Je to tu. Los Angeles ovládnou Oscary, favority jsou Hříšníci a Jedna bitva za druhou

V kalifornském Los Angeles začíná předávání ceny americké filmové akademie Oscar. Favority letošního ročníku jsou upíří horor Hříšníci a černá politicky laděná komedie Jedna bitva za druhou. Oba filmy získaly největší počet nominací. O ocenění za nejlepší dokument usiluje snímek Pan Nikdo proti Putinovi v české koprodukci.
Sean Baker se čtyřmi soškami. Za film roku, za nejlepšího režiséra, s cenou za původní scénář a střih. (3. března 2025) | foto: Reuters

Hříšníci režiséra Ryana Cooglera mají 16 nominací, což je v dějinách cen americké filmové akademie rekord. Jen o tři nominace méně má film Jedna bitva za druhou režiséra Paula Thomase Andersona. Snímek v posledních měsících dostal řadu ocenění, včetně britské ceny BAFTA za nejlepší film.

Oba snímky jsou nominovány v nejprestižnější kategorii nejlepší film. Soutěžit o ní budou i filmy Citová hodnota, Velký Marty a Frankenstein, které mají každý devět nominací, historická dramata Hamnet, Tajný agent a Sny o vlacích, biografický snímek F1 či poslední dílo řeckého režiséra Jorgose Lanthimose Bugonia.

Jako o žhavé favoritce na cenu za nejlepší hlavní ženský herecký výkon média píší o Jessie Buckleyové, která hraje ve snímku ze shakespearovské doby Hamnet. Mezi favority na cenu za hlavní mužský herecký výkon jsou Leonardo DiCaprio z Jedné bitvy za druhou a Timothée Chalamet, který ztvárnil postavu šampiona ve stolním tenise ve snímku Velký Marty. Chalametovy šance neovlivní jeho nedávné výroky o tom, že opera a balet už nikoho nezajímají, které vzbudily nevoli umělců i širšího kulturního světa. Francouzsko-americký herec je totiž pronesl po hlasování členů akademie, které skončilo v noci z 5. na 6. března SEČ.

Po ceně BAFTA za nejlepší dokumentární film by snímek o válečné propagandě na ruských školách Pan Nikdo proti Putinovi mohl získat i Oscara za nejlepší dokumentární film. Mezi producenty filmu je česká společnost PINK. Ve stejné kategorii soutěží další čtyři snímky včetně filmu Cutting through Rocks o situaci žen v Íránu.

V Íránu se odehrává i snímek Drobná nehoda režiséra Džafara Panahího, který se uchází o cenu za nejlepší zahraniční film. Ve stejné kategorii soutěží letos snímek o situaci v Pásmu Gazy během války Hlas Hind Radžad, drama norského režiséra Joachima Triera Citová hodnota, španělský snímek z marocké poušti Sirat či brazilský historický thriller Tajný agent.

Večerem druhý rok po sobě provází Conan O’Brien, který se v úvodu „proběhl“ nominovanými filmy a označil se za posledního živého moderátora v éře AI. Během udělování cen se očekává vzpomínka na Roberta Redforda, který zemřel loni v září. Na jeho poctu by mohla zazpívat Barbra Streisandová.

O udělení cen rozhodují členové americké filmové akademie, kterých bylo loni 11 tisíc. V některých kategoriích, jako je nejlepší film, hlasují všichni členové, v dalších jen ti, kteří spadají do dané profesní kategorie.

