Režisér filmu Pan Nikdo dorazil na festival v Těšíně i s nalezeným Oscarem

„Se soškou mě nepustili na palubu. Protože Oscar je těžký,“ řekl oceněný režisér. Dodal, že zaměstnanci společnosti mu nabídli, že jej uloží do prostoru pro nadměrná zavazadla.
„Takže tam, kam patří lyže či snowboard, putoval i Oscar,“ dodal učitel z ruského města Karabaš, který musel svou vlast opustit a nyní rok žije v České republice, kde získal politický azyl.
Věří, že se jednou bude moci domů vrátit. „Momentálně nemám ale žádnou možnost. Proto o tom nepřemýšlím. Kdybych se do Ruska vrátil, byl bych hned zavřený,“ svěřil se. Pokud by se situace změnila a Putinův režim padl, chtěl by se vrátit. V Rusku nechal celou rodinu, maminku a sourozence. „Jsou v bezpečí. Jsme v kontaktu,“ dodal.
Zisk Oscara jej překvapil. „Když jsme s tím projektem začínali, vůbec nás nenapadlo, že to můžeme dotáhnout na Oscara. Loni v červnu zavolal český producent, že to s tím Oscarem chtějí zkusit. Ptal se mě, jestli to zvládnu. Že to bude náročné a že budu hodně cestovat. Řekl jsem, že to zvládnu. A slovo držím,“ uvedl.
Při středeční kontrole na newyorském letišti pracovníci Úřadu pro bezpečnost v dopravě (TSA) z bezpečnostních důvodů Talankinovi nepovolili mít sošku u sebe během letu. Zdůvodnili to tím, že Oscar by mohl být použit jako zbraň. Protože Talankin neměl mimokabinové zavazadlo, do kterého by mohl sošku uložit, byl nucen Oscara odbavit samostatně. Soška měří na výšku 34 centimetrů, váží 3,9 kilogramu a její výroba stojí až tisíc dolarů (21 tisíc Kč).
Talankin se v New Yorku zúčastnil promítání snímku a debaty se studenty. Jeho oscarový dokument, na němž se podíleli i čeští koproducenti, sleduje působení válečné propagandy na ruských školách v době, kdy Rusko vede agresi proti Ukrajině.
Talankin pracoval jako učitel v desetitisícovém ruském městě Karabaš na základní škole. Se začátkem války na Ukrajině byl pověřen zavedením nového válečného vzdělávacího plánu obsahujícího speciální lekce a organizování propagandistických akcí. Vše dokumentoval kamerou a materiál odesílal ministerstvu školství. Frustrovaný učitel se rozhodl kameru nevypínat a dokumentovat nejen státem nařízené aktivity, ale i ostatní dění ve škole a mimo ni. Ve stejnou dobu se seznámil s Američanem Davidem Borensteinem a společně našli způsob, jak natočený materiál dostat ze země.
Snímek letos dostal vedle amerického Oscara za nejlepší dokumentární celovečerní film britskou cenu BAFTA za nejlepší celovečerní dokument. Česká televize se ho chystá vysílat 5. května od 21:00 na programu ČT2.
Film vznikl ve spolupráci dánské produkční společnosti Made in Copenhagen a české společnosti PINK. Český koproducent se podílel na zvukové a obrazové postprodukci snímku a stal se klíčovým partnerem pro zajištění bezpečnosti protagonisty filmu.