O Oscara za nejlepší film zabojuje i pokračování Avatara s novým Top Gunem

Nejlepší film vzejde z nominované desítky. Šanci mají sci-fi Avatar: The Way of Water, tragikomedie Víly z Inisherinu, životopisné snímky Elvis a Fabelmanovi, akční fantasy Všechno, všude, najednou, akční snímek Top Gun: Maverick, dále dramata Trojúhelník smutku a Women Talking a taktéž německý válečný snímek Na západní frontě klid.

Mezi herečkami ve vedlejší roli mají šanci Angela Bassettová za druhého Black Panthera, Hong Chau za Velrybu, Kerry Condonová za Víly z Inisherinu, Jamie Lee Curtisová a Stephanie Hsu za Všechno, všude, najednou.

Nejlepšího herce ve stejné kategorii vybere akademie ze sestavy Brendan Gleeson a Barry Keoghan (Víly z Inisherinu), Brian Tyree Henry (Mosty), Judd Hirsch (Fabelmanovi) a Ke Huy Quan (Všechno, všude, najednou).

Nejlepší zahraniční snímek pak vzejde z pětice Na západní frontě klid (Německo), Argentina, 1985 (Argentina), Blízko (Belgie), Íá (Polsko) a An Cailín Ciúin / The Quiet Girl (Irsko).

Nominace oznámila dvojice hollywoodských herců Allison Williamsová, hvězda hororového filmu M3GAN (2022), a Riz Ahmed, který za krátkometrážní Dlouhé loučení (2020) sám získal Oscara.

Samotným hvězdným večerem pak bude 12. března už potřetí za svoji kariéru provázet moderátor a komik Jimmy Kimmel. Bezpochyby věnuje alespoň jeden vtip odkazu na oscarový večer roku 2016, kdy byl jako nejlepší film omylem vyhlášen muzikál La La Land místo vítězného dramatu Moonlight, jak píše kulturní zpravodajský server collider.com.