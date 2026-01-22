Nominace na Oscary ovládl thriller Hříšníci, posbíral jich rekordních šestnáct

V kategorii nejlepší film pro letošní udílení Oscarů bylo nominováno deset snímků. Vedle Hříšníků to jsou filmy F1, Frankenstein, Hamnet, Jedna bitva za druhou, Bugonia, Citová hodnota, Tajný agent, Sny o vlacích a Velký Marty.
Ač se očekávalo, že nejvíce nominací pobere Andersonovo drama Jedna bitva za druhou, o tři více získal thriller Hříšníci režiséra Ryana Cooglera. Celkových šestnáct zářezů je dokonce nový rekord. Dosud nejvíce nominací držely snímky La La Land (2016) a Vše o Evě (1950) se shodnými čtrnácti šancemi.
Připravujeme podrobnosti