce ocenil nejen její um, ale především smysl pro humor.

„Je to stálice a inspirátorka. Nevídáme se každý týden, ale když ji vidím, je radost ji pozorovat,“ řekl s úctou k herecké legendě její kolega Bolek Polívka.

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)
Oslava k 95. narozeninám herečky Jiřiny Bohdalové v pražské Hybernii. (26. dubna 2026)
Francouzský herec Gérard Depardieu na oslavě k 95. narozeninám Jiřiny Bohdalové v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)
Na oslavu 95. narozenin Jiřiny Bohdalové dorazilKarel Šíp. (26. dubna 2026)
Před časem na narozeninové oslavě Miroslava Donutila si mu postěžovala na zhoršující se paměť. Na to jí Polívka odpověděl, že o to roztomilejší herečka ve svém požehnaném věku je.

Na své kolegyni herec ocenil její nezaměnitelný smysl pro humor, ve kterém si společně notují a jenž podle jeho názoru pomáhá překonat i zdravotní indispozice. „Ta letora, nasazení, nastrojení. Myslím, že humor a víra v Boha hodně pomáhá,“ dodal.

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Společně s Polívkou dorazili oslavit hereččino jubileum také Jaroslav Satoranský, Miroslav Donutil, Karel Šíp, Petr Jablonský, manželé Petr Kostka a Carmen Mayerová nebo herečky dvorní režisér Zdeněk Zelenka. Z mladší generace na oslavu dorazil také moderátor Libor Bouček a skladatel Ondřej Brzobohatý.

Přítomné v sále překvapila účast francouzské filmové hvězdy Gérarda Depardieu, který oslavenkyni na pódiu zamával z čestné lóže.

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Je to stálice, řekl o Bohdalové na oslavě Polívka. Cení její smysl pro humor

Oslavenkyně Bohdalová s moderátorem Alešem Cibulkou (26. dubna 2026)

Více než osm stovek lidí přišlo do pražského Divadla Hybernia oslavit společně s Jiřinou Bohdalovou její 95. narozeniny. Mezi gratulanty nechyběli její slavní kolegové jako Miroslav Donutil, Karel...

26. dubna 2026  18:18

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

26. dubna 2026,  aktualizováno  13:24

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

