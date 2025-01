Prolomí Vlny dvacet let českého čekání? Akademie vyhlásí nominace na Oscary

Zda bude česká tvorba po letech zastoupena mezi pěticemi finalistů, bude jasné po 14:30 SEČ, kdy vyhlašování nominací začíná. Původně se mělo konat minulý týden, americká Akademie filmového umění a věd ale akci odložila v návaznosti na ničivé požáry ve městě Los Angeles, kde má sídlo.

Vlny, které jsou inspirovány skutečným příběhem novinářů mezinárodní redakce Československého rozhlasu v 60. letech, by se v případě postupu do hlavní soutěže staly prvním českým filmem nominovaným na Oscara za více než 20 let. Naposledy se to totiž podařilo Želarům Ondřeje Trojana v roce 2004.

Magazín Variety a deník Los Angeles Times se ve svých predikcích shodují, že Mádlův snímek se mezi pět nejlepších „mezinárodních celovečerních“ filmů nedostane.

Horák a Sýkora, kteří oba studovali na filmové akademii Miroslava Ondříčka (FIMO) v Písku, už za snímek Krajan loni dostali studentského Oscara. Jejich dílo je o setkání českého vdovce a německého důstojníka SS, kteří jsou oba sudetského původu, během silvestrovské noci roku 1944 v chalupě odstřižené od civilizace. Variety ve své předpovědi odhaduje, že ani Krajan ve finálové pětici nebude.

V hlavní kategorii bude o Oscara bojovat deset filmů. Očekává se, že mezi nominovanými nebudou chybět muzikál Emilia Pérez, životopisné drama Brutalista nebo thriller Konkláve, což jsou filmy, které už v aktuální sezoně filmových ocenění posbíraly řadu vítězství či nominací. Vítěze v hlavních kategoriích pak bude americká akademie oznamovat v noci na 3. března.