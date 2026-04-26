Je to stálice, řekl o Bohdalové na oslavě Polívka. Cení její smysl pro humor

„Je to stálice a inspirátorka. Nevídáme se každý týden, ale když ji vidím, je radost ji pozorovat,“ řekl s úctou k herecké legendě její kolega Bolek Polívka.
Před časem na narozeninové oslavě Miroslava Donutila si mu postěžovala na zhoršující se paměť. Na to jí Polívka odpověděl, že o to roztomilejší herečka ve svém požehnaném věku je.
Na své kolegyni herec ocenil její nezaměnitelný smysl pro humor, ve kterém si společně notují a jenž podle jeho názoru pomáhá překonat i zdravotní indispozice. „Ta letora, nasazení, nastrojení. Myslím, že humor a víra v Boha hodně pomáhá,“ dodal.
Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka
Společně s Polívkou dorazili oslavit hereččino jubileum také Jaroslav Satoranský, Miroslav Donutil, Karel Šíp, Petr Jablonský, manželé Petr Kostka a Carmen Mayerová nebo herečky dvorní režisér Zdeněk Zelenka. Z mladší generace na oslavu dorazil také moderátor Libor Bouček a skladatel Ondřej Brzobohatý.
Přítomné v sále překvapila účast francouzské filmové hvězdy Gérarda Depardieu, který oslavenkyni na pódiu zamával z čestné lóže.