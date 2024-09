StarDance je dřina, mohu potvrdit. Často se na sebe vztekám, říká Oskar Hes

Nová řada Kriminálky Anděl, kterou právě vysílá televize Nova, se mimo jiné soustředí i na současné společenské problémy: násilí mezi dětmi a dětskými gangy, pojišťovací podvody, gambling nebo černý obchod s léčivy. „Uvědomil jsem si díky tomu, kolik zločinu i tu u nás ve střední Evropě je a jak moc je různorodý,“ říká Oskar Hes.

Do role poručíka Radima Fišera Oskar Hes vstupoval už podruhé. Jaké má postřehy z hraní postav na straně spravedlnosti, když si dřív vyzkoušel spíše role zločinců nebo obětí? „Řekl bych, že na straně podezřelého je víc co hrát: nervozitu, nejistotu... U kriminalisty máte pořád v ruce ten zápisníček, jste trochu na koni, vyzvídáte, ptáte se, ty postupy jsou dané... takže bych řekl, že kriminalista je trochu nuda. Doufám, že mě teď neukamenuje nějaký herec, co hraje kriminalistu dlouhodobě, ale myslím, že druhá strana zločinu je prostě v herectví zábavnější. U kriminalisty se to brzo vyčerpá.“

Připravuje se Oskar Hes nějak specificky na dlouhá nebo náročná natáčení? „Snažím si vždycky nastavit hlavu na to, že teď třeba dva měsíce nebudu nemocný. Přesvědčit ji, že teď se mi opravdu nehodí být nemocný a dělám všechno pro to, abych měl tělo připravené na všechno. Nadopuju se přírodními látkami, houbami, čínskou medicínou, vitamíny a tak dále.“

V Kriminálce Anděl se Oskar pohybuje po boku respektovaných hereckých osobností, namátkou třeba Davida Švehlíka, Jiřího Langmajera nebo Heleny Dvořákové. Ovlivňuje jeho herecký výkon nějak přítomnost hereckých autorit na place? „Teď se to proměnilo hlavně v respekt. Občas asi může přijít nějaký blok jako dřív, ale když se to stane, už jsem schopný ho rozpoznat a uvědomit si, že ten daný herec je taky jen člověk a kolega a že tento můj stav ničemu nepomáhá,“ popisuje herec.

„Když to řeknu na plnou hubu, je prostě důležité se z toho nepo***t,“ cituje staré známé pravidlo.

Jsem teď tak trochu yes man

Jak si zatím Oskar Hes „užívá“ mediální pozornost, která se váže k účasti ve StarDance? „Mám pocit, že mě spousta lidí nezná a potřebuju si ten mediální obraz trochu doplnit. Záměrně jsem se vyhýbal některým rozhovorům i sociálním sítím, takže jsem teď takový yes man,“ prozrazuje.

Vadí mu, že se často opakují – a ještě určitě budou – dotazy na tatínka, tanečníka a choreografa Richarda Hese? „Mně to naopak přijde logické. Nepřichází u mě na to žádná alergie. Chápu, proč se ptají a oni se skoro musí zeptat, protože to lidi zajímá. A taky se to snažím chápat tak, že je to vlastně i čest a moje deviza,“ popisuje.

V tuto chvíli po více než měsíci tréninků Oskar Hes potvrzuje slova většiny předešlých účastníků: StarDance je náročná soutěž a velká dřina.

„Vztekám se na sebe hodně, když mi něco nejde. Nejdřív na sebe, pak do prostoru. Na Kateřinu (taneční partnerka Kateřina Bartůněk Hrstková, pozn. red.) samozřejmě ne, ta za to nemůže, že mi něco nejde. Je to prostě moje chyba a to k tomu patří. Stejně jako k tomu patří radost, když se něco povede,“ říká.

A co už teď probíhající diskuze o tom, jak moc je nebo není fér, že právě on, herec s taneční průpravou a geny tanečníků bude soutěžit v soutěži amatérů?

„Myslím, že člověk, který se profesionálně živí tancem, standardním nebo latinou, by v té soutěži neměl být. A to já nejsem. Ale to, že s ním máme nějaké zkušenosti, je v pořádku. V takové soutěži to vůbec nemusí znamenat, že budeme pro diváky atraktivní. Může pro ně být atraktivnější sledovat někoho, kdo půjde od úplné nuly nahoru. A co víme: nikdo ani nemůže tušit, jaký výkon nakonec podám já a co bude v říjnu. Přijde mi vzrušující a zábavné, že se ta soutěž nedá odhadnout. Dopadne to prostě tak, jak lidi budou chtít,“ komentuje Oskar Hes.

V rozhovoru se dál dozvíte, jestli je Oskar Hes sám fanouškem kriminálních seriálů a k jakým dalším žánrům tíhne – a také jak funguje na Kriminálce Anděl spolupráce s policejními profesionály. Herec prozradí také víc o svém kaskadérovi i důvodu, proč nemůže dělat všechny triky, jak by si možná přál. Dozvíte se také detaily o jeho zkušenosti s hereckým koučem a jakým způsobem ovlivnil jeho fungování před kamerou.